Για τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του Γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, μίλησε ο Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής στο ραδιόφωνο του MEGA.

Ο Π. Δουδωνής περιέγραψε τη σχέση του κ. Χατζηγιαννάκη με τον Δήμαρχο Στυλίδας: «Υπάρχει μια κοινή εταιρεία, η AC Constructions, η οποία είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας και ο κύριος Χατζηγιαννάκης, και υπάρχουν και κάποιες άλλες εταιρείες στις οποίες κύριος μέτοχος είναι ο Χατζηγιαννάκης, η ΝΗΣΩΝ, η 3C + P. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα.»

Για το ύψος των συμβάσεων ανέφερε: «Η ΝΗΣΩΝ μαζί με την 3C + P … έχει πάρει συνολικά 3,8 εκατομμύρια.

Σε 11 μήνες έχει εισπράξει 1,6 εκατομμύρια. Αυτό είναι δημόσιο χρήμα.» Σύμφωνα με το ΚΗΜΔΗΣ, πρόκειται για 18 συμβάσεις συνολικής αξίας 3.828.018,48 ευρώ με ΦΠΑ, από 1-7-2025 έως 30-10-2026, με πληρωμές 1.611.793,75 ευρώ. Πάνω από 1.700.000 από αυτές τις συμβάσεις είναι από τις 11.6.2026 και μετά, όταν ο κ Χατζηγιαννάκης έγινε γραμματέας της ΕΛΑΣ.

Ο Βουλευτής στάθηκε στον τρόπο ανάθεσης, που όπως είπε δεν ήταν διαγωνισμός αλλά «ανάθεση με διαπραγμάτευση, δηλαδή διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». Για την Αγία Μαρίνα του Δήμου Στυλίδας εξήγησε: «Όταν κατατίθενται οι προσφορές, η ΝΗΣΩΝ και η 3C + P ανήκουν στον Χατζηγιαννάκη. Στις 7:31 καταθέτει η ΝΗΣΩΝ, στις 7:53 καταθέτει η 3C + P. Προσέξτε τώρα: έχουν εγγυητικές από την ίδια ασφαλιστική, ίδια μέρα και με διαδοχικούς αριθμούς. Και κερδίζει η ΝΗΣΩΝ με έκπτωση 1,59%.» Η σύμβαση της Αγίας Μαρίνας είναι 362.787,72 ευρώ με ΦΠΑ.

Για τις Ράχες, το άλλο έργο του Δήμου Στυλίδας με την ίδια διαδικασία, σημείωσε: «Ο τρίτος ξεχνάει να καταθέσει εγγυητική. Και έτσι καταλήγουμε σε δύο εταιρείες. Η μία είναι η 3C + P και η άλλη είναι η ΜΕΤΑΚΟΝ, που είναι μητρική της ΝΗΣΩΝ, την οποία στη συνέχεια έρχεται και αγοράζει ο Χατζηγιαννάκης.»

Για τα γραφεία της ΕΛΑΣ ο Π. Δουδωνής υπενθύμισε ότι «ο κύριος Χατζηγιαννάκης στη συνέντευξή του στο Kontra λέει ότι έχω παραχωρήσει το 80% των γραφείων μου για να γίνουν γραφεία της ΕΛΑΣ» και πρόσθεσε: «Η πράξη αυτή από μόνη της αντίκειται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση. Απαγορεύει ο νόμος χρηματοδότηση, άλλου είδους παροχές, και το πρώτο σε άλλου είδους παροχές είναι η στέγαση.» Και τόνισε ότι τα γραφεία αυτά ανήκουν σε μια εταιρεία «η οποία παίρνει δημόσια έργα 3,8 εκατομμύρια».

Σχολιάζοντας την πολιτική διάσταση, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, οι ύποπτες σχέσεις σε σχέση με το δημόσιο χρήμα, οι συναλλαγές με το Δημόσιο, οι επανειλημμένες απευθείας αναθέσεις, ό,τι από όλα αυτά ισχύει, δεν έχει πολιτικό χρώμα.»