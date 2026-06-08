Π. Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για ανασχηματισμό – Καταδικάζουμε την τουρκική παρενόχληση

Την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησης για την παρενόχληση του αεροσκάφους που μετέφερε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Όπως ανέφερε, επιβεβαιώνεται η σχετική πληροφορία που είχε ήδη γνωστοποιηθεί τόσο από την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση, η οποία προήλθε από το ψευδοκράτος, και προχώρησε σε σχετική αναφορά έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από το πλήρωμα του αεροσκάφους.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες κινήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι θα καθοριστούν από τα συναρμόδια υπουργεία. «Όπως και να έχει, από αυτό το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό. Οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με ενδεχόμενο ανασχηματισμό και το αν θα παραμείνει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε με χιούμορ: «Ελπίζω να μη βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν έχει λάβει καμία σχετική ενημέρωση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι την Πέμπτη δεν θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λόγω των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, σημειώνοντας παράλληλα πως άπαντες αναμένουν τις αποφάσεις του πρωθυπουργού.

Όπως διευκρίνισε, δεδομένη θεωρείται η κάλυψη δύο θέσεων στο κυβερνητικό σχήμα, μετά την αποχώρηση του Νίκου Ταγαρά και την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

«Υπό τον όρο ότι η εκλογή του Γραμματέα θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.