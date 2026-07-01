Π. Μαρινάκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα: Ήταν δολοφονία

«Συντετριμμένος» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης από το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο σπίτι τους, στην περιοχή της Ανάληψης.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, ο θάνατός της ήταν δολοφονία και πρόσθεσε ότι είναι «ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μαρινάκη:

«Συντετριμμένος πληροφορήθηκα ότι η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της.

Οφείλουμε, όμως, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους: η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, δολοφονήθηκε. Και είναι ιερή υποχρέωση των Αρχών να κυνηγήσουν τους αυτουργούς αυτού του εγκλήματος, όπου κι αν βρίσκονται και να τους οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.

Σε αυτές τις τραγικές στιγμές στεκόμαστε δίπλα στην Αφροδίτη, στον πατέρα και την οικογένειά της. Ειλικρινή συλλυπητήρια».