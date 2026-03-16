Π. Μαρινάκης: Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για το άρθρο 30 της σύμβασης με τη chevron και τη θέση της αντιπολίτευση ότι δημιουργεί ζητήματα με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ανέφερε τα εξής: “Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ούτε παραχώρησης, ούτε συζήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με την κύρωση αυτής της συμφωνίας δίνεται ουσιαστική απάντηση στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Όλη αυτή η κουβέντα δημιουργήθηκε από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα χωρίς να έχει βάση. Είναι έξω από οποιαδήποτε λογική και πραγματικότητα”.

Πρόσθεσε πως μία ανεύθυνη στάση δεν έχει μια διάσταση καταγγελίας. “Η στάση των κομμάτων και των βουλευτών απηχεί και στα συμφέροντα της χώρας. Στις πράξεις, στα έργα, πάσχουν και είναι έκθετοι”, πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Για την δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για την υπόθεση των υποκλοπών ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: “Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει πει ότι δεν υπήρξε ευθύνη κρατικού λειτουργού και πως τέσσερις ιδιώτες μεταξύ των οποίων και το πρόσωπο που ρωτήσατε παραπέμφθηκαν και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Στο σκέλος της εμπλοκής του κράτους η δικαιοσύνη έχει απαντήσει σε επίπεδο Αρείου Πάγου”.

Απαντώντας σε επόμενη παρεμφερή ερώτηση και αν η κυβέρνηση θα κινηθεί σε βάρος του κ. Ντίλιαν, απάντησε έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη σε ανώτατο βαθμό για την όποια εμπλοκή κρατικών λειτουργών, ότι ο εν λόγω κύριος έχει ασκήσεις έφεση και πως το δικαστήριο δεν θα γίνει στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σε άλλη ερώτηση για τις δηλώσεις του δικηγόρου κ. Κεσσέ ότι η απόφαση της δικαιοσύνης δεν παράγει δεδικασμένο, ανέφερε ότι σε μια υπόθεση το πρώτο στάδιο είναι η διάταξη και αν είναι απορριπτική, απαλλακτική, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις. Άρα η διάταξη δεν έχει χαρακτήρα δικαστικής απόφασης και δεν υπάρχουν όχι αποδείξεις αλλά ούτε ενδείξεις. “Κάποιοι εργαλειοποιούν μια απόφαση ενός μονομελούς πλημμελειοδικείου γιατί απαξιώνουν απόφαση του Αρείου Πάγου”, πρόσθεσε.

“Το τι συνέβη και τι δεν συνέβη το είπε η δικαιοσύνη. Από τη στιγμή που έχει αποφανθεί ο Άρειος Πάγος με σχετική διάταξη παρέλκει ο οποιοσδήποτε άλλος σχολιασμός”, ανέφερε απαντώντας σε άλλη ερώτηση.

“Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω εγώ κάτι τέτοιο”, απάντησε σε ερώτηση αν ο κ. Ντίλιαν είχε συναντηθεί με τον Γρηγόρη Δημητριάδη ή τον κ. Κοντολέοντα. “Δεν έχει ειπωθεί κάτι τέτοιο και όταν έγιναν οι παραιτήσεις δεν ειπώθηκε κάτι τέτοιο”, πρόσθεσε.

Σχετικά με το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για τις υποκλοπές και αν η κυβέρνηση είναι θετική για νέα εξεταστική, για το πρώτο είπε ότι θα ανακοινωθεί η ημερομηνία από τη Βουλή και για το δεύτερο είπε “ας καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τη νέα του πρόταση και θα τοποθετηθούμε”.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για τις ανατιμήσεις λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ που ζητάει η αντιπολίτευση, απάντησε πως τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι στη σωστή κατεύθυνση. “Προφανώς υπάρχει “οπλοστάσιο”. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο που χρειάζονται παραπάνω μέτρα. Έχουμε αποδείξει ότι δεν αφήνουμε επουδενί αβοήθητη την κοινωνία, τους πολίτες να πληρώνουν κρίση για την οποία δεν έχουν ευθύνη. Όλα αυτά στο πλαίσιο των αντοχών της ελληνικής οικονομίας. Για να συζητήσουμε την οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι κοστολογημένη. Δυστυχώς έχουμε γεμίσει από κόμματα και πολιτικούς που τάζουν χωρίς να λένε πόσο κάνει κάθε πρότασή τους. Η τελευταία κυβέρνηση που μπορεί να συνεχίσει να κάνει πολιτική για να είναι ευχάριστη με τα λεφτά των επομένων γενεών δεν είναι η δική μας”, πρόσθεσε.

Για την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα ο κ. Μαρινάκης είπε ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα νησιά και πως οι αριθμοί αυτοί βγήκαν μετά από μελέτη.

Σε ερώτηση αν υπήρξε εισήγηση και για πλαφόν στα διυλιστήρια, υπενθύμισε πως απάντησε στη προηγούμενη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και πως δεν γνωρίζει για τέτοια εισήγηση.

Ρωτήθηκε επίσης σε ποια τιμή της βενζίνης θα ενεργοποιηθεί η κυβέρνηση για να δώσει κάποιο βοήθημα στους αδύναμους, είπε “ας μην κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου” και πως “υπάρχουν σχέδια στη περίπτωση που παραστεί ανάγκη”.

Σε ερώτηση τι θα κάνουμε στην περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει επέκταση της επιχείρησης Ασπίδα στα στενά του Χορμούζ, δήλωσε πως δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της χώρας μας στα στενά του Χορμούζ. Σημείωσε ότι η επιχείρηση Ασπίδες είναι προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα για τη φύλαξη των πλοίων. “Η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει την ναυσιπλοΐα, καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και επιστροφή στη διπλωματία. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο”, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για σχετική δήλωση του υφυπουργού Στ. Γκίκα, απάντησε πως “η ενημέρωση που έχω εγώ είναι πως δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια και πως η Ελλάδα συμμετέχει σε επιχειρήσεις όπως η επιχείρηση Ασπίδες. Από εκεί και πέρα ούτε γνωρίζω, ούτε έχω τέτοια πληροφορία”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για την οικονομία και το γεγονός ότι σημαντική μερίδα δικαιούχων δεν πήραν την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ, ανέφερε πως “όσοι δεν πήραν τη μείωση 50% ή δεν έβαλαν καθόλου την παροχή ρεύματος ή δεν την έβαλαν σωστά” και “υπάρχει περιθώριο μέχρι 31 Ιουλίου να κάνουν τροποποιητική”.

Κληθείς να σχολιάσει άρθρο του πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου Γ. Οικονόμου, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως το άρθρο δεν εμπεριέχει επίθεση, ότι ως προς το ζήτημα ταυτοποίησης χρηστών ο ίδιος πιστεύει στην πρόταση αυτή και σημείωσε πως είναι σεβαστό να έχει καθένας διαφορετική θέση.

“Για το άλλο σκέλος του άρθρου, δεν καταλαβαίνω γιατί αποτελεί μομφή σε εμένα όταν επί των ημερών μου έχουν γίνει όσα δεν έγιναν δεκαετίες. Όλες οι πρωτοβουλίες ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση από την προληπτική παρέμβαση στον τύπο”, συμπλήρωσε και αναφέρθηκε αναλυτικά σε μία σειρά από τέτοιες πρωτοβουλίες. “Όλα αυτά οδήγησαν τη χώρα στις τελευταίες δύο εκθέσεις για το κράτος δικαίου να έχουν πολύ λιγότερες συστάσεις”, πρόσθεσε και σημείωσε πως “δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτά συνδέονται με εμένα και αποτελούν μομφή σε μένα”.

“Η διεύρυνση είναι μια διαρκής διαδικασία. “Έχει δοκιμαστεί και έχει πέτυχει στη ΝΔ γιατί δεν γίνεται με όρους επικοινωνίας αλλά με κανόνα τον σεβασμό των αρχών της ΝΔ”, δήλωσε μετά από σχετική ερώτηση.

Για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κάνει ανασχηματισμό, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η αξιολόγηση γίνεται από τον πρωθυπουργό ο οποίος έδωσε σαφή απάντηση. “Με έβγαλε από τη δύσκολη θέση να απαντάω στο ερώτημα αυτό. Ως προς τις εκλογές θα ήταν ανεύθυνο εν μέσω τέτοιας κρίσης να βάλει πάνω το προσωπικό ή το παραταξιακό συμφέρον. Αυτό δεν είναι Κυριακός Μητσοτάκης. Δεν του ταιριάζει και δεν ταιριάζει στη ΝΔ. Στις κρίσεις χρειάζεται ενότητα, σταθερότητα και διαχείρισή τους με τον καλύτερο τρόπο”, πρόσθεσε.

Για τα δημοσιεύματα που αφορούν τον Γ. Παναγόπουλο και την Άννα Στρατηνάκη δήλωσε πως εφόσον ισχύουν αυτοί που πρέπει να απαντήσουν είναι οι θιγόμενοι.

“Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που βασίζεται σε δημοσιεύματα και αφορά τη δικαιοσύνη”, απάντησε για τα περί δεύτερης δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα.

Κληθείς να σχολιάσει τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ και τη συμμετοχή σε σχέση με εκείνες της ΝΔ, είπε ότι είναι καλό να γίνονται διαδικασίες και να συμμετέχουν μέλη ενός κόμματος σε εσωκομματικές και γενικότερα δημοκρατικές διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ