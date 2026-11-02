Π. Γιαννάκης: Για 40 λεπτά κατέθετε στον Ανακριτή για τα στημένα στο μπάσκετ – «Δεν πρόκειται να συμμετέχω στις εκλογές της ΕΟΚ»

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων προσήλθε το πρωί της Δευτέρας (2/11) ο Παναγιώτης Γιαννάκης, προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των φερόμενων χειραγωγημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστή ως Basketgate.

Ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 40 λεπτά, καταθέτοντας όσα γνωρίζει για περιστατικό που σημειώθηκε το 2018, όταν βρισκόταν στον πάγκο του Άρη.

Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο Παναγιώτης Γιαννάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη να διαλευκανθεί η υπόθεση, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Τι κατέθεσε για την αποβολή του το 2018

Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία εξαιτίας περιστατικού που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση των χειραγωγημένων αγώνων.

Πρόκειται για την αναμέτρηση του Μαρτίου του 2018 μεταξύ του Γυμναστικού Λάρισας Φάρου και του Άρη, στον οποίο τότε ήταν προπονητής.

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου αγώνα, ο Γιαννάκης είχε αποβληθεί από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, έπειτα από δεύτερη τεχνική ποινή που του είχε επιβάλει διαιτητής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την υπόθεση, ένας από τους βασικούς μάρτυρες είχε καταγγείλει ότι ο πρώην διεθνής διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους, είχε συμμετάσχει σε χειραγώγηση της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης φέρεται να περιέγραψε στον ανακριτή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποβλήθηκε, κάνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγο για αλλοίωση του αποτελέσματος.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, δήλωσε ότι «αισθάνθηκα αδύναμος και ότι ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κατάθεσή του περιορίστηκε σε όσα είχε βιώσει προσωπικά κατά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μίλησα για αυτό που συνέβη σε εμένα και τίποτα παραπάνω, γιατί δεν ήξερα και κάτι περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής απέφυγε να επεκταθεί σε άλλες πτυχές της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται προσοχή σε όσα δηλώνονται δημόσια όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις καταγγελίες που έχουν έρθει στο φως, τονίζοντας ότι η υπόθεση πλήττει την εικόνα του ελληνικού μπάσκετ.

«Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι μια στεναχώρια για το μπάσκετ. Πάντα έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει τον τρόπο να βρει τι μπορούμε να κάνουμε για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί», δήλωσε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η δημιουργία αρνητικού κλίματος γύρω από το άθλημα δεν βοηθά στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Κάλεσε, παράλληλα, όσους ενδιαφέρονται για το ελληνικό μπάσκετ να περιμένουν την ολοκλήρωση της δικαστικής έρευνας.

«Όλοι πρέπει να κάνουμε υπομονή, η υπομονή είναι αρετή, προκειμένου να χαρούμε και πάλι το μπάσκετ που αγαπάμε», υπογράμμισε.

Τι είπε για τον Βαγγέλη Λιόλιο

Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο Παναγιώτης Γιαννάκης δέχθηκε ερώτηση και για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Ο ίδιος απέφυγε να προχωρήσει σε περαιτέρω σχολιασμό, περιοριζόμενος σε μια σύντομη τοποθέτηση για τις επαφές που είχαν στο πλαίσιο της παρουσίας τους στο ελληνικό μπάσκετ.

«Ο κύριος Λιόλιος ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τυπικές ήταν οι σχέσεις μας», δήλωσε.

Δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν σκοπεύει να διεκδικήσει την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στις επόμενες εκλογές.

Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει στη διάθεση όσων επιθυμούν τη γνώμη ή τη βοήθειά του σε ζητήματα που αφορούν το άθλημα.

«Δεν πρόκειται να συμμετέχω στη διαδικασία των εκλογών σαν διοίκηση. Αγαπώ το μπάσκετ, αν κάποιος θέλει τη γνώμη μου θα την πω και αυτό είναι όλο. Γίνονται διάφορες διαδικασίες, οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν προτίθεται να στηρίξει ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Παναγιώτη Φασούλα, δεν έδωσε σαφή απάντηση, αποφεύγοντας να αποκαλύψει ποια στάση θα τηρήσει στις εκλογικές διαδικασίες της ΕΟΚ.

Η ΑΕΚ δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας

Στο μεταξύ, νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του Basketgate, καθώς η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε τη Δευτέρα δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η κίνηση στρέφεται κατά των προσώπων που διώκονται για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων μέσω δωροδοκίας και δωροληψίας, καθώς και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου ενδέχεται να προκύψει ότι έχει ευθύνη.

Η ΑΕΚ προχώρησε στη συγκεκριμένη ενέργεια μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που, σύμφωνα με την ενημέρωσή της, αφορούν και αναμετρήσεις της με τον Προμηθέα.

Παράλληλα, επιφυλάσσεται για κάθε ηθική και υλική ζημία που ενδέχεται να έχει υποστεί από τις καταγγελλόμενες ενέργειες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ΚΑΕ κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της, ενώ ζήτησε να εξεταστεί εκ νέου αναφορά που είχε υποβάλει ήδη από το 2022.

Με τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, η ΑΕΚ επιδιώκει να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία για τη διερεύνηση των περιστατικών που φέρονται να σχετίζονται με αγώνες της.

Παρέμβαση και από το Μαρούσι

Ανάλογη κίνηση αναμένεται να πραγματοποιήσει και η ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ομάδα των βορείων προαστίων πρόκειται να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση του Basketgate συνεχίζεται, με τον ανακριτή να εξετάζει μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από συγκεκριμένες αναμετρήσεις και τις ενδεχόμενες ευθύνες των εμπλεκόμενων προσώπων.