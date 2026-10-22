Π. Μαρινάκης για Ανδρουλάκη και τουρκολιβυκό: Όταν μιλάς για ήττα, νομιμοποιείς την άλλη πλευρά

O κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στην ενημέρωση των συντακτών πως κάνοντας λόγο για «διπλωματική ήττα», νομιμοποιεί τις θέσεις της Τουρκίας, εξέδρας», προσθέτοντας ότι η ανάλυση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης «αδικεί την ίδια του τη χώρα».

Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο ως παράνομο, μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος να μιλά για εθνική ήττα.

Υπενθύμισε ότι το μνημόνιο υπάρχει από το 2019 και ότι στη συνέχεια η Ελλάδα προχώρησε σε συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και ενεργειακές πρωτοβουλίες, επικαλούμενος και την παρουσία της Chevron.

«Η Ελλάδα έχει πολλά εργαλεία, ας μην ανησυχούν όλοι αυτοί», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της χώρας.

«Ο διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση»

Απορρίπτοντας τις επικρίσεις κατά του υπουργού Εξωτερικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι επί των ημερών του Γιώργου Γεραπετρίτη έχουν υπάρξει αποτελέσματα στην εξωτερική πολιτική.

«Το ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει υποχώρηση», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι διπλωματικές επαφές δεν συνεπάγονται συμφωνία με τις θέσεις της άλλης πλευράς.

Για την επέκταση των χωρικών υδάτων επανέλαβε ότι αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκηθεί στον χρόνο που η χώρα θα κρίνει κατάλληλο.

«Δεν έγινε η χάρη σε όσους επένδυαν στο μπάχαλο»

Αιχμηρός εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης και για τα συλλαλητήρια, αφήνοντας αιχμές κατά όσων, σύμφωνα με τον ίδιο, προσδοκούσαν εικόνες έντασης.

«Δεν έγινε η χάρη σε όσους επένδυαν στο μπάχαλο και τα επεισόδια», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Αστυνομία έκανε υποδειγματικά τη δουλειά της, προστατεύοντας όσους ήθελαν να διαδηλώσουν.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι τυχόν μεμονωμένες συμπεριφορές αστυνομικών που ξεπέρασαν τα όρια θα ερευνηθούν από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι παραμένουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη δυσκολία ενός 30χρονου να αποκτήσει δική του κατοικία.

Απέδωσε μέρος των σημερινών δυσκολιών στην οικονομική πολιτική προηγούμενων δεκαετιών, όταν, όπως είπε, η Ελλάδα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της, μεταφέροντας βάρη στις επόμενες γενιές.

Στον αντίποδα, υπερασπίστηκε την πολιτική μείωσης του δημόσιου χρέους, επισημαίνοντας ότι, ακόμη κι αν τα αποτελέσματά της δεν γίνονται άμεσα αισθητά στους νέους, στόχος είναι να μην επιβαρύνονται οι ίδιοι και οι επόμενες γενιές.

«Η Ελλάδα διά του υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η απόφαση αυτή της Λιβύης δεν μεταβάλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου το οποίο αντίκειται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής. Η γεωγραφία και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές ώστε να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει εξάλλου τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε ότι έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο Διεθνές Δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της χώρας ότι θα προχωρούσε σε «κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια» για τη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλλας, με ανακοίνωσή της εκ μέρους και των 27 κρατών-μελών, καταδίκασε την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα έκδοσης της ανακοίνωσης αποτέλεσε αποτέλεσμα των ελληνικών διπλωματικών ενεργειών. Πρόσθεσε, επίσης, ότι, με εντολή του κ. Γεραπετρίτη, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την απόφαση της Βουλής της Λιβύης.

Στο πεδίο της οικονομίας, αναφέρθηκε στα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατέγραψε και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το χρέος υποχώρησε στο 140,8% του ΑΕΠ, μειωμένο κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, ενώ περιορίστηκε κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ και σε απόλυτες τιμές. Τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή έφερε τη χώρα πιο κοντά στην έξοδο από την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών με το υψηλότερο δημόσιο χρέος και απέδωσε την επίδοση στην υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, η αποκλιμάκωση επιτεύχθηκε παρά τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση και τον σχεδιασμό νέων φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κατέγραψαν αύξηση του χρέους και προχώρησαν σε μέτρα λιτότητας.

Περνώντας στον τομέα της υγείας, επεσήμανε ότι το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προσθήκη 235 νέων φαρμάκων στον υπό έκδοση Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών σε θεραπείες, ιδιαίτερα για ασθενείς με σοβαρές παθήσεις. Επισήμανε ότι η ένταξη νέων γενοσήμων αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να συμβάλει στην ορθολογικότερη διαχείριση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ τα νέα μη γενόσημα φάρμακα θα διευρύνουν τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Για το στεγαστικό, ανέφερε ότι δημοσιεύθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και προβλέπει επιχορηγήσεις από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Διευκρίνισε ότι η πλατφόρμα αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις, αρχικά για τις κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια για όσες χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία σημαντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και την αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων.

Αναφορικά με την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου, σημείωσε ότι από την 1η Νοεμβρίου 2026 θα τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Όπως ανέφερε, η νέα διαδικασία θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ, απλοποιώντας τις συναλλαγές για τους δικαιούχους.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση

Η Ελλάδα, δια του Υπουργείου Εξωτερικών, απέρριψε την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του ψευδεπίγραφου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η απόφαση αυτή της Λιβύης δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του μνημονίου, το οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών της περιοχής.

Η γεωγραφία και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν αλλάζουν με μονομερείς, νομικά αβάσιμες κοινοβουλευτικές αποφάσεις. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν νόμιμη βάση για την επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Το μνημόνιο παραγνωρίζει, εξάλλου, τα ελληνικά νησιά και τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες με βάση το διεθνές δίκαιο.

Έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και την Ιταλία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα έχει αποδείξει τον σεβασμό της στο Διεθνές Δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα γειτονικών κρατών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και συμμάχους της χώρας μας και θα προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για τη διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Την ίδια ώρα, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλλας, σε ανακοίνωσή της για λογαριασμό και των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζει την κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου, μια ανακοίνωση που εκδόθηκε ταχύτατα χάρη στις διπλωματικές ενέργειες της χώρας μας.

Επιπλέον, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την απόφαση της Βουλής της Λιβύης.

Η Ελλάδα κατέγραψε -και το δεύτερο τρίμηνο του 2026- τη μεγαλύτερη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Αυτή η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση φέρνει τη χώρα μας πιο κοντά στο να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ.

Ειδικότερα, η Ελλάδα περιόρισε το ύψος του δημόσιου χρέους της στο 140,8% του ΑΕΠ στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, καταγράφοντας μείωση κατά 11,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται, με διαφορά, για την καλύτερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών. Αξιοσημείωτο είναι πως η μείωση επετεύχθη και σε απόλυτες τιμές, καθώς το ύψος του δημόσιου χρέους υποχώρησε κατά σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, επέτρεψε στη χώρα μας να μειώνει τον λόγο χρέους προς το ΑΕΠ, ακόμα και σε μία περίοδο εφαρμογής μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και σχεδιασμού περαιτέρω φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, σε αντίθεση με άλλα κράτη της Ευρώπης των οποίων το δημόσιο χρέος αυξήθηκε και όχι μόνο δεν λαμβάνουν μέτρα στήριξης των πολιτών αλλά λαμβάνουν μέτρα λιτότητας.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προσθήκη 235 νέων φαρμάκων στον υπό έκδοση Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόσβαση των πολιτών στη φαρμακευτική περίθαλψη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κάλυψη των αναγκών ασθενών με σοβαρές παθήσεις, καθώς και στη διασφάλιση περισσότερων επιλογών για την κατάλληλη φαρμακευτική τους αγωγή. Η επικείμενη επικαιροποίηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων αποτελεί ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης. Η προσθήκη νέων γενοσήμων δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την ορθολογικότερη διαχείριση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ η ένταξη νέων μη γενόσημων φαρμάκων εμπλουτίζει το φάσμα των διαθέσιμων θεραπειών.

Δημοσιεύτηκε ο Οδηγός Εφαρμογής της δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και προβλέπει επιχορηγήσεις από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί σε δύο φάσεις: αρχικά για τις κλειστές κατοικίες και στη συνέχεια για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται, ήδη, ως κύρια κατοικία.

Πρόκειται για μία καταλυτικής σημασίας πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την αξιοποίηση κατοικιών που παραμένουν ανενεργές.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 τίθεται σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν να προμηθεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και του αναλογούντος ΦΠΑ απευθείας στην αντλία. Η νέα ψηφιακή διαδικασία αντικαθιστά το υφιστάμενο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους αγρότες, με τη χορήγηση της απαλλαγής του ΕΦΚ και του αναλογούντος ΦΠΑ απευθείας στην αντλία. Στις 13:30 θα γίνει η εξειδίκευση της εφαρμογής από στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πιο απλές διαδικασίες για οδηγούς και οχήματα, καθώς και περισσότερη διαφάνεια στις εξετάσεις οδήγησης προβλέπει η νέα προγραμματική σύμβαση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Μεταφορών. Ειδικότερα, η σύμβαση που υπεγράφη, προσφάτως, προβλέπει την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

Α) ενίσχυση και διαλειτουργικότητα ψηφιακών υπηρεσιών,

Β) ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και

Γ) ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης κρατικών πινακίδων οχημάτων.

Από την έναρξη λειτουργίας της μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 2,8 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις. Μόνο τους πρώτους 9 μήνες του 2026 καταγράφηκαν πάνω από 1.162.000 αιτήσεις, ξεπερνώντας κατά 61,4% το σύνολο του 2025. Μια σειρά από καθημερινές συναλλαγές διεκπεραιώνονται, πλέον, με λιγότερα δικαιολογητικά, μετακινήσεις και αναμονή στις υπηρεσίες».