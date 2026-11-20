Αποστάσεις από τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με κόμματα από τα δεξιά της, πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά ότι «δεν είναι θέση της ΝΔ ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο».

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι «δεν θα γίνει ποτέ γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολούθησε μια πολιτική σε μια σειρά θεμάτων όπως η εξωτερική πολιτική που σε 7 χρόνια καταφέραμε ό,τι δεν είχε γίνει μετά τη μεταπολίτευση, θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι με τους ίδιους ανθρώπους που τη θεωρούν ενδοτική;».

Δ. Καλογερόπουλος για μετεκλογικές συνεργασίες: «Αφού κανείς δεν θέλει τη ΝΔ, γιατί να μην πάμε πιο δεξιά;»

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Καλογερόπουλου μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» του MEGA, έθεσε το ερώτημα γιατί η Νέα Δημοκρατία να μην εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της, από τη στιγμή που οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αποκλείουν, τουλάχιστον προεκλογικά, μια ενδεχόμενη συνεργασία μαζί της.

Κατά τη συζήτηση για το πολιτικό σκηνικό που ενδέχεται να προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στο ζήτημα των πιθανών κυβερνητικών συνεργασιών της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της.

Όπως επισήμανε, οι σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων δεν προδικάζουν απαραίτητα τη στάση που θα τηρήσουν μετά την κάλπη, σημειώνοντας ότι βρισκόμαστε ακόμη σε προεκλογική περίοδο.

«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, διερωτήθηκε: «Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».

«Όχι, βόμβα δεν έριξα – Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος»

Ακολούθως, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος επανήλθε στην τοποθέτησή του, διευκρινίζοντας ότι δεν θεωρούσε πως είχε προβεί σε κάποια ιδιαίτερη πολιτική αποκάλυψη.

«Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ μετατοπίστηκε προς το γήπεδο Τσίπρα

Με αφορμή, στη συνέχεια, τη μεταγραφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «υπάρχει ένα πήγαινε έλα μεταξύ ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ που θυμίζει μεταγραφικό παζάρι μπάσκετ ή ποδοσφαίρου». Στο πλαίσιο αυτό είπε «η διεύρυνση δεν είναι κακό πράγμα. Στη ΝΔ ήρθαν και συστρατεύθηκαν στελέχη χωρίς να αλλοιωθεί το κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ αλλοιώθηκε παίρνοντας το ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μετά το άλλο.

«Εδώ μιλάμε για ένα μεταγραφικό παζάρι με μόνο κριτήριο τη μεγαλύτερη πιθανότητα εκλογής ενός εκάστου υποψηφίου. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη μετατοπίστηκε και επέλεξς να παίξει μπάλα στο γήπεδο κομμάτων που ακολουθούν δύο μοτίβα: τις ανέξοδες εξαγγελίες και το ό,τι συμβαίνει – πανδημία, ακριβεία κτλ – να το βαφτίζουν σκάνδαλο Μητσοτάκη. Αυτό το γήπεδο επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ κράτησαν κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη επί Βενιζέλου και Γεννηματά. Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να το κάνει ένα κόμμα στο γήπεδο που πορεύεται ο Αλέξςη Τσίπρας, δεν λέω ότι έγινε ο ίδιος, Τσίπρας, λέω ότι μετατοπίστηκε».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει το νέο βίντεο Σαμαρά στο TikTok, ο κ. Μαρινάκης είπε «ο καθένας χρησιμοποιεί τα μέσα που επιθυμεί, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο απλή άσκηση η πολιτική και οι εκλογές. Δεν θα εξαρτηθεί η επίδοση της ΝΔ από οποιοδήποτε κόμμα»