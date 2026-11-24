Στην υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται ο οποιοσδήποτε πολιτικός με τη λογική της οικογενειακής ευθύνης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ανέφερε πως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και θα έπρεπε όλα τα κόμματα να το έχουν δεδομένο. «Να τον κρίνουμε για τις απόψεις του, την πορεία του και τα πεπραγμένα του. Δεν μπορεί οι πολιτικοί να κατηγορούνται για τους συγγενείς τους, εκτός και αν υπάρχει κάποια επαγγελματική σύνδεση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν έχει καμία επαγγελματική σχέση με τις αδελφές του και δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να μιλάει για συγγενείς υπουργών» τόνισε ο κ. Μαρινακης και πρόσθεσε «ας τον κρίνουμε για τα πεπραγμένα του, τα νομοθετήματα του στο υπουργείο, την συμπεριφορά και την πορεία του». Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνηση με το επιτελικό κράτος έχει αλλάξει τους κανόνες για υπουργούς και υφυπουργούς».

Μεγάλο ψέμα της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση αυτή έχει παραπάνω μετακλητούς

Από το 2019 έως το 2026 έχουν μειωθεί οι μετακλητοί της κυβέρνησης και έχουν αυξηθεί οι μετακλητοί των ΟΤΑ από 1.085 σε 1.805» ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας πως τους μετακλητούς υπαλλήλους τους επιλέγει ο κάθε δήμαρχος και ο κάθε περιφερειάρχης. « Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο ψέμα της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση αυτή έχει παραπάνω μετακλητούς από την προηγούμενη ή τις προηγούμενες».

«Οι μετακλητοί εκτός ΟΤΑ της κυβέρνησης το 2019 ήταν 1.052 και σήμερα είναι 940». τόνισε ο κύριος Μαρινάκης.