Π. Μαρινάκης: Επί προεδρίας Μητσοτάκη ο δανεισμός της ΝΔ δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα ευρώ

Απάντηση στις αιτιάσεις που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι από την ανάληψη της ηγεσίας του κόμματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο δανεισμός δεν έχει αυξηθεί «ούτε κατά ένα ευρώ».

Ερωτηθείς κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ύψος και τη διαχείριση των δανειακών υποχρεώσεων της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι το ποσό του δανεισμού παραμένει αμετάβλητο, ενώ έχει υπάρξει και αποπληρωμή μέρους των τόκων. Παράλληλα, επισήμανε ότι κατά την τελευταία δεκαετία, δηλαδή από την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεδρία του κόμματος, δεν έχει σημειωθεί καμία αύξηση του δανεισμού.

Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία καταβάλλει τοκοχρεολύσια «με τον μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό που μπορεί», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια οικονομική εκκρεμότητα η οποία προέρχεται από συνθήκες που επικρατούσαν ευρύτερα στη χώρα και στο πολιτικό σύστημα τα προηγούμενα χρόνια και την οποία κληρονόμησε η σημερινή ηγεσία του κόμματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκη

«Καταρχάς, για την κατηγορία των συμπολιτών μας, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικά νομικά πλαίσια, που πρέπει να καταλάβετε, ότι είναι λογικό που είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι στην μία περίπτωση μιλάμε για ένα πολιτικό κόμμα, όπου έχει άλλους τρόπους λειτουργίας, έχει κρατική επιχορήγηση, δεν έχει το σπίτι ή την περιουσία με την έννοια που έχει ένας ιδιώτης ή αν μιλάμε για μία επιχείρηση, στην περίπτωση λοιπόν των συμπολιτών μας είμαστε η Κυβέρνηση που έχει πάρει τα πιο υποστηρικτικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει για ευάλωτους δανειολήπτες, απόδειξη ότι ο κόκκινος δανεισμός, τα κόκκινα δάνεια έχουν υποχωρήσει από το 41% ή 43% κάτω από το 5% τα τελευταία χρόνια.

Έχουν προχωρήσει συμπολίτες μας σε 60.000 ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. Δεν είμαστε η Κυβέρνηση που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας ή έδωσε τα δάνεια στα funds, η προηγούμενη κυβέρνηση από μας το έκανε αυτό. Αν περιμένετε από εμάς να κινηθούμε με όρους λαϊκισμού για να είμαστε συμπαθείς σε έναν κόσμο που απολύτως αντιλαμβανόμαστε τι τραβάει και πόσο δύσκολο είναι να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του με το να συμπεριφερθούμε ως άλλα κόμματα που τάζουν από λεφτά που δεν υπάρχουν ή υπόσχονται μέτρα που δεν μπορούν να υλοποιήσουν, από εμάς δεν θα το ακούσετε αυτό. Τώρα ως προς τη Νέα Δημοκρατία έδωσα στη συνάδελφό σας την κυρία Τζίμα μία, νομίζω, ξεκάθαρη απάντηση.

Τα τελευταία 10 χρόνια επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα ευρώ ο δανεισμός της Νέας Δημοκρατίας, αντιθέτως πληρώνει, με το μεγαλύτερο δυνατό ρυθμό που μπορεί, τοκοχρεολύσια. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κατάστασης που υπήρχε συνολικά στη χώρα και στα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια, την οποία κληρονόμησε η παρούσα ηγεσία. Ως είχε υποχρέωση μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες, τα κόστη, αυτά είναι δεδομένα, υπάρχουν από το 2016, τα επισημαίνω και εγώ και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, με βάση και τις μειωμένες, σωστά, κρατικές επιχορηγήσεις, ούτως ώστε να πληρώνει μέρος των τόκων, οι οποίοι έχουν απομείνει.

Ο δανεισμός, ως προς το ποσό δανεισμού και κάποιοι τόκοι έχουν αποπληρωθεί. Το να μπορούμε να ταυτίσουμε, το να θέλουν κάποιοι να ταυτίσουν νομικά τις δύο περιπτώσεις, για προφανείς αντικειμενικούς λόγους, όσο ευχάριστο και αν ακούγεται και λαϊκίστικο, γιατί προφανώς κάτι το οποίο ακούγεται ευχάριστο, αλλά είναι ανέφικτο, έχει τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα του λαϊκισμού, εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε»