Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας

Αναπόφευκτη εξέλιξη χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την παραίτηση Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. “Όταν ένας άνθρωπος είναι σε μία τέτοια κατάσταση πίεσης και οδηγείσαι στην παραίτηση, θεωρώ ότι δεν προσφέρει κάτι μία οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση. Η παραίτηση που ήταν μία δική του απόφαση ήταν μία αναπόφευκτη εξέλιξη”, ανέφερε, στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας δε θα υπάρχει κομματική πειθαρχία. “Οφείλω να επισημάνω πως οι ίδιοι έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους γιατί πιστεύουν στην αθωότητά τους και θέλουν να την αποδείξουν. Δεν είναι δική μας δουλειά να καταδικάσουμε. Αυτό που περιμέναμε να έρθει από τις επιλεκτικές διαρροές μηνών δεν έχει σχέση με αυτό που ήρθε. Επειδή διαβάζω και κάποιες αναλύσεις. Το τι θα κάνουν οι βουλευτές θα το κρίνουν οι ίδιοι”, σχολίασε.