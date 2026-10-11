Π. Μαρινάκης: Μοναδικός στόχος η αυτοδυναμία της ΝΔ – Υπάρχουν εφεδρείες για νέα μέτρα στήριξης τον χειμώνα

Σαφές μήνυμα ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τον μοναδικό εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, στέλνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Real News. Παράλληλα, επισημαίνει ότι υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ευρωπαϊκών αποφάσεων που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία στις κρατικές δαπάνες.

Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και την αξιοπιστία του προγράμματός της για την επόμενη τετραετία.

Για την ακρίβεια και τις ενεργειακές πιέσεις, ο Παύλος Μαρινάκης τονίζει ότι η κυβέρνηση διατήρησε δημοσιονομικά αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών.

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζει ότι η Αθήνα παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο με την Άγκυρα, χωρίς καμία υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις.

«Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβερνητικής παράταξης παραμένει αμετάβλητος.

«Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο. Ξεκάθαρος και μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία και αυτό δεν το λέω αλαζονικά αλλά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι -με τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε- η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο, με αρχή, μέση και τέλος και για την επόμενη τετραετία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού σε τρίτη αυτοδύναμη θητεία, κατά την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι εκείνο που ενδιαφέρει τους πολίτες δεν είναι η καταμέτρηση των κυβερνητικών θητειών, αλλά η ύπαρξη μιας κυβέρνησης που δίνει λύσεις στα προβλήματά τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι η σημερινή κυβερνητική πολιτική κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τη λογική των «δανεικών χρημάτων» και των ελλειμμάτων που, όπως είπε, χαρακτήρισε μεγάλο μέρος της Μεταπολίτευσης.

Ερωτηθείς για τη δημοσκοπική απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από το όριο της αυτοδυναμίας και τη στρατηγική επαναπροσέγγισης των ψηφοφόρων που έχουν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Μία νέα αυτοδύναμη διακυβέρνηση προφανώς δεν είναι εύκολος στόχος, είναι, όμως, εφικτός. Και αυτό θα εξαρτηθεί πρωτίστως από εμάς: από το πόσο αποτελεσματικοί θα είμαστε μέχρι τις εκλογές και από το πόσο πειστικά θα απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, την τελική απόφαση θα λάβει ο ελληνικός λαός, τον οποίο χαρακτήρισε μοναδικό κριτή της κυβέρνησης.

Σε ερώτηση για την απουσία δύο πρώην πρωθυπουργών από τις επετειακές εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας και το κατά πόσο αυτή αντανακλά προβλήματα εσωκομματικής συνοχής, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Χωρίς να υποτιμώ την προσφορά κανενός στο παρελθόν της παράταξης, ειδικά οι επέτειοι αυτοί και οι εκδηλώσεις αυτές τις ημέρες είναι αφιερωμένες σε όλες και όλους εκείνους που προσέφεραν ανιδιοτελώς στην παράταξη, όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Νέα Δημοκρατία συμπλήρωσε 52 χρόνια από την ίδρυσή της, έχοντας συμπληρώσει επτά συνεχόμενα χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας και έχοντας διαχειριστεί διαδοχικές κρίσεις.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις εκτιμήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά πλήττουν την υστεροφημία του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν είναι δική μου δουλειά ούτε να ερμηνεύω ούτε να κρίνω κανέναν άλλο πολιτικό και πόσο μάλλον έναν πρώην πρωθυπουργό. Δική μας δουλειά είναι να προβάλλουμε το έργο μας, να αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των πολιτών και να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται».

Αναφορικά με την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για δηλώσεις στελεχών, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η επαφή της κυβέρνησης με την κοινωνία κρίνεται πρωτίστως από τις πολιτικές που εφαρμόζει. Αναγνώρισε ότι δεν έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα προβλήματα, σημειώνοντας ότι «τα προβλήματα δεν λύνονται πατώντας ένα κουμπί σε ένα υπουργείο».

Επικαλέστηκε, παράλληλα, τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί μετά την εκδήλωση της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην Ευρώπη ως προς τα μέτρα στήριξης σε αναλογία με το ΑΕΠ, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ύφος των κυβερνητικών στελεχών, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών πρέπει να διεκδικείται με σεμνότητα και ταπεινότητα.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο διαμόρφωσης νέου πολιτικού διπόλου με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας δεν εξαρτάται από το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. «Σεβόμαστε, απολύτως, όλους μας τους πολιτικούς αντιπάλους και το ποιος θα είναι δεύτερος θα το αποφασίσουν οι ψηφοφόροι. Δεν θεωρώ ότι η επίτευξη του στόχου μας στις εκλογές εξαρτάται από το ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο παράγοντες θα καθορίσουν την εκλογική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας: η συνέπεια απέναντι στις δεσμεύσεις της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης και η παρουσίαση ενός πειστικού και ρεαλιστικού προγράμματος για την επόμενη τετραετία. «Ένα είναι το δίλημμα: αν η χώρα, παρά τα προβλήματα που ακόμα πρέπει να αντιμετωπίσει, θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και να ισχυροποιείται ή αν θα επιστρέψει σε αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος», σημείωσε.

Ενέργεια και ακρίβεια: «Υπάρχουν εφεδρείες για πρόσθετα μέτρα στήριξης»

Στο πεδίο της οικονομίας, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για νέες παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. «Υπάρχουν εφεδρείες», δήλωσε, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση κατάφερε να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα μέσω της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, παράλληλα με τις μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση επέλεξε να μη διαθέσει από την αρχή το σύνολο των δημοσιονομικών αποθεμάτων μετά το ξέσπασμα της νέας κρίσης, προκειμένου να διατηρήσει δυνατότητες παρέμβασης σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης των συνθηκών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Σίγουρα, όμως, έχει πολύ μεγάλη σημασία η Ευρώπη να ανταποκριθεί στο αίτημα του Έλληνα πρωθυπουργού και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη να προβούν σε επιπλέον μέτρα στήριξης για αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, χωρίς τα μέτρα αυτά να υπολογίζονται στις οροφές δαπανών».

Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς υποχωρήσεις

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην ελληνική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Όπως ανέφερε, η Αθήνα εξακολουθεί να επιδιώκει τον διάλογο, συνδυάζοντάς τον με τη συνεχή ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

«Η πολιτική μας ήταν, είναι και παραμένει απολύτως ξεκάθαρη: έχουμε απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ενισχύουμε συνεχώς την αποτρεπτική μας ισχύ και τη χώρα σε επίπεδο εξοπλισμών. Πιστεύουμε στον διάλογο αλλά χωρίς ποτέ να κάνουμε καμία υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις, κάνοντας ό,τι περισσότερο μπορούμε για να γίνεται η Ελλάδα καθημερινά όλο και πιο ισχυρή», κατέληξε.