Π. Μαρινάκης για Τέμπη: Η θεωρία του «μπαζώματος» με σκοπό τη συγκάλυψη έχει καταρρεύσει

Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της διαμόρφωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μετά την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε δριμεία κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή το αίτημά της να απομακρυνθεί ο Γιώργος Φλωρίδης από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Άλλο πράγμα το μπάζωμα το οποίο εντασσόταν στην ευρύτερη προσπάθεια της ομάδας των κομμάτων της περιβόητης “ξυλολιάδας”. Εκεί προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι υπήρχε ένα παράνομο φορτίο και επειδή ήθελαν να το κουκουλώσουν, μπάζωσαν τον χώρο και αυτό είναι το “περιβόητο” μπάζωμα. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ερευνά η Δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«Η θεωρία του “μπαζώματος” με σκοπό τη συγκάλυψη έχει καταρρεύσει», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμπλήρωση σήμερα οχτώ ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018.

«Μια ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, άφησε πίσω της πλήθος από τραυματίες και βύθισε τη χώρα μας στο πένθος. Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας. Όσα χρόνια κι αν περάσουν η μέρα αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης της πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες της χώρας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, σημειώνοντας ότι το «112» σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές. Είπε ότι μέσα σε έξι χρόνια το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος αυξήθηκε σε 18.804 στελέχη, ενώ τα εναέρια μέσα από 61 το 2019 ανήλθαν σε 85 το 2026 και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης έφτασαν τα 4.299.

Παράλληλα, τόνισε ότι καθιερώθηκαν εναέριες περιπολίες με drones, τα οποία μπορούν να επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Αναφέρθηκε, επίσης, στα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 22 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα οποία επιβλήθηκαν 595 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 832.600 ευρώ και πραγματοποιήθηκαν 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 187 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια και 26 από πρόθεση.

Υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες και δύσκολες προκλήσεις και δήλωσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται χωρίς εφησυχασμό, με στόχο η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής να παραμένει στο επίκεντρο.

Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι οι πόροι που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις ανέρχονται σε 23 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της περιόδου 2021-2025.

Ανέφερε ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν σε έργα υποδομών, όπως δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές, καθώς και σε έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις για τη στέγαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας, ενώ τόνισε ότι το Πρόγραμμα στηρίζει την επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Αναφερόμενος στις συντάξεις χηρείας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι καταργείται η περικοπή μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου.

Είπε ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, ενώ για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα οι σχετικές περικοπές δεν θα εφαρμοστούν και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από την αναζήτηση αναδρομικών ποσών.

Ανέφερε, επίσης, ότι περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις, χωρίς να αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, ενώ διασφαλίζεται και ο διπλασιασμός της εθνικής σύνταξης για παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου και από τους δύο.

Σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 καταγράφουν μετρήσιμα αποτελέσματα, με τις θαλάσσιες παράνομες αφίξεις να μειώνονται κατά 27% και ειδικά στο Αιγαίο κατά 62%.

Είπε ότι συνολικά οι μεταναστευτικές ροές περιορίστηκαν κατά περισσότερο από 15%, ενώ οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 23%.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου μειώθηκε στο 39,7% το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας, όπως ανέφερε, τη συνεπή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Για το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο ψηφίστηκε και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία και τη στέγαση.

Είπε ότι ενισχύεται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού, αυξάνονται τα ηλικιακά όρια και καθιερώνεται ως μόνιμη πολιτική η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, η οποία θα καλύπτει 2.000 οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των εκπαιδευτών κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης και ενίσχυση της προσβασιμότητας ως εργαλείου αυτονομίας στο σπίτι και στον χώρο εργασίας.

Στον τομέα της στέγασης, ανέφερε ότι δημιουργούνται 2.000 κοινωνικές κατοικίες μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτων, διευρύνεται το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την κοινωνική κατοικία και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

«Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030). O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συμπλήρωση σήμερα οχτώ ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. «Μια ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, άφησε πίσω της πλήθος από τραυματίες και βύθισε τη χώρα μας στο πένθος. Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας. Όσα χρόνια κι αν περάσουν η μέρα αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης της πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες της χώρας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, σημειώνοντας ότι το «112» σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές. Είπε ότι μέσα σε έξι χρόνια το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος αυξήθηκε σε 18.804 στελέχη, ενώ τα εναέρια μέσα από 61 το 2019 ανήλθαν σε 85 το 2026 και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης έφτασαν τα 4.299. Παράλληλα, τόνισε ότι καθιερώθηκαν εναέριες περιπολίες με drones, τα οποία μπορούν να επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Αναφέρθηκε, επίσης, στα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 22 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τα οποία επιβλήθηκαν 595 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 832.600 ευρώ και πραγματοποιήθηκαν 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 187 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια και 26 από πρόθεση. Υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί νέες και δύσκολες προκλήσεις και δήλωσε ότι η προσπάθεια συνεχίζεται χωρίς εφησυχασμό, με στόχο η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής να παραμένει στο επίκεντρο.

Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι οι πόροι που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις ανέρχονται σε 23 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της περιόδου 2021-2025. Ανέφερε ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν σε έργα υποδομών, όπως δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές, καθώς και σε έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία. Παράλληλα, σημείωσε ότι θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις για τη στέγαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας, ενώ τόνισε ότι το Πρόγραμμα στηρίζει την επιχειρηματικότητα, τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Αναφερόμενος στις συντάξεις χηρείας, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι καταργείται η περικοπή μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Είπε ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, ενώ για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα οι σχετικές περικοπές δεν θα εφαρμοστούν και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από την αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Ανέφερε, επίσης, ότι περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις, χωρίς να αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, ενώ διασφαλίζεται και ο διπλασιασμός της εθνικής σύνταξης για παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου και από τους δύο.

Σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 καταγράφουν μετρήσιμα αποτελέσματα, με τις θαλάσσιες παράνομες αφίξεις να μειώνονται κατά 27% και ειδικά στο Αιγαίο κατά 62%. Είπε ότι συνολικά οι μεταναστευτικές ροές περιορίστηκαν κατά περισσότερο από 15%, ενώ οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 23%. Παράλληλα, σημείωσε ότι το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου μειώθηκε στο 39,7% το πρώτο εξάμηνο του 2026, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας, όπως ανέφερε, τη συνεπή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο ψηφίστηκε και περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία και τη στέγαση. Είπε ότι ενισχύεται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού, αυξάνονται τα ηλικιακά όρια και καθιερώνεται ως μόνιμη πολιτική η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, η οποία θα καλύπτει 2.000 οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των εκπαιδευτών κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης και ενίσχυση της προσβασιμότητας ως εργαλείου αυτονομίας στο σπίτι και στον χώρο εργασίας. Στον τομέα της στέγασης, ανέφερε ότι δημιουργούνται 2.000 κοινωνικές κατοικίες μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτων, διευρύνεται το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την κοινωνική κατοικία και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ, ταυτόχρονα, σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

Συμπληρώνονται σήμερα οκτώ χρόνια από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. Μια ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, άφησε πίσω της πλήθος από τραυματίες και βύθισε τη χώρα μας στο πένθος.

Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η επέτειος αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης της Πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Με αυτή την ευθύνη ως οδηγό, τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Το «112» σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές. Το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα σε 6 χρόνια αυξήθηκε σε 18.804 στελέχη, τα εναέρια μέσα από 61 που ήταν το 2019 ανέρχονται πλέον σε 85 το 2026, ενώ τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης έφτασαν τα 4.299. Καθιερώθηκαν, ακόμη, οι εναέριες περιπολίες με drones, που επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά απ’ την έναρξη μιας πυρκαγιάς.

Μόνο κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί 595 διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές, συνολικού ύψους άνω των 832.600 ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 187 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια και 26 από πρόθεση.

Η κλιματική κρίση μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες και δύσκολες προκλήσεις και μας υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, ώστε η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής να παραμένει στο επίκεντρο κάθε μας προσπάθειας.

Στα 23 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι πόροι που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Πρόκειται για σχεδόν διπλάσιους πόρους σε σύγκριση με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της περιόδου 2021-2025.

Θα αξιοποιηθούν για έργα που αφορούν δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές, έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία. Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις για τη στέγαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου.

Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του δημοσίου τομέα που είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την πρόσφατη ψήφιση της σχετικής διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών.

Επιπλέον, περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος αυτός. Επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

Τέλος, διασφαλίζεται ότι, τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

«Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Η μεταναστευτική πολιτική αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Καταγράφεται μείωση των θαλάσσιων παράνομων αφίξεων κατά 27%, ενώ ειδικά στο Αιγαίο η μείωση φτάνει το 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί κατά περισσότερο από 15%, σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε καταγραφεί το 2025 σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 23%.

Επιπλέον, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 39,7%, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας τη συνεπή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με το οποίο θεσμοθετούνται παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για τη στέγαση.

Μεταξύ άλλων, ενισχύεται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού και αυξάνονται τα ηλικιακά όρια. Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση καθιερώνεται ως μόνιμη πολιτική, καλύπτοντας 2.000 οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτών κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης, ενώ η προσβασιμότητα εξελίσσεται σε εργαλείο αυτονομίας τόσο στο σπίτι όσο και στον χώρο εργασίας.

Στον τομέα της στέγασης, δημιουργούνται 2.000 κοινωνικές κατοικίες μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτων, διευρύνεται το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την κοινωνική κατοικία και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης».