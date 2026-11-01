Π. Μαρινάκης για την επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη

«Η επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη είναι μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Είναι εκείνοι που θέλουν να «φιμώσουν» τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το «λάθος» να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες το ταχύτερο δυνατό».