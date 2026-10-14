Π. Μαρινάκης για αποχώρηση Γκίλφοϊλ: Είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης – Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών οι σχέσεις με ΗΠΑ

Για την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλτοποθετήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης,ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά.

«Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.

Όπως σημείωσε, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένω η αμερικανική, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Αθήνα επιθυμεί να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία το επόμενο διάστημα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Αναφερόμενος στις εξηγήσεις που ζητά η αντιπολίτευση για το ζήτημα, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στη στάση της, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

«Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, το οποίο το έχουμε δει από υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος, ευρύτερου ενδιαφέροντος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να χρεώσει στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό κάθε σημαντική εξέλιξη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αποδίδει στην κυβέρνηση συνολικά την ευθύνη για το πρόβλημα. Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη τακτική δεν έχει αποδώσει πολιτικά, ενώ αμφισβήτησε κατά πόσο πείθει την κοινή γνώμη.

«Δεν είναι θέμα εξηγήσεων από την αμερικανική πλευρά»

Ερωτηθείς εάν η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, καθώς πρόκειται για αποφάσεις που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών.

Όπως διευκρίνισε, η τοποθέτηση, η απομάκρυνση ή η παραίτηση ενός διπλωματικού εκπροσώπου, καθώς και η επιλογή του προσώπου που θα τον διαδεχθεί, αποτελούν αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι της χώρας στην οποία υπηρετεί.

Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης στην απόφαση της Ουάσιγκτον, επιμένοντας παράλληλα στη διατήρηση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.