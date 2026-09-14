Π. Μαρινάκης για επίδομα ανεργίας: Διαστρεβλώθηκαν όσα είπα, παρουσιάστηκε μισή η θέση μου

Στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για προσωπικές του θέσεις και όχι για κυβερνητική απόφαση ή σχεδιασμό.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «κοπτοραπτική» και υποστήριξε ότι απομονώθηκε σκόπιμα ένα μέρος των δηλώσεών του. «Προβλήθηκε η μισή θέση μου. Είπα ότι μετά από ένα διάστημα το επίδομα θα μπορούσε να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Σκοπίμως η αντιπολίτευση και κάποια ΜΜΕ αποσιώπησαν τη δεύτερη φράση», ανέφερε.

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει επιχείρηση που να μη διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζομένους, ενώ χαρακτήρισε «διαστρέβλωση» την παρουσίαση της θέσης του ως πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Επανέλαβε ότι έχει εκφράσει και στο παρελθόν την άποψη υπέρ της επιδότησης της εργασίας, ενώ είχε αναφερθεί και στην ανάγκη ειδικής μέριμνας και προστασίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε, παράλληλα, «θλιβερή» τη στάση της ΕΛ.Α.Σ. ενώ σχολιάζοντας αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι δεν περίμενε να ακούσει πως ένας πολιτικός δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές θέσεις.

« Το Καστελλόριζο αποτελεί «έναν εμβληματικό τόπο» για να διατυπωθεί η πρόθεση της κυβέρνησης για ένα μέλλον ειρήνης»

«Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελλόριζου βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός από το ακριτικό νησί εξήγγειλε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επιγραμματικά σημείωσε τις κεντρικές προβλέψεις του προγράμματος αυτού επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι περιλαμβάνει θέσπιση ενός μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετεί στο Καστελλόριζο, καθιέρωση ειδικού κινήτρου εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό και συμπλήρωσε πως για τους μόνιμους κατοίκους που ήδη διαμένουν στο νησί η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028 και θα συνεχίσει για κάθε επόμενο έτος. Επίσης περιλαμβάνεται ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ακόμη ότι θα ολοκληρωθούν σημαντικά έργα υποδομών του νησιού, μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, η δημιουργία νέων μονάδων αφαλάτωσης, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο ύδρευσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η HELLENiQ ENERGY θα αναλάβει, ως δωρεά προς το νησί, την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, ώστε να μπορούν να στεγάζονται δωρεάν στο Καστελλόριζο γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί και δημόσιοι λειτουργοί.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ακόμη ότι το Καστελλόριζο αποτελεί «έναν εμβληματικό τόπο» για να διατυπωθεί η πρόθεση της κυβέρνησης για ένα μέλλον ειρήνης, με «κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις», αλλά και με ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.

Αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, είπε ότι οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί αγγίζουν τις 70.000 και αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ. Μόνο τον Αύγουστο, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν 1.364 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, παρά το γεγονός ότι λόγω εποχικότητας αναστέλλονται εκ του νόμου τον συγκεκριμένο μήνα οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές. Τόνισε επίσης ότι το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στο 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, γεγονός που, όπως σημείωσε, ενισχύει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται για πρώτη φορά το πρόσθετο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλέτες θα μπορούν να διασώσουν την κύρια κατοικία τους μέσω της ρευστοποίησης τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Υπογράμμισε ακόμη ότι η πλατφόρμα δέχεται πλέον οφειλές από 5.000 ευρώ, προσφέροντας έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες.

Στην ενημέρωση έγινε επίσης αναφορά στη συμπλήρωση ενός έτους από την εφαρμογή της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας καταγράφηκαν συνολικά 2.282.000 μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες των Σαββάτων, ενώ από το πρώτο Σάββατο εφαρμογής του μέτρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, περισσότεροι από 50.000 επιβάτες επέλεξαν το μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία. Οι επικυρώσεις έφτασαν, μάλιστα, ακόμη και τις 60.000 σε ένα μόνο Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για τα νυχτερινά δρομολόγια.

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι μέσω του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου» 670 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα απέκτησαν νέα όψη μέσα σε δύο χρόνια. Η δεύτερη φάση του προγράμματος αφορά 240 σχολικές μονάδες σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ενώ κατά την πρώτη φάση, πέρυσι, είχαν ανακαινιστεί περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες. Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί μέσω ΣΔΙΤ την κατασκευή 17 νέων σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων στην Κεντρική Μακεδονία, από τα οποία τέσσερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά εγκαινιάστηκε σήμερα από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Τέλος, έγινε αναφορά στις αλλαγές στο σύστημα των βρεφονηπιακών σταθμών, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων και την ενίσχυση της πρόσβασης περισσότερων οικογενειών στην προσχολική φροντίδα. Η παρέμβαση έχει προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την αύξηση του εισοδηματικού ορίου στις 37.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά, την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τους τρίτεκνους, μετά την αντίστοιχη αλλαγή που είχε γίνει πέρυσι για τους πολύτεκνους, καθώς και την αύξηση κατά 10% της αξίας του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελλόριζου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το ακριτικό νησί, εξήγγειλε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει:

Θέσπιση ενός μόνιμου ετήσιου μισθολογικού κινήτρου 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί στο Καστελλόριζο. Το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μία πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Καθιέρωση ενός ειδικού κινήτρου εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μια μόνο προϋπόθεση για τη χορήγησή του συνιστά: η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελλόριζο. Διευκρινίζεται πως στους μόνιμους κατοίκους, που ήδη διαμένουν στο νησί, η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.

Ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του 2027 προστίθεται ακόμη ένα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος-Καστελλόριζο, το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη.

Παράλληλα, θα ολοκληρώσουμε μεγάλα έργα υποδομών του νησιού, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού, οι νέες μονάδες αφαλάτωσης, το νέο δίκτυο αποχέτευσης, ο βιολογικός καθαρισμός και το δίκτυο ύδρευσης.

Επιπρόσθετα, η HELLENiQ ENERGY θα αναλάβει -ως δωρεά προς το νησί- την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε να στεγάζουμε, δωρεάν στο Καστελλόριζο τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους λιμενικούς και τους δημόσιους λειτουργούς.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Καστελλόριζο αποτελεί έναν εμβληματικό τόπο, για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.

Αγγίζουν τις 70.000 οι ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 20,56 δισ. ευρώ.

Μόνο τον περασμένο Αύγουστο, οι νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ήταν 1.364, παρά το γεγονός ότι, λόγω εποχικότητας, τον συγκεκριμένο μήνα αναστέλλονται, εκ του νόμου, οι προθεσμίες για τη χορήγηση πρότασης ρύθμισης από τους πιστωτές.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, ότι το ποσοστό έγκρισης των αιτήσεων παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού.

Στο μεταξύ, από την επόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ενεργοποιείται, για πρώτη φορά, το πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, μέσω της ρευστοποίησης τυχόν δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα δέχεται, ήδη, οφειλές από 5.000 ευρώ, προσφέροντας έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες.

Έναν χρόνο συμπλήρωσε η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο. Το μέτρο έχει διευκολύνει τη νυχτερινή μετακίνηση στην Αθήνα, διευρύνοντας τις επιλογές του επιβατικού κοινού.

Από το πρώτο Σάββατο εφαρμογής του μέτρου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, περισσότεροι από 50.000 επιβάτες επέλεξαν το Μετρό, το Τραμ και τα λεωφορεία για τις μετακινήσεις τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι επικυρώσεις έφτασαν ακόμη και τις 60.000 σε ένα μόνο Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για τα νυχτερινά δρομολόγια.

Συνολικά, κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, καταγράφηκαν 2.282.000 μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα.

«Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το μέτρο αυτό, με την προσθήκη νέων νυχτερινών λεωφορειακών γραμμών, για τη διευκόλυνση και ασφαλή μετακίνηση ακόμα περισσότερων πολιτών» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, υπογραμμίζοντας πως η 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις, όπως η εντατικοποίηση των ελέγχων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, συμβάλλει στη συνολική προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους.

Μέσω του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», 670 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα απέκτησαν νέα όψη σε διάστημα δύο ετών. Οι φετινές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος, αφορούν 240 σχολικές μονάδες σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας.

Πέρυσι, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, είχαν ανακαινιστεί περισσότερες από 430 σχολικές μονάδες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με χρηματοδότηση από δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα σημαντικό έργο κατασκευής 17 νέων, σύγχρονων σχολικών συγκροτημάτων μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία. Τέσσερα εξ αυτών έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί και μάλιστα το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά εγκαινιάστηκε, σήμερα, από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Η προσχολική φροντίδα αποτελεί μια ουσιαστική πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και ταυτόχρονα μια βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι γονείς να συνδυάζουν την οικογενειακή ζωή με την εργασία. Γι’ αυτό και το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά σε τρεις σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των βρεφονηπιακών σταθμών.

Η παρέμβαση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει προϋπολογισμό 37 εκατ. ευρώ και στόχο να αυξηθούν οι διαθέσιμες θέσεις, για να έχουν πρόσβαση περισσότερες οικογένειες. Με αυτά τα δεδομένα:

αυξάνεται το εισοδηματικό όριο στις 37.000 ευρώ για μια οικογένεια με δύο παιδιά, καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια σε τρίτεκνους (πέρυσι είχε γίνει η αντίστοιχη κίνηση για τους πολύτεκνους) και αυξάνεται η αξία του voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά 10%.

Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς μια προσχολική φροντίδα πιο σύγχρονη, πιο προσβάσιμη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των οικογενειών.