Π. Μαρινάκης για συγκέντρωση έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ: Φρικαλέα πρωτοβουλία

«Φρικαλέα» χαρακτήρισε τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε χθες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ, ανήμερα της τρίτης επετείου της επίθεσης της Χαμάς, της 7ης Οκτωβρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ερωτηθείς αν έπρεπε να επιτραπεί η διαδήλωση και αν το θέμα αφορά την Αστυνομία ή το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Ήταν φρικαλέα αυτή η πρωτοβουλία, λόγω της ημέρας που έλαβε χώρα», προσθέτοντας ότι δεν θέλει να σχολιάσει όσους συμμετείχαν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι για την κυβέρνηση κάθε νεκρός, κάθε όμηρος και κάθε άμαχος έχει την ίδια αξία, «σε κάθε περίπτωση, είτε είναι στην Παλαιστίνη, αλλά όχι μόνο εκεί. Παντού». Κατηγόρησε όσους επέλεξαν την ημέρα αυτή για τη συγκέντρωση ότι έχουν ως κίνητρο «το μίσος και τις ιδεοληψίες τους» και ότι «ζυγίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής». Σημείωσε ακόμη ότι δεν τους έχει δει να διαδηλώνουν για την Ουκρανία ούτε να μιλούν για την εισβολή και την κατοχή 52 ετών στην Κύπρο.

Ως προς το νομικό σκέλος, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα στις Αρχές να χορηγούν ή να μην χορηγούν άδεια για διαδήλωση με βάση τα κίνητρα των διοργανωτών. «Ο νόμος είναι σαφής, δεν περιορίζεται το συνέρχεσθαι σε καμία περίπτωση», τόνισε.

Όπως εξήγησε, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί περιορισμοί ως προς την έκταση των διαδηλώσεων, σταθμίζοντας και την ανάγκη διέλευσης, όμως η Ελληνική Αστυνομία, που έχει τη σχετική αρμοδιότητα, δεν μπορεί να αξιολογεί τα κίνητρα. Αυτό ισχύει, πρόσθεσε, «όσο και αν προκαλεί φρίκη το γεγονός ότι επιλέγεις να κάνεις κάτι τέτοιο», όταν υπάρχει δικαίωμα διαδήλωσης οποιαδήποτε άλλη ημέρα.