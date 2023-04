Π. Μαρινάκης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Μάλλον μπήκαμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας (vid)

Το θέμα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του Delphi Economic Forum 2023, κατά τη διάρκεια ενός πάνελ με θέμα Next Generation Politics or Politics for a New Generation μεταξύ του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μαρινάκη και του Γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Σπυρόπουλου, του αρθρογράφου Ανδρέα Δρυμιώτη και του συγγραφέα Χρήστου Χωμενίδη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφερόμενος στα ζητήματα που απασχολούν τους νέους, ο Γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα των ιδιωτικών Πανεπιστημίων:

«Θυμάμαι ότι ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό που σε εν ευρεία έννοια λέμε πολιτική από το πανεπιστήμιο για να δώσω μια μάχη για ιδιωτικά πανεπιστήμια τότε το 2006-2007 και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και έφτασα στο σημείο τώρα λίγο πριν τις εκλογές μια από τις προτάσεις που έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να γίνουν καλύτερα τα δημόσια», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε, λέγοντας πως «πριν από περίπου ένα χρόνο πήγα στην Κύπρο. Έκανα μια επίσκεψη, είδαμε τους Έλληνες φοιτητές, είδαμε τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά, είδαμε τα πανεπιστήμια τα δημόσια. Και δεν σας το κρύβω, δεν θέλω να μιλάμε ξύλινα, ντράπηκα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ένα κόμμα».

«Γιατί το χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα», διερωτήθηκε για να δώσει αμέσως την εξής απάντηση: «Γιατί για να αλλάξουμε τη ζωή των ανθρώπων, για να δώσουμε ένα όραμα στους νέους ανθρώπους, για να πάμε τη χώρα μας παρακάτω πρέπει να εφαρμόσουμε όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση πολιτικές».

«Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε το 2023 ότι μπορεί κάποιος που θέλει να μη φύγει από τη χώρα του, αν θέλει να φύγει προφανώς και θα φύγει, να σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, για να εκσυγχρονιστούν και τα δημόσια πανεπιστήμια», τόνισε.

Ο συντονιστής της συζήτησης ρώτησε τον Γραμματέα της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ για το πως απαντούν πια στο ζήτημα της ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Ο Ανδρέας Δρυμιώτης απευθυνόμενος στον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να απαντήσει ξεκάθαρα με «Ναι ή όχι» λέγοντας πως οι πολιτικοί συνηθίζουν να «τρώνε την ώρα χωρίς να απαντούν»

Ο κ. Σπυρόπουλος δεν απάντησε με «Ναι ή όχι» στην ερώτηση του κ. Δρυμιώτη, ωστόσο συνέχισε λέγοντας πως «πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των Δημόσιων Πανεπιστημίων, όχι η διάλυσή τους για να δημιουργηθούν ιδιωτικά και να χρειάζονται προδιαγραφές και όχι να δίνονται πτυχία μόνο σε εκείνους που μπορούν να πληρώσουν το τίμημα.

«Πώς θα είναι δηλαδή το ιδιωτικό πανεπιστήμιο; Σε ένα γραφείο, σε έναν όροφο με δύο καθηγητές αμφιβόλου ποιότητας και λέμε στους φοιτητές ότι θα παίρνουν πτυχία χωρίς καμία αξία;» ανέφερε, με τον κ. Δρυμιώτη να απαντά λέγοντας πως «Στην Κύπρο υπάρχουν ιδιωτικά και κρατικά πανεπιστήμια. Αν δεν έχει ανταγωνισμό το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν πρόκειται ποτέ να γίνει καλό».

Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μαρινάκης παρενέβη και είπε «Κ. Σπυρόπουλε είναι σημαντικό να απαντήσετε. Γιατί μάλλον μπήκαμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και είμαστε το 2006 μέσα σε ένα αμφιθέατρο».