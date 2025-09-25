Π. Γερουλάνος σε Κυβέρνηση: Ιερό το αίτημα Ρούτσι – Πράξτε το αυτονόητο

Για την ιερότητα του αιτήματος του κυρίου Ρούτσι και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, μίλησε σε παρέμβασή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, και Βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή, για Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο Παύλος Γερουλάνος είπε συγκεκριμένα τα εξής: “Ο λόγος που πήρα το λόγο κύριε Πρόεδρε είναι ένας πατέρας. Ένας πατέρας που βρίσκεται εδώ και μέρες, λίγo έξω από το Κοινοβούλιο, και ζητάει κάτι για τον νεκρό γιο του. Εκεί θα έπρεπε να τελειώνει η συζήτηση σε αυτό το κοινοβούλιο. Το είπαν άλλωστε και Υπουργοί της Kυβέρνησης με ελάχιστη ενσυναίσθηση, η κουβέντα θα έπρεπε να τελειώσει μπροστά την ιερότητα του αιτήματος του πατέρα. Aλλά η Κυβέρνηση κρύβεται. Πίσω από νομικούς όρους, πίσω από ψέματα, πίσω από τη γραφειοκρατία, πίσω από τη Δικαιοσύνη, για να μην κάνει το αυτονόητο. Και μιλάμε για γονείς που μετά την τραγωδία, έπρεπε να κάνουν τους ντετέκτιβ για να μάθουν τι γίνεται με τα παιδιά τους και η Πολιτεία συνεχώς κρυβόταν και έκρυβε την αλήθεια. Το ζήτημα είναι ζήτημα σεβασμού του ανθρώπου. Κυρίες και κύριοι της Kυβέρνησης, πράξτε το αυτονόητο”.

Για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε., ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε τα εξής: “Παρακολουθώ την προσπάθεια της Kυβέρνησης να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το φιάσκο με τον Ερντογάν. Προσπαθεί να περάσει το μήνυμα “Ε, δεν έγινε και τίποτα”. Μα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Στην εξωτερική πολιτική δεν γίνεται τίποτα. Πού είναι οι πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να παίρνει η χώρα για να γίνουμε και ισχυροί και αναγκαίοι σε συμμάχους και αντιπάλους; Πού είναι η εθνική συνεννόηση για να είμαστε ΕΝΑ απέναντι στα τεράστια προβλήματα που έχουμε και βλέπουμε να αναπτύσσονται στον κόσμο; Και πού είναι η αξιοποίηση τόσων και τόσων ανθρώπων, που έχουν τεράστια πείρα και μπορούν να σας βοηθήσουν. Πρώην πρωθυπουργοί, πρώην υπουργοί εξωτερικών; Γιατί δεν τους αξιοποιείται για να κλείσετε αυτό το τεράστιο χάσμα που έχει ανοίξει σήμερα ανάμεσα σε αυτό που ήταν η Ελλάδα στα διεθνή και αυτό που είναι σήμερα; Χάνετε το ένα τρένο μετά το άλλο. Απλά παρακολουθείτε. Τι ανακοινώνουν άλλοι, τι προτείνουν άλλοι, τι ακυρώνουν άλλοι. Κι αυτό δείχνει τρομερή αδυναμία. Το πρόβλημα όμως είναι στα διεθνή την αδυναμία τη μυρίζει ο άλλος από μακριά και αυτό θέτει σε κίνδυνο πολλά. Εύχομαι να μην το πληρώσει η Ελλάδα ακριβά. Είναι ένας, αν όχι ο βασικός λόγος για τον οποίο η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή”.