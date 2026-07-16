Π. Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μίλησαν για κυβέρνηση υποδίκων

Με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης σχολίασε η κυβέρνηση τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), σύμφωνα με την οποία οι υποθέσεις επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η βουλευτική ασυλία, τέθηκαν στο αρχείο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημαίνει πως η αρχειοθέτηση των υποθέσεων επτά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαψεύδει όσους μίλησαν για «κυβέρνηση υποδίκων» και παράλληλα υπογραμμίζει ότι για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται ισχύει πλήρως το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις υποθέσεις που αφορούσαν επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε προηγουμένως αρθεί η βουλευτική ασυλία, ύστερα και από σχετικό αίτημά τους.

«Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας», καταλήγει.

Ολόκληρη η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη

Πριν από λίγη ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επτά από τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία, κατόπιν και δικού τους αιτήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχειοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου.

Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος ισχύει, αυτονόητα, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η Δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιόρισαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας.

Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, η Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για «κυβέρνηση υποδίκων», αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.

Ίσως, έστω και τώρα, αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσιας συζήτησης σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Πλήττει πρωτίστως τη Δικαιοσύνη, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνει την ίδια τη Δημοκρατία.