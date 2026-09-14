Π. Μαρινάκης για τα 12 ναυτικά μίλια: Μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας, ουδέποτε έχουμε πει ότι θα το απεμπολήσουμε

Στη θέση της κυβέρνησης για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιμένοντας ότι πρόκειται για μονομερές δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο δεν έχει απεμποληθεί.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η απόφαση για το πότε και με ποιον τρόπο θα ασκηθεί το συγκεκριμένο δικαίωμα ανήκει αποκλειστικά στην ελληνική πλευρά και θα ληφθεί με βάση την αξιολόγηση των εθνικών συμφερόντων. «Να ξεκαθαρίσω, για ακόμα μία φορά, ότι συνιστά μονομερές δικαίωμα. Με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί από τη χώρα θα ασκηθεί, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και το επαναλαμβάνω κι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα οποιαδήποτε συζήτηση περί εγκατάλειψης του δικαιώματος της χώρας. «Ουδέποτε έχουμε διανοηθεί να πούμε, ούτε το έχει πει ποτέ κανένας, ότι θα το απεμπολήσουμε», σημείωσε.

Η αναφορά στο επίσημο διάβημα προς την Τουρκία

Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφορά που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, υπάρχει σε σχέση με προηγούμενες κυβερνητικές περιόδους, παραπέμποντας στην επίσημη καταγραφή της ελληνικής θέσης έναντι της Τουρκίας.

«Ποια είναι η διαφορά, όμως, της κυβέρνησης Μητσοτάκη από όλες τις προηγούμενες; Για πρώτη φορά η Ελλάδα κατέγραψε σε επίσημο διάβημα προς την Τουρκία το μονομερές δικαίωμα που έχει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα», δήλωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική κρίνεται από τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στην πράξη. «Γιατί η πολιτική, στο τέλος της ημέρας, γίνεται με πράξεις και όχι με λόγια», κατέληξε.