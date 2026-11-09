Π. Μαρινάκης για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία: Άλλο άδεια, άλλο ενημέρωση

Απαντήσεις στις πληροφορίες περί γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Τουρκία για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ενημέρωση ενός κράτους δεν συνιστά αίτημα άδειας και ότι το έργο προχωρά κανονικά.

Όπως τόνισε, στις 6 Νοεμβρίου, μετά τη θετική γνωμοδότηση των αρμόδιων αρχών, εκδόθηκε NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με την Ελλάδα να ολοκληρώνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την πραγματοποίηση των σχετικών εργασιών. Ακολούθησε τουρκική αντι-NAVTEX, η οποία, σύμφωνα με την Αθήνα, δεν μεταβάλλει το ισχύον νομικό καθεστώς και επαναλαμβάνει γνωστούς τουρκικούς ισχυρισμούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, σημειώνοντας πως άδεια για τις σχετικές εργασίες ζητήθηκε αποκλειστικά από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές και όχι από την Τουρκία.

«Άλλο πράγμα η άδεια και άλλο η ενημέρωση. Όλα όσα διακινούνται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν η ελληνική πλευρά είχε γνώση της γαλλικής διπλωματικής ανακοίνωσης προς την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι πρόκειται για τον ηπιότερο και συνηθέστερο τρόπο μεταφοράς μηνυμάτων μεταξύ κρατών, διευκρινίζοντας ότι η γραπτή ενημέρωση προς την Άγκυρα είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούσε αίτημα αδειοδότησης.

Αντιθέτως, όπως επισήμανε, η γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στο έργο υπέβαλε αίτημα αδειοδότησης στις ελληνικές και κυπριακές αρχές, αναγνωρίζοντας τη δικαιοδοσία και τις αρμοδιότητές τους στην περιοχή.