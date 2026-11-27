Με μια προσωπική ανάμνηση από τα μαθητικά του χρόνια αποχαιρέτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τον δημοσιογράφο Αντώνη Πανούτσο, σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Από μαθητής άκουγα ανελλιπώς τον Αντώνη Πανούτσο στο ραδιόφωνο, περιμένοντας με ανυπομονησία την ανάλυσή του μετά από κάθε μεγάλο παιχνίδι», έγραψε ο κ. Μαρινάκης. Αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο χιούμορ, την οξυδέρκεια, την ευρυμάθεια και τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα του δημοσιογράφου, σημειώνοντας ότι «είχε το σπάνιο χάρισμα να σε κάνει να χαμογελάς και, την ίδια στιγμή, να σε βάζει σε σκέψεις». «Ακόμα κι όταν διαφωνούσες μαζί του, ήθελες να τον ακούς», προσέθεσε.

«Θα μας λείψει πολύ», έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους του Αντώνη Πανούτσου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο αθλητικογράφος Αντώνης Πανούτσος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου έδινε μάχη για τη ζωή του, έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Κυρ. Μητσοτάκης: Άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση και τον δημόσιο διάλογο

«Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τον Αντώνη Πανούτσο. Έναν δημοσιογράφο με οξύ πνεύμα, ευρυμάθεια και αυθεντικό ύφος, που άφησε τη δική του σφραγίδα στην αθλητική ενημέρωση, αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο διάλογο», έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η χαρακτηριστική φωνή και τα έγκυρα σχόλια με το αφοπλιστικό του χιούμορ θα μας λείψουν. Το ίδιο και η δράση του ως ενεργού πολίτη. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους συναδέλφους και τους πολλούς φίλους του».

Κ. Χατζηδάκης: Κορυφαίος αθλητικός δημοσιογράφος, είχε το θάρρος της γνώμης του

Τη θλίψη του για την απώλεια του δημοσιογράφου Αντώνη Πανούτσου εκφράζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητικούς δημοσιογράφους και εξαίροντας το πηγαίο χιούμορ, την αντισυμβατική σκέψη και το θάρρος της γνώμης του.

«Τον γνώρισα αρχικά μέσα από τα κείμενά του και, εδώ και αρκετά χρόνια, προσωπικά. Εκτιμούσα ιδιαίτερα το κοφτερό μυαλό του, το πηγαίο χιούμορ του και τον αντισυμβατικό τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα», αναφέρει ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως επισημαίνει, ο Αντώνης Πανούτσος είχε τη σπάνια ικανότητα να γράφει για ποδόσφαιρο και να μιλά, στην ουσία, για την Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην απόφασή του να συστρατευθεί με τη Νέα Δημοκρατία.

«Και, πάνω απ’ όλα, είχε το θάρρος της γνώμης του. Δεν δίστασε ποτέ να πει δημόσια αυτό που πίστευε. Ούτε όταν, στα 70 του, αποφάσισε να συστρατευθεί με τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας ότι πολλοί θα τον έκριναν γι’ αυτή του την επιλογή», σημειώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Θα τον θυμάμαι πάντοτε με πολλή εκτίμηση. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους. Καλό ταξίδι, Αντώνη», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Χατζηδάκης.

Νέα Δημοκρατία: Η δημοσιογραφία έχασε έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες της χώρας

Τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Αντώνη Πανούτσου εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, εξαίροντας την πολυετή προσφορά του στην αθλητική δημοσιογραφία, το ιδιαίτερο ύφος του, τον επαγγελματισμό του και τη συμπόρευσή του με την παράταξη.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Η δημοσιογραφία έχασε έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες της χώρας, τον Αντώνη Πανούτσο.

Κατέγραψε επί σειρά δεκαετιών μια αξιομνημόνευτη διαδρομή, με παρουσία στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην αθλητική δημοσιογραφία.

Πάντα μοναδικά οικείος, ξεχώρισε για την ευρυμάθειά του, την οξύνοιά του, τη διεισδυτική του ματιά στα γεγονότα, το ιδιαίτερο ύφος γραφής και σχολιασμού του και τη μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Οι εκπομπές του θα μείνουν αλησμόνητες σε όλη την ελληνική φίλαθλη κοινότητα, καθώς συνδύαζαν την επικαιρότητα με την ευφυΐα και το αστείρευτο χιούμορ του, με αναφορές που συχνά ξεπερνούσαν τα στενά όρια του αθλητισμού.

Υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός και διακρίθηκε για τον επαγγελματισμό του, το ήθος του, το πάθος του για τη δημοσιογραφία, τη μαχητικότητα και τη συναδελφικότητά του.

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον Αντώνη Πανούτσο με σεβασμό και βαθιά θλίψη. Έναν σπουδαίο και αυθεντικό δημοσιογράφο, που συμπορεύτηκε με την Παράταξή μας και τίμησε τα ψηφοδέλτιά της.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια».