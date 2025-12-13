Π. Μαρινάκης: Έχουμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους – Προσχηματικός ο διάλογος από τους αγρότες

Την αρνητική απάντηση που έδωσαν οι αγρότες στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους κάτι που απηχεί το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μετά από μια υπερδεκαετή κρίση και ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη», ανέφερε.

Επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία «είναι η κυβέρνηση που έδωσε και συνεχίζει να δίνει όσα περισσότερα μπορεί από λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα».