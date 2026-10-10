Π. Μαρινάκης: Μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές, χειροπιαστές εναλλακτικές

Σε μια εκτενή και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο vidcast «POP Politics» της ιστοσελίδας Popaganda, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρτογραφεί το συνολικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Τοποθετείται αναλυτικά για την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας, τη δημοσιονομική στρατηγική και τα μέτρα κατά της ακρίβειας, τη νοοτροπία της νέας γενιάς στην πολιτική, την ανάγκη καταπολέμησης της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο, αλλά και τις προοπτικές του δημογραφικού ζητήματος. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαιώνει ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας το 2027 με στόχο την αυτοδυναμία, σχολιάζει τα σενάρια περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ αναφέρεται στην προσωπική του επαγγελματική αυτονομία εκτός πολιτικής και την καθημερινότητά του ως μέλος της μεσαίας τάξης.

Γεωστρατηγική αναβάθμιση, ενεργειακή ασφάλεια και διεθνείς συμμαχίες

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε τη συνέντευξή του υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή ως ένα γεγονός με βαθύ περιεχόμενο και εξαιρετικά υψηλό συμβολισμό, σημειώνοντας ότι σε τέτοιες διπλωματικές συγκυρίες ο συμβολισμός αποκτά ουσιαστική βαρύτητα. Σε μια περίοδο διεθνών αναταραχών, αλλεπάλληλων κρίσεων και πολεμικών συρράξεων στην ευρύτερη περιοχή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας πραγματοποίησε μια γεμάτη επίσκεψη στην Ελλάδα, με κρίσιμες συμφωνίες, διμερείς επαφές και μια κομβική συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη γεωγραφική ζώνη και ως αξιόπιστη γέφυρα ανάμεσα στη Δύση και τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η επίσκεψη αυτή συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στις μεγάλες πρωτοβουλίες της Αθήνας και επιβεβαιώνει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο σημείο της ιστορίας τους. Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι τα μηνύματα αυτά εκπέμφθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, προσθέτοντας ότι οι δηλώσεις του κ. Ρούμπιο την επομένη της επίσκεψης στην εφημερίδα «Καθημερινή» αποτελούν την πιο ηχηρή απάντηση στους «βιαστικούς» του εγχώριου πολιτικού συστήματος. Αναφέρθηκε σε πολιτικούς παράγοντες που έσπευσαν να βγάλουν αρνητικά συμπεράσματα πριν καν αποχωρήσει ο Αμερικανός υπουργός, υποστηρίζοντας ότι για άλλη μια φορά οι εκτιμήσεις τους διαψεύστηκαν πλήρως.

Εμβαθύνοντας στη γεωστρατηγική ασφάλεια μέσω της ενέργειας, ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό οι πολίτες να μην αντιλαμβάνονται αμέσως τη σημασία αυτών των μεγάλων αλλαγών. Η καθημερινότητα των νοικοκυριών πιέζεται από αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις που προκαλούν επίμονη ακρίβεια, αυξημένα ενοίκια και υψηλές τιμές στα καταστήματα τροφίμων. Ωστόσο, τόνισε ότι οι δομικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών έχουν αλλάξει ριζικά τη θέση της Ελλάδας.

Ο κ. Μαρινάκης προέβη σε μια αναλυτική σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, υπενθυμίζοντας ότι πριν από περίπου δέκα χρόνια η Ελλάδα ήταν το «μαύρο πρόβατο» και ο παρίας της Ευρώπης, βρισκόμενη σε καθεστώς απόλυτης διεθνούς απομόνωσης. Αντίθετα, σήμερα η χώρα έχει προχωρήσει στις πιο σημαντικές συμφωνίες οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με την Ιταλία και την Αίγυπτο, έχει ολοκληρώσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και επέκτεινε τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

Στον τομέα της αμυντικής θωράκισης, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ σε θάλασσα και αέρα, χάρη στην απόκτηση των φρεγατών Belharra, των μαχητικών Rafale, τον εκσυγχρονισμό των F-16 Viper και την ένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Επισήμανε μάλιστα ότι η χώρα μας συμμετέχει πλέον σε εξοπλιστικά προγράμματα αιχμής από τα οποία ήταν εκτός τα προηγούμενα χρόνια, ενώ συνέβαινε το αντίθετο για τη γείτονα χώρα. Παράλληλα, αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί όπως η ExxonMobil και η Chevron δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, ενώ ο Κάθετος Διάδρομος Ενέργειας μετασχηματίζει ριζικά το ενεργειακό αποτύπωμα της περιοχής. Ως απόδειξη της αποκατάστασης του διεθνούς κύρους της χώρας, ο υφυπουργός ανέφερε την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών στη θέση του προέδρου του Eurogroup, εξέλιξη που κατά τα χρόνια της κρίσης θα φάνταζε εντελώς αδιανόητη.

Οικονομικό μοντέλο, φορολογική πολιτική και καταπολέμηση της ακρίβειας

Αναλύοντας τον μηχανισμό της οικονομικής ανάπτυξης, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε πώς η μείωση των φορολογικών συντελεστών οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση κατάφερε, ενώ μείωσε 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και ασφαλιστικές εισφορές -αριθμός που θα φτάσει τις 91 μειώσεις έως το 2027- να αυξήσει τα συνολικά φορολογικά έσοδα του κράτους.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί υπερφορολόγησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε ένα απλό παράδειγμα: Όταν ένα εισόδημα 100 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 29%, το κράτος εισπράττει 29 ευρώ. Εάν το εισόδημα αυτό αυξηθεί στα 150 ευρώ λόγω ανάπτυξης και ο φορολογικός συντελεστής μειωθεί στο 20%, τότε το κράτος εισπράττει 30 ευρώ. Δηλαδή, ο πολίτης πληρώνει αναλογικά χαμηλότερο φόρο επί του εισοδήματός του, αλλά το δημόσιο ταμείο εισπράττει περισσότερα επειδή η οικονομική δραστηριότητα έχει διευρυνθεί.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η αύξηση των εσόδων προήλθε από την αύξηση του μέσου μισθού κατά 30%, τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας και τη σημαντική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Η πολιτική σταθερότητα και η μείωση των βαρών προσέλκυσαν νέες επενδύσεις, τόσο από ελληνικές όσο και από ξένες επιχειρήσεις, δημιουργώντας έναν θετικό οικονομικό κύκλο. Παρά ταύτα, αναγνώρισε ότι όταν η κοινωνία βιώνει τη σοβαρότερη πληθωριστική και ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών, τα προβλήματα παραμένουν οξέα και οι πολίτες εξακολουθούν να πιέζονται.

Στο σημείο αυτό, ο υφυπουργός απέρριψε τις «μαγικές συνταγές» και τα παρωχημένα συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Χαρακτήρισε λανθασμένη τη λογική της μεταφοράς μέτρων από άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, σημειώνοντας ότι κάθε οικονομία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτεραιότητες.

Όσον αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, που παραδοσιακά διοργάνωναν διαμαρτυρίες, δεν φορολόγησαν ποτέ τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή των εταιρειών ενέργειας όταν βρέθηκαν στην εξουσία. Αντίθετα, η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν η πρώτη που επέβαλε έκτακτη φορολόγηση όποτε υπήρξε σχετικό πλαίσιο, με τα διυλιστήρια να συνεισφέρουν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως από την άνοιξη για τη συμπλήρωση των κρατικών μέτρων στήριξης.

Σχετικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων στον ΦΠΑ ή σε άλλους έμμεσους φόρους, ο υφυπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη μειώσει 25 έμμεσους φόρους, αλλά κάθε νέα παρέμβαση πρέπει να μετριέται προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι το όφελος φτάνει πραγματικά στον καταναλωτή. Επισήμανε ότι η χώρα εξαντλεί τα όρια των ευρωπαϊκών οροφών δαπανών. Για το λόγο αυτό, ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξαιρεθούν τα έκτακτα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Εάν το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από τις Βρυξέλλες, θα δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετα μέτρα ανακούφισης, χωρίς να απαιτηθεί η επιβολή νέων φόρων στους πολίτες.

Νέα γενιά, πολιτικό ήθος και επαγγελματική αυτονομία

Περνώντας στο κεφάλαιο της πολιτικής κουλτούρας και της ανανέωσης του προσωπικού, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι νέοι άνθρωποι οφείλουν να αποδεικνύουν στη δράση τους ότι κομίζουν μια νέα νοοτροπία και όχι απλώς μια νεαρή ηλικία. Στηλίτευσε το παλαιό στερεότυπο της ελληνικής πολιτικής όπου ένας νέος θεωρούνταν «ταλέντο έως τα 25 και παλαίμαχος στα 30», επισημαίνοντας ότι ελάχιστοι πολιτικοί αρχηγοί έδωσαν ουσιαστικές ευκαιρίες στη νέα γενιά.

Ανέφερε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το παράδειγμα στην πράξη, προτείνοντας τον ίδιο για τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας σε ηλικία 33 ετών, αναθέτοντας καθήκοντα στον νυν Γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη, καθώς και αξιοποιώντας πληθώρα νέων στελεχών στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Αναγνώρισε παράλληλα ότι νέα στελέχη αναδεικνύονται πλέον και σε άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι το στοίχημα όλων των νέων πολιτικών είναι να αποδείξουν ότι η πολιτική μπορεί να ασκηθεί διαφορετικά.

Στη συνέχεια άσκησε αυστηρή κριτική σε αλαζονικές συμπεριφορές του παρελθόντος, όπου τμήμα του πολιτικού συστήματος θεωρούσε ότι οι πολίτες «κάνουν χάρη» όταν παρίστανται σε συγκεντρώσεις ή ότι οι πολιτικοί είναι ανώτεροι από την κοινωνία. Τόνισε ότι η πολιτική είναι μια εφήμερη και προσωρινή ιδιότητα, η οποία δεν αποτελεί επάγγελμα για μια ζωή. Διαχώρισε επίσης την άσκηση αιχμηρής πολιτικής κριτικής με επιχειρήματα από τις προσωπικές προσβολές και τις ύβρεις, υπογραμμίζοντας ότι οι προσβλητικές συμπεριφορές τελικά απομακρύνουν τους πολίτες από τα κοινά.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι με την ανάληψη των κυβερνητικών του καθηκόντων μερίμνησε αμέσως ώστε η δικηγορική του εταιρεία να μπορεί να λειτουργεί με τον ίδιο σε αναστολή. Εξήγησε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος εφιάλτης για έναν πολιτικό από το να βρεθεί ξαφνικά στο κενό χωρίς επαγγελματική διέξοδο. Η διατήρηση της επαγγελματικής του ιδιότητας, την οποία ασκεί από τη λήψη του πτυχίου του, τού προσφέρει την αναγκαία αυτονομία ώστε να εκφράζει ειλικρινή άποψη και να μεταφέρει στον πρωθυπουργό τις πραγματικές ανησυχίες των ανθρώπων της αγοράς, των συνεργατών και των πελατών του, εκτός του κλειστού κυβερνητικού κύκλου. Τέλος, χαρακτήρισε ως ύβρη το να παραπονιούνται οι πολιτικοί για την πίεση του έργου τους, όταν στην κοινωνία υπάρχουν πολίτες που εργάζονται σε δύο και τρεις δουλειές για να αντεπεξέλθουν.

Εκλογικός ορίζοντας, αυτοδυναμία και δημογραφική πρόκληση

Όσον αφορά τον πολιτικό σχεδιασμό, ο υφυπουργός επανέλαβε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας, το 2027. Τόνισε ότι η εμπέδωση σταθερών εκλογικών κύκλων αποτελεί κατάκτηση για τη χώρα, καθώς επιτρέπει στους πολίτες να αξιολογούν τις κυβερνήσεις βάσει του συνολικού τους έργου.

«Θεωρώ, ότι μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές, χειροπιαστές εναλλακτικές», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χαρακτηρίζοντας τον στόχο εφικτό. Εξήγησε ότι παρά το γεγονός οι δημοσκοπήσεις τοποθετούν, επί του παρόντος, τη Νέα Δημοκρατία πέριξ του 30%-31%, απέχοντας 5 έως 7 μονάδες από το όριο της αυτοδυναμίας, ανάλογα με το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων, η κάλυψη αυτής της απόστασης είναι απόλυτα ρεαλιστική. Αντίθετα, χαρακτήρισε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης είτε ουτοπικές ως προς τις πολιτικές συνεργασίες (καθώς ορισμένα στελέχη δεν αποκλείουν σύμπραξη ακόμη και με την Πλεύση Ελευθερίας) είτε ακοστολόγητες ως προς τα οικονομικά τους προγράμματα.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να μειώνει το δημόσιο χρέος ώστε να μην μεταφέρει τα βάρη στις επόμενες γενιές, όπως συνέβη με τις πολιτικές από τη δεκαετία του ’80 και μετά. Παράλληλα, προωθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η επέκταση του ψηφιακού κράτους.

Ειδική αναφορά έκανε στο δημογραφικό πρόβλημα, χαρακτηρίζοντάς το ως το μεγαλύτερο ζήτημα της χώρας. Προειδοποίησε ότι εάν το πολιτικό σύστημα δεν καταφέρει να περιορίσει τις συνέπειές του, θα έχει αποτύχει συνολικά. Συνδέοντας το δημογραφικό με τη στεγαστική κρίση, αναφέρθηκε στα φορολογικά μέτρα στήριξης των νέων, όπως ο μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ο χαμηλός συντελεστής 9% έως τα 30 έτη και η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Τόνισε την ανάγκη να αποκτήσουν ξανά οι νέοι 30-40 ετών τη δυνατότητα αγοράς κατοικίας και δημιουργίας οικογένειας, μέσα από πολιτικές ειλικρίνειας και όχι ψεύτικων υποσχέσεων.

Πολιτικός πολιτισμός, πολιτικές εξελίξεις και καθημερινότητα

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα και το επεισόδιο μεταξύ των στελεχών Άννας Παπαδοπούλου και Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι παντελώς απαράδεκτες και πρέπει να αποκηρύσσονται από τα κόμματα. Στηλίτευσε την τοξικότητα στον δημόσιο λόγο, υπενθυμίζοντας ακραία περιστατικά της τελευταίας τετραετίας, όπως τη σύνδεση του πρωθυπουργού με απώλειες ανθρώπινων ζωών από αρχηγούς κομμάτων, τις κατηγορίες περί «ενορχηστρωτή συγκάλυψης», καθώς και την προσβολή της μνήμης του νεκρού μηχανοδηγού της τραγωδίας των Τεμπών εντός της Βουλής από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Εξέφρασε την ευχή η προεκλογική περίοδος να διεξαχθεί με πολιτισμένο τρόπο και πολιτικά επιχειρήματα.

Αναφορικά με τη σεναριολογία περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε τη συζήτηση προσωρινά άκαιρη. Παραδέχθηκε ότι η εικόνα ενός πρώην πρωθυπουργού που τιμήθηκε από την παράταξη να ιδρύει νέο κόμμα δεν θα είναι ευχάριστη, εκτίμησε όμως ότι οι πολίτες, έχοντας την εμπειρία των χρόνων της κρίσης, δεν πρόκειται να εμπιστευτούν ξανά μονοπρόσωπα κόμματα ή σχηματισμούς διαμαρτυρίας.

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για την προσωπική του ζωή εκτός πολιτικής, αναφέροντας ότι αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο του στη σύζυγο και το παιδί του, καθώς και σε στενούς φίλους. Παρακολουθεί αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, τηλεοπτικές σειρές και απολαμβάνει οικογενειακές βόλτες. Υπογράμμισε τέλος ότι κυκλοφορεί άνετα και χωρίς φόβο ανάμεσα στους πολίτες, διατηρώντας την ελάχιστη προβλεπόμενη συνοδεία, καθώς μεγάλωσε σε μια οικογένεια της μεσαίας τάξης και πολιτεύεται με πρωταρχικό μέλημα τη στήριξη των ανθρώπων της μεσαίας τάξης.