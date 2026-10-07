Π. Μαρινάκης: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα έχει τεράστιο συμβολισμό και αξία

Στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στην ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και στην οικονομία και την ακρίβεια, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Από μόνη της η επίσκεψη έχει τεράστιο συμβολισμό, αλλά και πολύ μεγάλη αξία», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίσκεψη του Μ. Ρούμπιο, επισημαίνοντας ότι πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία. Όπως ανέφερε, η επίσκεψη συνδέεται με την ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, την αναβάθμιση των F-16, την προώθηση των F-35 και τη μεταφορά αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις επενδύσεις των Chevron και ExxonMobil, οι οποίες όπως είπε «δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και αλλάζουν, μαζί με τον Κάθετο Διάδρομο, το ενεργειακό της αποτύπωμα» και στην έναρξη του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Για τα ελληνοτουρκικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιμένει στον διάλογο, χωρίς όμως να εγκαταλείπει τις θέσεις της. «Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που διαχρονικά κινείται πάντοτε υπό τον απαρέγκλιτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη, «αλλά δεν υποχωρεί». Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει να αποκρύπτει τα προβλήματα, αλλά να δημιουργεί γέφυρες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αποτρεπτική της ισχύ και το διπλωματικό της αποτύπωμα.

«Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι να μην κρύβουμε κανένα πρόβλημα κάτω από το χαλί, αλλά παράλληλα να επιδιώκουμε να υπάρχουν γέφυρες, ενισχύοντας την αποτρεπτική μας ισχύ και το διπλωματικό μας αποτύπωμα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το γεγονός ότι η Ελλάδα, ενώ επεδίωξε και επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία, έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει διμερείς σχέσεις και έχει χτίσει διμερείς σχέσεις και με χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά έχει ενισχύσει και πάρα πολύ την ήδη υπάρχουσα σημαντική, πολύ σημαντική στρατηγική της σχέση με ισχυρά κράτη, όπως κορυφαία σχέση αυτή με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Ξέρετε, αυτά τα χρόνια πολέμων, κρίσεων, φοβερών επιπτώσεων και στην οικονομία, εμείς έχουμε καταφέρει να ισχυροποιήσουμε την οικονομία μας. Εγώ δεν λέω ότι αυτοί που μας βλέπουνε έλυσαν όλα τα προβλήματά τους, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Άρα η Ελλάδα να είναι μια χώρα πολύ αξιόπιστη και σε αυτό το πεδίο, και αυτό έχει σημασία. Μια χώρα που δημιουργεί δουλειές και δεν δημιουργεί χρέη, όπως συνέβαινε στο παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις συμφωνίες για ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στην επέκταση στο Ιόνιο και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για κινήσεις που ενισχύουν τη θέση της χώρας. «Ενώ επιδιώκουμε τον διάλογο, δεν είμαστε και αφελείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά τίθενται σε όλες τις αντίστοιχες διεθνείς συναντήσεις και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η συνεχή ενδυνάμωση της Ελλάδας».

Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την ανάγκη οποιασδήποτε άδειας από τρίτη χώρα. «Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός», είπε, χαρακτηρίζοντας το έργο ευρωπαϊκό και κρίσιμο για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κυβερνητική στάση απέναντι στις τουρκικές αιτιάσεις για τη «Γαλάζια Πατρίδα», υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει θέσει όρια και έχει πετύχει «σημαντικές εθνικές νίκες».

«Η Ελλάδα, διαχρονικά, αποκρούει στην πράξη όλες αυτές τις εκτός οποιασδήποτε λογικής διεθνούς δικαίου ανιστόρητες αιτιάσεις. Εμείς, όμως, θα κάνουμε και κάτι παραπάνω. Όταν απαιτείται και όπως πρέπει, όπως στην περίπτωση του ανιστόρητου και εκτός οποιουδήποτε νομικού πλαισίου casus belli, βάζουμε τα όριά μας και πετυχαίνουμε και σημαντικές εθνικές νίκες… Έχουμε καταφέρει και έχουμε πετύχει μεγάλες εθνικές νίκες, οι οποίες ισχυροποιούν ουσιαστικά την πατρίδα», σημείωσε.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία. Υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν προέρχεται από αύξηση φορολογικών συντελεστών, αλλά από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την ψηφιοποίηση του κράτους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης, όπως οι παρεμβάσεις για τα ενοίκια, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, το πετρέλαιο και την ενέργεια. Για τις μειώσεις φόρων υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να δώσει προτεραιότητα στη μείωση των άμεσων φόρων, με έμφαση στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα.

Απαντώντας στην κριτική περί «ελεημοσύνης», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέτεινε: «Δεν είναι ελεημοσύνη». Παραδέχθηκε, πάντως, ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. «Δεν πανηγυρίζουμε», είπε, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν περιμένουν «ούτε μαγικές συνταγές ούτε παρωχημένα συνθήματα», αλλά «λύσεις».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση πρώτα εξασφαλίζει τους δημοσιονομικούς πόρους και στη συνέχεια προχωρά στις αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Τέλος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά και την απουσία του από την εκδήλωση για την 52η επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε την προσωπική αντιπαράθεση, λέγοντας ότι δεν θα μιλήσει εξ ονόματος άλλων πολιτικών. Για την υπόθεση των Τεμπών και τη συζήτηση περί «μπαζώματος», υποστήριξε ότι η σχετική θεωρία έχει καταρρεύσει και έκανε λόγο για «απόπειρα εργαλειοποίησης του ανθρώπινου πόνου». Κλείνοντας, αναγνώρισε τις δυσκολίες της περιόδου, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η Ελλάδα δυναμώνει».