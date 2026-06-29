Π. Μαρινάκης: Η «εντιμότητα Τσίπρα» αποτελεί το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κληθείς να απαντήσει σχετικά με τον κυβερνητικό απολογισμό και την οικονομική πολιτική που διατύπωσε ο πρέδρος της ΕΛ.Α.Σ.

Όπως τόνισε, ο κ. Τσίπρας χρειάστηκε πάνω από ένα 24ωρο για να απαντήσει μέσω του νέου κόμματός του και μάλιστα με τρόπο που δείχνει κακή χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ένα ακόμη μεγάλο ψέμα, όπως το χαρακτήρισε. Είναι γνωστός, πρόσθεσε, για τις πρόχειρες και ανακριβείς απαντήσεις του.

Η Ελλάδα σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο που ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, απάντησε ενδεικτικά ο κ. Μαρινάκης σε σχετικό σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού. «Ποιος μιλάει; Αυτός που είχε αφήσει τη χώρα στον πάτο;» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είναι ασήμαντο ότι 620.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά, πολλοί από τους οποίους ήταν άνεργοι όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, υποστήριξε ότι αντίθετα με όσα ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας, βελτιώνεται σταθερά.

Το περίφημο «πλεόνασμα» της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν αποτέλεσμα υπερφορολόγησης. Επέβαλε 30 νέους φόρους. Αντίθετα, η σημερινή κυβέρνηση, δεν έχει αυξήσει φόρους (πλην ΕΝΦΙΑ στις τράπεζες) και έχει καταργήσει φόρους και τέλη.

Ο ΦΠΑ, όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν αυξάνει τα έσοδα από μόνος του. Τα έσοδα αυξάνονται επειδή αυξάνεται το ΑΕΠ και μειώνεται η φοροδιαφυγή. «Όποιος λέει το αντίθετο, δείχνει οικονομικό αναλφαβητισμό».

Η «εντιμότητα Τσίπρα» αποτελεί το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Πρόκειται για έναν πρώην πρωθυπουργό που, όπως είπε «έχει καταγγελθεί, ότι γνώριζε για νεκρούς στο Μάτι και παρ’ όλα αυτά επέλεξε να κάνει πολιτικό σόου. Εξαπάτησε έναν ολόκληρο λαό με το δημοψήφισμα, το οποίο τελικά ανέτρεψε, και προχώρησε σε ρυθμίσεις που οδήγησαν στην αποφυλάκιση χιλιάδων βαρυποινιτών.

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της ανώτατης ηγεσίας του Αρείου Πάγου, είναι σημαντικό να τόνισε ότι πρόκειται για κρίσιμη θεσμική θωράκιση: «καμία απόφαση δεν λαμβάνεται ερήμην των ίδιων των δικαστών. Υπάρχει σαφής υπόδειξη από την ψηφοφορία τους, η οποία αποτελεί ουσιαστικό θεσμικό σήμα. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη τις απόψεις και την κρίση των δικαστών, θωρακίζοντας έτσι την όποια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και διασφαλίζοντας τον θεσμικό σεβασμό και τη νομιμότητα της διαδικασίας», υπογράμμισε.

Ένα ακόμη ψέμα που αφορά το δημόσιο χρέος. Σε όλο τον κόσμο το χρέος μετριέται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η σύγκριση απόλυτων αριθμών είναι λαθροχειρία.

Ψευδής είναι και ο ισχυρισμός ότι «το κράτος χρωστά περισσότερα στους πολίτες». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί, δεν δόθηκαν στα funds από τη σημερινή κυβέρνηση αλλά επί ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 60.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ψέμα είναι και ότι «η φτώχεια μειώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ». Η οικονομία, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης από τότε που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι επενδύσεις έχουν φτάσει στο 20% του ΑΕΠ, ενώ επί Τσίπρα ήταν μόλις 10%.

«Όλα αυτά αποτελούν ψεύδη. Ο μόνος τρόπος να δοθούν περισσότερα στην κοινωνία είναι να μειωθούν οι φόροι και να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα μέσω ανάπτυξης, όχι μέσω υπερφορολόγησης. Η χώρα, που κάποτε ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, σήμερα επιστρέφει με μεγαλύτερη ταχύτητα στην κανονικότητα και την πρόοδο».

Παράλληλα, η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές παρεμβάσεις: από την εντυπωσιακή ανταπόκριση των πολιτών στη νέα πλατφόρμα PosoKanei, μέχρι τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση του ΕΣΥ με νέες προσλήψεις, τη στήριξη αγροτών και αλιέων, την απλοποίηση κοινωνικών παροχών μέσω της προπληρωμένης κάρτας και τα νέα μέτρα οδικής ασφάλειας για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών έχει προσελκύσει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, η οποία επιτρέπει τη σύγκριση περίπου 10.000 προϊόντων σούπερ μάρκετ μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων, ενώ παρέχει στοιχεία για το πραγματικό κόστος του καλαθιού αγορών, ιστορικό τιμών και δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Από την ημέρα που ανακοινώθηκε στις 17 Ιουνίου μέχρι σήμερα την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές, αφιερώνοντας κατά μέσο όρο περί τα 4 λεπτά.

Οι συνολικοί ενεργοί χρήστες της εφαρμογής προσεγγίζουν τις 287.000, ενώ περισσότεροι από 60.000 την έχουν κατεβάσει στα κινητά τους.

Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα ενημερώνεται καθημερινά, με στόχο την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, που εκσυγχρονίζει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενισχύει την αυτοτέλεια των αυτοδιοικητικών θεσμών, διαμορφώνοντας ένα πιο φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης για τον πολίτη. Μεταξύ άλλων:

-Ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες δήμων, περιφερειών και κράτους, και κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται χρόνιες ασάφειες.

-Καθιερώνεται η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο, με δυνατότητα συμπληρωματικής ψήφου και θεσπίζεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

-Δημιουργείται νέο σύστημα στελέχωσης θέσεων προσωπικού μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου ΑΣΕΠ, με στόχο την κάλυψη περισσότερων από 9.000 οργανικών θέσεων.

-Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στήριξης εργαζομένων σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και διεύρυνσης των κοινωνικών παροχών.

-Εξορθολογίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των νομικών προσώπων, όπως οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα από τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη προκήρυξη για προσλήψεις ιατρών στην ιστορία του ΕΣΥ, στην οποία συμπεριλήφθηκαν όλες οι θέσεις που έβγαιναν άγονες για χρόνια.

Συγκεκριμένα, καλύφθηκαν οι 962 από τις 1.171 θέσεις και έμειναν χωρίς υποψηφίους οι 209 θέσεις, κυρίως σε νοσοκομεία άγονων περιοχών.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και πρόσληψης θα επαναπροκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις, μέσα στο καλοκαίρι.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης του ιατρικού κόσμου ακόμη και σε νοσοκομεία που παραδοσιακά παρουσίαζαν υψηλά ποσοστά άγονων θέσεων. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν ότι τα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση σε προσωπικό. Περιλαμβάνει 5.208 θέσεις (1.800 ιατρικού, 1.930 νοσηλευτικού και 1.478 λοιπού), καθώς και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα η συνολική δυνητική ενίσχυση να ανέρχεται σε 8.208 άτομα.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των ενισχύσεων του 2025 για τον Πυλώνα Ι, συνολικού ύψους 617,5 εκατ. ευρώ, σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Με την πληρωμή αυτή, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους αγρότες από την αρχή του 2026 υπερβαίνει το 1,061 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο πληρωμών του πρώτου εξαμήνου και μάλιστα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν έως αύριο.

Με μία προπληρωμένη κάρτα που αφορά 19 κατηγορίες παροχών της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο το κοινωνικό κράτος φτάνει στον πολίτη.

Με την κάρτα, κάθε δικαιούχος λαμβάνει τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα με πιο απλή, ασφαλή και διαφανή διαδικασία, καθώς εισάγει έναν ενιαίο τρόπο καταβολής προνοιακών παροχών, επιδομάτων και οικονομικών ενισχύσεων.

Από τον Μάρτιο του 2025 μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Προπληρωμένης Κάρτας, ενώ 877.019 μοναδικοί δικαιούχοι έχουν λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος πληρωμών.

Νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών αποσκοπεί στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στην πρόληψη ατυχημάτων και, ιδίως, στην αυξημένη προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση και τη διάθεση αυτών των οχημάτων.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας:

Απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, προφανώς εκτός εκείνων των πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ.την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ. Οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν, όταν οδηγούν, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης. Οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτου για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Εταιρείες που πωλούν, διαθέτουν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικό πατίνι σε άτομα κάτω των 17 ετών τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να ενισχύσουμε την ασφάλεια στους δρόμους, να περιορίσουμε τα ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά» δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Ένα πρώτο πακέτο επτά μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής αλιείας λαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, κατά τα πρότυπα της αντίστοιχης στήριξης που έχει ήδη δοθεί στους γεωργούς, καθώς και η έναρξη πιλοτικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που θα εφαρμοστεί αρχικά στο Νότιο Αιγαίο, η αλίευση λαγοκέφαλου επιδοτείται με 5,33 ευρώ ανά κιλό καθαρά.

Η υλοποίηση αυτού του πρώτου πλέγματος παρεμβάσεων αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής αλιείας.

Αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.