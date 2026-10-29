Π. Μαρινάκης για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο άλλο αίτημα αδείας σε Αρχή οποιασδήποτε άλλης χώρας

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου και τις τιμές των καυσίμων μίλησε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε για το καλώδιο: χουν γίνει αιτήματα αδείας μόνο στις ελληνικές Αρχές, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο άλλο αίτημα αδείας σε Αρχή οποιασδήποτε άλλης χώρας».

Παράλληλα, για τα μέτρα στήριξης σημείωσε πως: «Στο τέλος του μήνα τα συναρμόδια υπουργεία θα ανακοινώσουν τι μέλλει γενέσθαι για τη συνέχιση των μέτρων».

Πιο αναλυτικά, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε:«Έχουν γίνει αιτήματα αδείας μόνο στις ελληνικές Αρχές, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο άλλο αίτημα αδείας σε Αρχή οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Είναι σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή το έργο, επεξεργασίας των αιτημάτων, και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθούν όλα όσα προβλέπονται, χωρίς κανένα ζήτημα αδείας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα».

«Η νομιμότητα παντού δεν αποτελεί απλώς πολιτική δέσμευση, αλλά διαρκή προσπάθεια για μια κοινωνία πιο δίκαιη»

«Προτεραιότητά μας είναι η αποτελεσματική προστασία των πολιτών με σεβασμό στη Δικαιοσύνη και στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς» τόνισε νωρίτερα με αφορμή τις επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα την τελευταία διετία.

«Δεν εφησυχάζουμε. Το εθνικό στοίχημα που έχει θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για νομιμότητα παντού απαιτεί συνέπεια, υπευθυνότητα και διαρκή εγρήγορση» είπε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε: «Γιατί η νομιμότητα παντού δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική δέσμευση, αλλά μια διαρκή προσπάθεια για μια κοινωνία πιο ασφαλή και πιο δίκαιη».

Τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχουν προχωρήσει σε 377 συλλήψεις που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Για διάφορα αδικήματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος, συνολικά κατηγορήθηκαν 1.679 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν τα 746 και προφυλακίστηκαν τα 225.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου σήμερα στις 4 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, θα προεδρεύσει σε ανοιχτή συζήτηση υψηλού επιπέδου της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με θέμα τη διατήρηση της Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας, τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες και τη Θαλάσσια Ασφάλεια. Αύριο, Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε συζήτηση με τον Επικεφαλής του International Institute for Strategic Studies, Bastian Giegerich, στο πλαίσιο του IISS Manama Dialogue 2026, που διοργανώνεται στο Μπαχρέιν. Τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις ισχυρές βροχοπτώσεις από τις πρώτες πρωινές ώρες, χθες 28 Οκτωβρίου 2026, κυρίως σε Μαγνησία και Σποράδες, τονίζοντας ότι σε αρκετά σημεία παρατηρήθηκε αύξηση της στάθμης των υδάτων και πλημμυρικά φαινόμενα, που αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από τους φορείς της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι ήταν σε ετοιμότητα από την 27η Οκτωβρίου, όταν εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα από το 112. Ταυτόχρονα, χθες 28 Οκτωβρίου εκδόθηκε νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 και όπως είπε ο κ. Μαρινάκης «παρόλο που τα ύψη βροχής ήταν πολύ υψηλά, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της ΕΜΥ, εντούτοις ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις που χρειάστηκε να επέμβουν οι αρμόδιοι φορείς, κυρίως για τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων», ενώ «πραγματοποιήθηκαν επίσης μεταφορές ατόμων προς ασφαλή σημεία, χωρίς όμως να κινδυνεύσει κανείς».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε μια «ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης», που αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, «θεσπίζοντας ένα σαφές, ενιαίο και διαφανές πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών».

«Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια και μη κρατικά, θα αξιολογούνται με τους ίδιους κανόνες, τα ίδια κριτήρια και την ίδια αυστηρότητα υπό την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Πρόκειται για μια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση που ενισχύει τη διαφάνεια, διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων και εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των φοιτητών, των οικογενειών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, εναρμονίζει το ελληνικό σύστημα πιστοποίησης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύοντας το κύρος και τη διεθνή αξιοπιστία της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η ποιότητα των σπουδών δεν μπορεί να εξαρτάται από την ταυτότητα του Ιδρύματος. Η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, ισότιμη αξιολόγηση και αξιόπιστους τίτλους σπουδών για όλους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις μετακινήσεις στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης με το μετρό και τις θετικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία στην πόλη.

«Η βασική γραμμή του μετρό καθιερώθηκε γρήγορα στις μετακινήσεις της Θεσσαλονίκης» είπε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε: «Από την έναρξη λειτουργίας της, τον Νοέμβριο 2024, έως το τέλος του 2025, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 28 εκατομμύρια επικυρώσεις. Το 2026, έως τις 27 Οκτωβρίου, έχουν ήδη καταγραφεί 23,2 εκατομμύρια, με τη γραμμή της Καλαμαριάς να λειτουργεί μόλις δύο μήνες. Η επίδραση στο οδικό δίκτυο ήταν άμεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας τα οχήματα που εισέρχονταν καθημερινά στο κέντρο μειώθηκαν κατά 10%, από 122.800 σε 110.400. Στην πρωινή αιχμή, η μείωση έφτασε το 15% από ανατολικά και το 28% από δυτικά. Οι χρόνοι διαδρομής μειώθηκαν έως 12% στη Βασιλίσσης Όλγας, στην Τσιμισκή και έως και 11% στην Παραλιακή. Με την πλήρη ωρίμανση του δικτύου, η βασική γραμμή και ο κλάδος Καλαμαριάς στον σχεδιασμό προβλέπουν έως και 313.000 επιβάτες ημερησίως, περίπου 57.000 λιγότερα ΙΧ στους δρόμους και 212 τόνους λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάθε ημέρα».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα έργα που εγκαινιάστηκαν στον τομέα της Υγείας στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή, μέσα στο 2026, «ενισχύοντας τις νοσοκομειακές υποδομές και αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή».

«Τον Σεπτέμβριο του 2026 εγκαινιάστηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου ένα νέο υπερσύγχρονο αιματολογικό κέντρο με εγκαταστάσεις άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Τον ίδιο μήνα εγκαινιάστηκε το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας και το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά. Στο ΑΧΕΠΑ ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση των χειρουργείων της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής τον Ιούνιο του 2026. Παράλληλα, η νέα Πνευμονολογική Κλινική του Ιπποκρατείου που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2026 αποτελεί μια ακόμα σημαντική προσθήκη στις νοσοκομιακές υποδομές της Θεσσαλονίκης. Η αναβάθμιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών αποτελεί σημαντική παρέμβαση στον εκσυγχρονισμό των νοσοκομιακών υποδομών της Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαΐου 2026. Τον Μάρτιο του 2026 ολοκληρώθηκε η νέα πτέρυγα της Μονάδας Βραχείας Νοσηλείας της Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί μια σειρά από σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είναι το νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που κατασκευάζεται στο Φίλυρο, το νέο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – νέο Θεαγένειο, μια από τις μεγαλύτερες σχεδιαζόμενες επενδύσεις στη δημόσια ογκολογική περίθαλψη» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Υπογράμμισε ότι η εκτεταμένη αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο ΑΧΕΠΑ και έργα όπως αυτό εκσυγχρονίζουν ουσιαστικά το ΕΣΥ, ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης αναλαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, θεσπίζοντας ένα σαφές, ενιαίο και διαφανές πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσια και μη κρατικά, θα αξιολογούνται με τους ίδιους κανόνες, τα ίδια κριτήρια και την ίδια αυστηρότητα, υπό την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια ουσιαστική θεσμική παρέμβαση που ενισχύει τη διαφάνεια, διασφαλίζει την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων και εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των φοιτητών, των οικογενειών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Παράλληλα, εναρμονίζει το ελληνικό σύστημα πιστοποίησης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενισχύοντας το κύρος και τη διεθνή αξιοπιστία της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η ποιότητα των σπουδών δεν μπορεί να εξαρτάται από την ταυτότητα του ιδρύματος. Η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, ισότιμη αξιολόγηση και αξιόπιστους τίτλους σπουδών για όλους.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.