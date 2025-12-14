Π. Γερουλάνος στο ΕΡΤnews για αγρότες: Η κυβέρνηση κάνει πρόβλημα της κοινωνίας τη δική της ανεπάρκεια – Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αγροτική πολιτική

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ουσιαστικά η κυβέρνησηκάνει πρόβλημα της κοινωνίας τη δική της ανεπάρκεια», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews, «10′ Με Τόνο» ο Παύλος Γερουλάνος σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Και εξήγησε, «δηλαδή, επειδή έξι χρόνια τώρα, δεν έχει ασχοληθεί με τους αγρότες, δεν έχει ασχοληθεί πραγματικά με το αγροτικό ζήτημα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αγροτική πολιτική. Το μόνο που τους ενδιέφερε είναι πώς θα μοιράσουν τις επιδοτήσεις. Έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο, διότι την εποχή που η ελληνική ύπαιθρος θα μπορούσε να παράγει ό, τι καλύτερο έχει ο κόσμος, αυτή την ώρα που θα μπορούσε πραγματικά να απογειωθεί η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα, η κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ. Και αυτό τώρα, θα το πληρώσουμε όλοι, το οποίο είναι ένα κόστος τεράστιο», εξήγησε.

«Εμείς έχουμε κάνει πάμπολλες ερωτήσεις και για το γενικότερο σχέδιο γιατα αγροτικά, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά. Και επιμένουμε ότι σε μια εποχή που πραγματικά θα μπορούσε να γίνει δουλειά για τον αγροτικό τομέα, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να τον αγνοήσει», είπε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια ο κ. Γερουλάνος δήλωσε πως, «αντιμετώπισαν το αγροτικό ζήτημα σαν να είναι μόνο επιδοτήσεις, την ώρα που πραγματικά, μπορείς να απογειώσεις τις εξαγωγές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων».

Εξήγησε επίσης πως, «τα πράγματα φτάσανε εδώ από την αδράνεια της κυβέρνησης και αυτό είναι που πληρώνουμε όλοι».

Ο κ. Γερουλάνος εξήγησε πως, «μεταξύ όλων των άλλων που δεν θέλουν να κλείσουν οι δρόμοι είναι οι αγρότες, γιατί και αυτοί χάνουν από αυτή τη διαδικασία. Άρα δεν είναι αυτός ο στόχος, να κλείσουν οι δρόμοι. Ο στόχος είναι να ικανοποιηθούν αιτήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ικανοποιηθεί σταδιακά, τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια».

Σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε μεταξύ άλλων πως, «έχω ζήσει σε πάρα πολλές χώρες και δεν έχω βρει μία χώρα στην οποία δεν υπάρχει κάποιο επίπεδο διαφθοράς. Η μόνη διαφορά είναι, πώς την αντιμετωπίζεις όταν έρχεται. Πώς δηλαδή, αντιδράς την ώρα που μαθαίνεις ότι κάτι κακό συμβαίνει στον περίγυρο σου. Εμείς έχουμε πει ότι, ό,τι έχουμε ζητήσει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα το κάνουμε στα δικά μας στελέχη. Μπορεί να το πει το ίδιο η Νέα Δημοκρατία; Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα καλύψεις τα στελέχη σου ή θα βγεις έξω από την πρώτη στιγμή και θα πεις ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με αυτές τις πρακτικές;

Και συνέχισε: «ένα κόμμα είναι πολυσυλλεκτικός φορέας, ο οποίος θα έχει μέσα του και καλά στοιχεία και κακά. Το θέμα είναι όταν μαθαίνεις ότι έχεις έναν υπουργό που μπορεί να έχει μπλέξει σε ένα σκάνδαλο, τον προστατεύεις καταστρατηγώντας τις διαδικασίες της Βουλής ή λες ότι βεβαίως όλα τα στελέχη πρέπει να κριθούν;».

Μιλώντας για το ΠΑΣΟΚ εξήγησε πως, «για κάθε ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ που έρχεται στην κάλπη, υπάρχουν περίπου τρεις οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγούμε έξω, να τους πείσουμε ότι το πρόγραμμά μας μπορεί να κάνει διαφορά στη ζωή τους και να τους πούμε “έλα να ψηφίσεις, μετράει”. Αυτή την ώρα μπορούμε να κάνουμε μια διαφορά απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία μας έχει φέρει σε αδιέξοδα, τα οποία βλέπουμε και στους θεσμούς και στην οικονομία και βεβαίως στο εσωτερικό».