Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (23/11) σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις της Κομισιόν για χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, υποστήριξε ότι «κάθε χρόνο λέγονται τα ίδια και κάθε χρόνο δικαιώνεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο».

Όπως ανέφερε, η χώρα πετυχαίνει σταθερά τους βασικούς οικονομικούς της στόχους, ενώ η ελληνική οικονομία αναμένεται να κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης 2,3% το 2027.

Ο ίδιος τόνισε ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση, η Ελλάδα βρισκόταν στην 27η θέση στην ΕΕ ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ σήμερα η εικόνα της οικονομίας είναι «εντελώς διαφορετική» σε σχέση με το 2019.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, απέρριψε την κριτική ότι τα οφέλη δεν έφτασαν στους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα κατάφερε επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη να εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους. Όπως είπε, τα κονδύλια αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση του συστήματος υγείας, προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ» και δράσεις στέγασης.

Για τα σχολικά κτήρια, αναγνώρισε ότι υπάρχει ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά, σημειώνοντας ότι μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην αναβάθμιση όσο το δυνατόν περισσότερων σχολείων. Όπως ανέφερε, πολλά σχολεία είχαν αφεθεί επί δεκαετίες χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, ενώ πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται και η αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών.

Σχολιάζοντας την κριτική του Αλέξη Τσίπρα για αναφορά του πρωθυπουργού σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόταν προφανώς σε ενήλικες και κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για υποκρισία. Όπως είπε, η ουσία είναι το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων σε τέτοιου είδους εφαρμογές και περιεχόμενο.

Παράλληλα, επιτέθηκε προσωπικά στον κ. Τσίπρα, λέγοντας ότι «έχει κλείσει τα μάτια» στα φαινόμενα βίας ανηλίκων, ενώ έκανε αναφορά και σε παλαιότερες δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τα επεισόδια στη Γαλλία, που ευχήθηκαν και στα «δικά μας».

Ερωτηθείς για τους συνταξιούχους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από το 2019 η κυβέρνηση επιδεικνύει έμπρακτο σεβασμό προς αυτούς, σημειώνοντας ότι παροχές και ενισχύσεις καταβάλλονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με όσα, όπως είπε, συνέβαιναν την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας σε δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΗ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «σκάνδαλο ήταν η κατάσταση που άφησε πίσω της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση το 2019 αποτελούσε «βόμβα έτοιμη να εκραγεί».

Υπόθεση Λιάκου: «Δεν θα απαντά η κυβέρνηση για συγγενείς υπουργών»

Αναφερόμενος στην υπόθεση Λιάκου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να απαντά για συγγενικά πρόσωπα υπουργών, σημειώνοντας πως «δεν εκπροσωπώ ούτε τις αδελφές του κ. Λιάκου». Όπως είπε, οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τα πρόσωπα που αφορούν άμεσα την υπόθεση.

Για την εμπλοκή του δήμου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν είχε γνώση της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τα δημοσιεύματα δεν αφορούν τον ίδιο τον υπουργό αλλά την αδελφή του. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι «γεννώνται ερωτήματα» σχετικά με ενδεχόμενες άμεσες ή έμμεσες συγκρούσεις συμφερόντων, τα οποία, όπως τόνισε, πρέπει να απαντηθούν από τους εμπλεκόμενους.

«Οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό είναι ενθαρρυντικές»

«Κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 στη Βουλή από την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό είναι ενθαρρυντικές», τόνισε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το 2027 η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,3%, να συνεχίσει, δηλαδή, για έβδομο συνεχόμενο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Δίνοντας και άλλα θετικά οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται για το 2027, πρόσθεσε ότι «το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις αμοιβές ανά εργαζόμενο, που -όπως είπε- αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026. «Στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και στην αύξηση των εισοδημάτων καταλυτικός είναι ο ρόλος των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στην 90ή ΔΕΘ», επεσήμανε.

Μεταξύ των σημαντικότερων μέτρων περιλαμβάνονται ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τις τρίτεκνες οικογένειες, η αύξηση στα 400 ευρώ καθαρά της ετήσιας ενίσχυσης προς συνταξιούχους, Άτομα με Αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και η επέκτασή της στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Παράλληλα, προβλέπεται τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και η καταβολή, από τον Δεκέμβριο του 2027, επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Για τη στήριξη της νέας γενιάς θεσπίζεται, επίσης, ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, στον οποίο το κράτος θα καταθέτει ποσό ίσο με εκείνο που αποταμιεύει κάθε χρόνο ο γονέας, έως 1.200 ευρώ ετησίως.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι, παρά τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ελλάδα διατηρεί υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και μειώνει το δημόσιο χρέος, αποδίδοντας αυτές τις επιδόσεις στις μεταρρυθμίσεις, στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και στην πολιτική σταθερότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πέτυχε απορρόφηση του 100% των διαθέσιμων πόρων, αξιοποιώντας συνολικά 35,95 δισ. ευρώ.

Όπως σημείωσε, η Κομισιόν ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή τα τελευταία αιτήματα πληρωμής, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, επισφραγίζοντας μία προσπάθεια πέντε ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και επιτεύχθηκαν 376 ορόσημα και στόχοι. «Δεν επιτρέψαμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η σημασία του «Ελλάδα 2.0» αποτυπώνεται κυρίως στα αποτελέσματα που είναι πλέον ορατά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μεταξύ αυτών, μίλησε για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες και μέσω αυτού εντοπίστηκαν έγκαιρα σχεδόν 300.000 περιπτώσεις νοσημάτων, τις ανακαινίσεις σε 80 νοσοκομεία και 146 κέντρα υγείας, την εγκατάσταση 39.000 διαδραστικών πινάκων στα σχολεία, τα 425 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 146 δήμους. Παράλληλα, από το δανειακό σκέλος του Ταμείου κινητοποιούνται επενδύσεις ύψους 46 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπεται η χρηματοδότηση νέων χαμηλότοκων δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι καταβλήθηκε η μόνιμη ενίσχυση των 400 ευρώ σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με το 2025, ενώ οι δικαιούχοι είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι. Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν στο τέλος του μήνα οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, τα Άτομα με Αναπηρία και οι ανάδοχοι γονείς Ατόμων με Αναπηρία που εντάσσονται στα σχετικά προνοιακά προγράμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε τη δυνατότητα μόνιμων παρεμβάσεων στα αυξημένα έσοδα από την αύξηση της απασχόλησης, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της οικονομίας, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση «επιστρέφει στους πολίτες σταδιακά όσα στερήθηκαν».

Στον τομέα της ενέργειας, αναφέρθηκε στο αυξημένο ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το σεισμογραφικό πλοίο της TGS έφθασε στο Νότιο Ιόνιο, προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες στις περιοχές παραχώρησης της κοινοπραξίας Chevron – HELLENIQ ENERGY, με τις εργασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου 2027. Παράλληλα, οι εταιρείες SLB, Viridien και BGP υπέβαλαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό για τη συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας. Όπως τόνισε, οι σχετικές πρωτοβουλίες προχωρούν με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και με αυστηρές προδιαγραφές προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης.

Ολοκληρώνοντας, μίλησε για τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το 2026. Η χώρα ανέβηκε πέντε θέσεις μέσα σε έναν χρόνο και κατατάσσεται, πλέον, στη 16η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, την υψηλότερη που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα. Η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε στη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αύξηση της εκπροσώπησής τους στα ανώτατα διοικητικά όργανα μεγάλων αθλητικών οργανισμών από 15% σε 26%. Όπως επεσήμανε, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2026-2030, με έμφαση στις ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, στη δικαιότερη κατανομή των ευθυνών φροντίδας και στην ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην πολιτική και οικονομική ζωή.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Κατατέθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 στη Βουλή, από την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό, είναι ενθαρρυντικές:

Το 2027 η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,3%. Θα συνεχίσει, δηλαδή, για έβδομο συνεχόμενο έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, σχεδόν διπλάσιο, σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027.

Ο εγχώριος πληθωρισμός προβλέπεται να αποκλιμακωθεί από 4% το 2026 σε 2,8% το 2027.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,7% το 2026 και κατά 7,9% το 2027 έναντι 1% και 1,4% στην Ευρωζώνη, αντίστοιχα.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.

Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026.

Στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και στην αύξηση των εισοδημάτων, καταλυτικός είναι ο ρόλος των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στην 90ή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ των σημαντικότερων μέτρων είναι:

Ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους.

Η αύξηση στα 400 ευρώ, καθαρά, της ετήσιας ενίσχυσης που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και η επέκτασή της στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών.

Η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων και

η καταβολή, από τον Δεκέμβριο 2027, του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, ύψους 500 ευρώ, σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς.

Για τη στήριξη της νέας γενιάς θεσπίζεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός με κρατική συνεισφορά, η οποία είναι ισόποση με τα χρήματα που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας συνεχίζει να καταγράφει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, να προσελκύει επενδύσεις, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να μειώνει το δημόσιο χρέος της. Οι επιδόσεις αυτές οφείλονται στη συνεπή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, στην πολιτική σταθερότητα και, πρωτίστως, στη συλλογική προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών.

Με αυτά τα εφόδια, ο προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει την πορεία μίας Ελλάδας που προχωρά με σταθερά βήματα, διεκδικώντας με αυτοπεποίθηση τη θέση που της αναλογεί στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Ελλάδα πέτυχε απορρόφηση 100% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που εξασφαλίστηκαν από αυτή την κυβέρνηση τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η χώρα μας, πρωταγωνιστώντας στη διαμόρφωση αυτού του εμβληματικού χρηματοδοτικού εργαλείου, είχε εξασφαλίσει, χάρη στις παρεμβάσεις του Έλληνα πρωθυπουργού, τα περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας και τον πληθυσμό της.

Δεν επιτρέψαμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ και αξιοποιήσαμε πλήρως τα 35,95 δισ. ευρώ που μας αναλογούν. Υλοποιώντας 176 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις και πετυχαίνοντας 376 ορόσημα και στόχους, η Ελλάδα επιβεβαίωσε την ικανότητά της να μετατρέπει τους ευρωπαϊκούς πόρους σε έργα, επενδύσεις και παρεμβάσεις με ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η έγκριση από την Κομισιόν, την περασμένη Παρασκευή, των τελευταίων αιτημάτων πληρωμής, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, για τη χώρα μας, επισφραγίζει μια εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια, από τον σχεδιασμό του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης έως τη σημερινή ολοκλήρωση της υλοποίησής του.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, πλεονέκτημα του “Ελλάδα 2.0” είναι πως τα αποτελέσματά του είναι ορατά στην καθημερινότητα των πολιτών και στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Το πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων “Προλαμβάνω”, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες, με σχεδόν 300.000 περιπτώσεις νοσημάτων να εντοπίζονται έγκαιρα.

Οι ανακαινίσεις σε 80 δημόσια νοσοκομεία και 146 κέντρα υγείας και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας.

Τα προγράμματα “Εξοικονομώ”, μέσω των οποίων περισσότερα από 90.000 νοικοκυριά μείωσαν το ενεργειακό τους κόστος, πάνω από 100.000 νοικοκυριά ενισχύθηκαν για την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και αντλιών θερμότητας, ενώ 13.700 νοικοκυριά απέκτησαν “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη”.

Οι περισσότεροι από 39.000 διαδραστικοί πίνακες που εγκαταστάθηκαν στα σχολεία της χώρας και τα 177.000 σετ ρομποτικής και STEM που διανεμήθηκαν, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Τα 425 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Οι περισσότερες από 8.000 παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που υλοποιήθηκαν σε 146 δήμους και στις περιφέρειες και οι πάνω από 800 έξυπνες διαβάσεις σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής μέσω του θεσμού του Προσωπικού Βοηθού και της έκδοσης 137.000 Ψηφιακών Καρτών Αναπηρίας.

Η επιχορήγηση περισσότερων από 120.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ψηφιακά εργαλεία, εξοικονόμηση ενέργειας και απασχόληση 50.000 ανέργων.

Παράλληλα, από το δανειακό πρόγραμμα του Ταμείου κινητοποιούνται επενδύσεις, ύψους 46 δισ. ευρώ, σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, καθώς προβλέπεται η χρηματοδότηση νέων χαμηλότοκων δανείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙΙ”.

Με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η Ελλάδα αποκτά μια ισχυρή παρακαταθήκη μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων και τεχνογνωσίας για τα επόμενα χρόνια.

Σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους άνω των 65 ετών, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας καταβλήθηκε η μόνιμη ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά 150 ευρώ σε σχέση με το 2025 και οι δικαιούχοι είναι σχεδόν 1 εκατομμύριο περισσότεροι από πέρυσι.

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι συμπολίτες μας με αναπηρία και οι ανάδοχοι γονείς Ατόμων με Αναπηρία που έχουν ενταχθεί σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα θα λάβουν, επίσης, 400 ευρώ, στο τέλος του μήνα.

Χάρη στα αυξημένα έσοδα από την αύξηση των θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας συνεχίζουμε με μόνιμα μέτρα να επιστρέφουμε στους πολίτες σταδιακά όσα στερήθηκαν.

Τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών παγκοσμίως στρέφουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους στον τομέα υδρογονανθράκων της Ελλάδας, αναδεικνύοντας τις ισχυρές προοπτικές του και τη δυναμική της χώρας μας.

Ειδικότερα, το σεισμογραφικό πλοίο της εταιρείας TGS έχει φθάσει στο Νότιο Ιόνιο για να ξεκινήσει τις έρευνες στις περιοχές παραχώρησης της Chevron-HELLENIQ ENERGY για λογαριασμό της κοινοπραξίας, μετά και την έγκριση του αιτήματος για έκδοση NAVTEX. Οι συγκεκριμένες ερευνητικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2027.

Παράλληλα, η SLB, η Viridien και η BGP, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως, υπέβαλαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για τη συλλογή και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων σε θαλάσσιες περιοχές της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας.

Με σχέδιο, απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τις αυστηρότερες προδιαγραφές προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προχωρούμε σε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας, την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης και κυρίως τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών.

Την υψηλότερη θέση της, μέχρι σήμερα, στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Ισότητας των Φύλων κατέκτησε η Ελλάδα το 2026.

Μέσα σε έναν χρόνο η χώρα μας ανέβηκε πέντε θέσεις και κατατάσσεται, πλέον, 16η στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.

Η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα που σχετίζεται με τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ενδεικτικά, η εκπροσώπησή τους στα ανώτατα διοικητικά όργανα μεγάλων αθλητικών οργανισμών αυξήθηκε από 15% σε 26%.

Παρά την πρόοδο, δεν εφησυχάζουμε. Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2026-2030 του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις για περισσότερες ευκαιρίες στην απασχόληση, δικαιότερη κατανομή των ευθυνών φροντίδας και ισχυρότερη παρουσία των γυναικών στην πολιτική και οικονομική ζωή».