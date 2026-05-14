Π. Μαρινάκης για ακίνητο Ν. Ανδρουλάκη: Δημιουργούνται σοβαρά ηθικά ζητήματα – Μας μηνύει επειδή κάνουμε κριτική;

Ερωτήματα με σαφές πολιτικό και ηθικό αποτύπωμα έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το δημοσίευμα που αφορά ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο μίσθωσε το Δημόσιο λίγες ημέρες πριν από την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου, με το συνολικό ποσό των καταβολών να φτάνει έκτοτε τα 1,2 εκατ. ευρώ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε κυρίως στην πολιτική διάσταση της υπόθεσης, τονίζοντας: «Πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αμφισβητώντας τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο; Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά με το πώς έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ».

Αναφερόμενος στην απάντηση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν θέτει θέμα νομιμότητας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «ούτε ο υπουργός Υγείας – όπως απάντησε ήδη – ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση θέτω ζήτημα νομιμότητας γιατί η κυβέρνηση δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει εμφανής αντίφαση ανάμεσα στη δημόσια στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα όσα αποκαλύπτονται, λέγοντας πως «η ίδια η συμπεριφορά Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει ο ίδιος και οι συνεργάτες, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με αυτό που διαβάζουμε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε εκτενώς και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η υπόθεση, με αφορμή τις αιχμές του ΠΑΣΟΚ περί προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

Όπως ανέφερε: «Ως προς το σκέλος της αντίδρασης και απάντησης και εδώ γεννώνται πολλά θέματα: δέχεται μια επίθεση ο Γεωργιάδης επειδή βγαίνει και τα λέει. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι να μην μιλάς πολύ. Εδώ το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλλει κίνηση νομικών διαδικασιών. Να μας διευκρινίσει αν κινείται κατά του μέσου και του δημοσιογράφου.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν έθεσε κανένα νομικό ζήτημα. Αν σκέφτονται να κινηθούν κατά του κ. Γεωργιάδη, αναρωτιέμαι αν θα δεχόμαστε μηνύσεις επειδή κάνουμε κριτική σε θέματα ηθικής, δηλαδή πολιτική κριτική. Αν το κάνουμε αυτό, εμείς τι να πούμε για τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, Οι χαρακτηρισμοί που έχουμε δεχθεί και στελέχη και ο πρωθυπουργός, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία δεν θα έχει τέλος αυτό».

Ο κ. Μαρινάκης έστρεψε τα πυρά του και προς τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, δηλώνοντας: «Αν αναφέρεται σε δημοσιογράφους τότε έχει ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί εκθέσεις οργανώσεων δημοσιογράφων με ή χωρίς σύνορα και φωνάζει κατά των SLAPPS. Να μας εξηγήσει πώς συνάδει αυτό με την στάση του απέναντι στο δημοσίευμα».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Δεν θα γίνουμε σαν και εκείνους που έχουν μετατρέψει την βουλή σε δικαστήριο και ατελείωτη τηλεδίκη και δια ζώσης ακροαματική διαδικασία».