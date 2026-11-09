Π. Μαρινάκης: Για το καλώδιο ζητήθηκε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, όχι από την Τουρκία

Την κυβερνητική θέση για την πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης αποσαφήνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή στην ΕΡΤ.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ υποστήριξε ότι η διαδικασία αδειοδότησης του έργου εξελίχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, αποκλειστικά μέσω των ελληνικών και κυπριακών αρχών, ενώ απέρριψε τις ερμηνείες περί εμπλοκής της Τουρκίας ή αναγνώρισης δικαιωμάτων της.

«Έγινε ακριβώς ό,τι είχαμε πει ότι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι υποβλήθηκαν τα σχετικά αιτήματα από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές, ακολούθησε η απαραίτητη επεξεργασία και εκδόθηκε η προβλεπόμενη άδεια, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια, όπως είπε, εκδόθηκε και η σχετική οδηγία προς ναυτιλλομένους (NAVTEX).

«Η ρηματική διακοίνωση δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα»

Αναφερόμενος ειδικότερα στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια μορφή διπλωματικής επικοινωνίας, η οποία δεν συνεπάγεται παραχώρηση δικαιωμάτων ούτε συνιστά άδεια από την πλευρά της Τουρκίας.

«Η ρηματική διακοίνωση αυτή είναι ο ηπιότερος τρόπος επικοινωνίας μηνυμάτων μεταξύ των κρατών. Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άδεια πουθενά», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα.

Μάλιστα, απέρριψε ως ανακριβείς τις ερμηνείες που δόθηκαν στο περιεχόμενο της ενημέρωσης από τη Γαλλία, είτε, όπως είπε, προέκυψαν από κινδυνολογία είτε από εσφαλμένη ανάγνωση των δεδομένων.

Ερωτηθείς εάν η ελληνική πλευρά γνώριζε το περιεχόμενο της γαλλικής ενημέρωσης, απάντησε καταφατικά: «Βεβαίως», επισημαίνοντας ότι δεν υπήρξε καμία ενέργεια πέραν των προβλεπόμενων διαδικασιών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

«Είναι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη στρατηγική σημασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή υποδομή που αποσκοπεί στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Όπως εξήγησε, η γαλλική εταιρεία υπέβαλε τα σχετικά αιτήματα στις ελληνικές και κυπριακές αρχές, καθώς το έργο αφορά τη διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και, μέσω αυτής, με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Είναι ένα ξεκάθαρο έργο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ευρώπης», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει ηλεκτρική διασύνδεση.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ σημείωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών και τα συναρμόδια υπουργεία παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις.

«Τα εθνικά θέματα δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης»

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης και την πολιτική αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για προσπάθεια κινδυνολογίας, ζητώντας να μην αντιμετωπίζονται τα εθνικά ζητήματα ως πεδίο κομματικής σύγκρουσης.

«Θεωρώ ότι στα εθνικά θέματα δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Γενικά δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός επιδιώκουν να απαντούν με ευπρέπεια και χωρίς άσκοπη όξυνση της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Τα εθνικά θέματα δεν είναι σε αυτό το πεδίο της αντιπαράθεσης», κατέληξε.

«Δεν υποχωρούμε και δεν βάζουμε ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων»

Σφοδρή κριτική σε όσους, όπως είπε, καλλιεργούν κλίμα κινδυνολογίας γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας παράλληλα τις αιτιάσεις περί αποτυχίας της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση εντάθηκε επειδή διαψεύστηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις ότι το έργο δεν θα προχωρήσει, ενώ επανέλαβε ότι δεν ζητήθηκε και δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Το κλίμα αυτό καλλιεργείται από κάποιους οι οποίοι αρχικά επένδυαν στο ότι δεν θα γίνει το έργο, προεξοφλώντας ακόμα μία, εντός εισαγωγικών, εθνική ήττα και έπεσαν έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τις ελληνικές εθνικές θέσεις.

Όπως περιέγραψε, αρχικά διατυπώνονταν εκτιμήσεις ότι δεν θα προχωρούσε η πόντιση του καλωδίου ούτε η διαδικασία αδειοδότησης από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, η συζήτηση μετατοπίστηκε στο ενδεχόμενο να απαιτηθεί άδεια από την Τουρκία, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά.

Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις πολιτικών προσώπων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε να μη συγχέονται διαφορετικές προσεγγίσεις, επισημαίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν χρησιμοποίησε τη ρητορική περί εθνικής ήττας. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υιοθέτησε αντίστοιχη επιχειρηματολογία για το καλώδιο, αναφέροντας ότι παρακολούθησε τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Μάντζου και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση, ο Παύλος Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα, όπως προβλέπεται. «Αλίμονο αν δεν υπάρξει ενημέρωση από το υπουργείο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία θα ακολουθήσει τον κατάλληλο χρόνο, καθώς πρόκειται για έργο που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και του οποίου η αδειοδοτική διαδικασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

«Δεν αντιλαμβανόμαστε τα εθνικά θέματα ως ευκαιρία για πατριδοκαπηλία»

Απαντώντας στις κατηγορίες περί απομόνωσης της χώρας και υποχώρησης στην εξωτερική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε μια σειρά από συμφωνίες και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση και έχει προχωρήσει στην κατοχύρωση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, καθώς και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω του οποίου, όπως σημείωσε, αποτυπώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, με την αναβάθμιση των F-16, την εξασφάλιση του προγράμματος των F-35 και την προμήθεια των μαχητικών Rafale.

«Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση, σε συνέχεια της υπηρέτησης μιας διαχρονικής εθνικής θέσης, μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια πολέμων και κρίσεων, να έχει προχωρήσει όλα αυτά», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα εκπέμπει πλέον αξιοπιστία και δυναμική, με σταθερό σημείο αναφοράς τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

«Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε τα εθνικά θέματα ούτε όλες αυτές τις σοβαρές συζητήσεις ως μια ευκαιρία για πατριδοκαπηλία. Τα αντιλαμβανόμαστε ως την πιο σοβαρή άσκηση πολιτικής, που χρειάζεται υπευθυνότητα και αποτέλεσμα», υπογράμμισε.