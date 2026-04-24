Π. Μαρινάκης: Η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία – Χρειάζονται κανόνες και ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο

Μια ιδιαίτερα επίκαιρη και πολυεπίπεδη συζήτηση με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ρόλο της στη διαμόρφωση της αλήθειας στην ψηφιακή εποχή, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών 2026.

Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μάχη για την Αλήθεια στην Ψηφιακή Εποχή» βρέθηκε το κρίσιμο ερώτημα αν η ραγδαία εξέλιξη των συστημάτων AI λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της γνώσης και της διαφάνειας ή ως πολλαπλασιαστής παραπληροφόρησης και σύγχυσης στον δημόσιο διάλογο.

Τον λόγο πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για τον μεγαλύτερο κίνδυνο από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ενόψει εκλογών:

«Ο κίνδυνος είναι να αλλοιωθεί ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν θεωρώ όμως ότι το Deepfake βίντεο αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Το πρόβλημα είναι ένα ανυπόγραφο άρθρο σε ένα site ή ένας ανώνυμος λογαριασμός στα social media που μπορεί να ανεβάσει ένα βίντεο και να λέει μια ιστορία η οποία να μην μπορεί να αποδειχθεί πολύ γρήγορα ότι είναι ψευδής για έναν υποψήφιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το πως μπορεί να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση και οι «δολοφονίες χαρακτήρων» στο διαδίκτυο: Πρέπει να προσαρμόζουμε το νομοθετικό πλαίσιο και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ούτως ώστε ο κόσμος αυτό που βλέπει να ξέρει τι είναι. Τουλάχιστον να ξέρει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Επιμένω ξανά και ξανά στην ταυτοποίηση κάθε χρήστη στο διαδίκτυο. Όχι για την άρση της ψευδωνυμίας, αλλά να ξέρει ο καθένας ότι πίσω από κάθε προφίλ κρύβεται ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Όποιος δεν διαπράττει κάποια παρανομία δεν έχει να φοβάται τίποτα.

Για τη διασφάλιση της προστασίας της δημοκρατίας από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης: Η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανόνες, νόμους και περιορισμούς. Πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πούμε ότι αν θέλει να λειτουργεί μια πλατφόρμα σε ένα κράτος, πρέπει να τηρεί κάποιους αυτονόητους κανόνες. Να ταυτοποιεί τους χρήστες της και να ενημερώνει υποχρεωτικά τον χρήστη όταν ένα βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Για το εάν η τεχνητή νοημοσύνη είναι το κύριο εργαλείο παραγωγής ψευδών ειδήσεων σήμερα: Η βασική μου δουλειά είναι να αποδομώ fake news. Δεν μπορώ να θυμηθώ ένα πολύ μεγάλο από αυτά που προκάλεσε κρίση και να ήταν αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης. Εννέα στα δέκα ήταν αποτέλεσμα προπαγάνδας άλλων κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης που επενδύουν στην παραπληροφόρηση. Αυτή η μάχη κρατάει από τα πολύ παλιά, απλά οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα σύγχρονα εργαλεία υπέρ μας.