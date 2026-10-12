Π. Μαρινάκης για την απόπειρα δολοφονίας στην Ελευσίνα: Για εμάς η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα

«Για εμάς η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την απόπειρα δολοφονίας του 32χρονου αντιεξουσιαστή στην Ελευσίνα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Μήπως μπερδεύετε απαντήσεις που δίνω σε ερωτήσεις; Γιατί θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να «ξεπλύνετε» τη μία πλευρά της βίας ή, ακόμη χειρότερα, των εγκλημάτων και των δολοφονιών, μόνο και μόνο για να παίξετε το δικό σας παιχνίδι; Δεν περνάει εδώ, κύριέ μου, αυτό το παιχνίδι. Βρείτε αλλού να το κάνετε αυτό το παιχνίδι», είπε.

«Για εμάς, η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα και εδώ μιλάμε για μια απόπειρα δολοφονίας, η οποία ερευνάται από τις αρχές, δουλειά της αστυνομίας είναι -και της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη- να εντοπίσει κάθε υπεύθυνο, φυσικό ή ηθικό αυτουργό, όπως έχει συμβεί στη συντριπτική πλειονότητα προηγούμενων τέτοιων περιπτώσεων και από εκεί και πέρα να αποδοθεί Δικαιοσύνη.

Και η Δικαιοσύνη να εντοπίσει τα κίνητρα, να τα αξιολογήσει και να βγάλει τις δικές της αποφάσεις και ξέρετε, επειδή όλο αυτό το παιχνίδι περί διαφορετικής αντιμετώπισης εγκλημάτων ή περιστατικών βίας, το έχουμε δει να παίζεται και δυστυχώς γίνεται από άλλους, όχι από την Κυβέρνηση, ούτε από τον δικό μας πολιτικό χώρο, να σας θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες, χωρίς να θέλω να συμψηφίσω -κάθε ζωή έχει την ίδια αξία, αλλά δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό, κάποιοι πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη- είχαμε μια δολοφονία στη χώρα μας.

Δολοφονήθηκε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η Βάγια Νέστορα, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι δημοσιογράφοι που ρωτάνε, ακόμη και αν ακούμπησαν έναν ακροαριστερό οι αστυνομικοί, δεν κάνανε ούτε ερώτηση. Ας κοιταχτούν πρώτα αυτοί στον καθρέφτη και να έρθουν μετά να μας ζητήσουν τον λόγο. Επαναλαμβάνω, κάθε ζωή έχει ακριβώς την ίδια αξία, κάθε δολοφόνος πρέπει να οδηγείται στη Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη να κρίνει για αυτόν. Αλλά όσοι κουνάνε το δάχτυλο για διαφορετική αντιμετώπιση, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη».

«Καταδικάζουμε κάθε παράνομη πράξη, πολλώ δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Δεν είναι θέμα καταδίκης μόνο από εμάς. Όλα αυτά είναι βαριά εγκλήματα, τα οποία θα τα αξιολογήσει η Δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που άλλες εγκληματικές ενέργειες—και σωστά τις αναδεικνύουν- όπως τη σημερινή, και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες ρωτάνε για την ακρίβεια», συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις για τα εγκλήματα. Με έχετε δει να βγάζω ανακοινώσεις για κάθε έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα; Ό,τι με ρωτάτε, απαντάω. Σας το ξαναλέω: Κοιταχτείτε κάποιοι στον καθρέφτη, που σε άλλες δολοφονίες ρωτάτε για την ακρίβεια. Πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δεν έχετε την ίδια ευαισθησία με βάση την κάθε πράξη που γίνεται και την αξία της κάθε ανθρώπινης ζωής. Αλλού αυτό το παιχνίδι, εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση».

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης στην Ελευσίνα

Σημειώνεται, ότι πριν λίγες ημέρες, σημειώθηκε αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο αντιεξουσιαστή στην Ελευσίνα.

Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κατά πληροφορίες οι δράστες είπαν στο θύμα “εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ”.

Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών. Μετά το επεισόδιο δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία κάποιων εκ των ακροδεξιών σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου στο διαδίκτυο.

Ο 32χρονος πήγε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Όπως δήλωσε ο τραυματίας στους αστυνομικούς, ανήκει στον αριστερό χώρο και οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία τους. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν ήταν παρών στο συγκεκριμένο επεισόδιο του Αυγούστου και δεν έχει καμία σχέση με την δημοσιοποίηση των στοιχείων των ακροδεξιών.