Στο επίκεντρο νέων καταγγελιών του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, βρίσκεται ο γραμματέας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, με αφορμή δημόσιες συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ που φέρονται να εξασφάλισαν εταιρείες του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παναγιώτης Δουδωνής έθεσε στο μικροσκόπιο τις αναθέσεις δημοσίων έργων, τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις του Μίλτου Χατζηγιαννάκη με τον δήμαρχο Στυλίδας, αλλά και την υπόθεση των κομματικών γραφείων, ζητώντας απαντήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Παράνομα γραφεία για το κόμμα, αφειδώς δημόσιο χρήμα για το νούμερο 2 του κόμματος, τον γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστηρίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, οι δύο άνδρες συνδέονται επιχειρηματικά μέσω της AC CONSTRUCTIONS, ενώ δύο εταιρείες του Μίλτου Χατζηγιαννάκη ανέλαβαν συμβάσεις συνολικής αξίας 750.000 ευρώ, με δύο εξ αυτών να έχουν συναφθεί χωρίς δημόσιο διαγωνισμό.

Αιχμή των καταγγελιών του αποτέλεσαν οι διαγωνισμοί για έργα στην Αγία Μαρίνα και τις Ράχες, με τον Παναγιώτη Δουδωνή να επικαλείται τις χρονικές συμπτώσεις στην υποβολή προσφορών, τα στοιχεία των εγγυητικών επιστολών και τις εταιρικές διασυνδέσεις των διαγωνιζομένων.

«Στην Αγία Μαρίνα ο Δήμαρχος κάλεσε σε διαγωνισμό και τις δύο εταιρείες του συνεταίρου του. Στις 7:31 κατέθεσε η ΝΗΣΩΝ, στις 7:53 η 3C+P. Οι εγγυητικές τους από την ίδια ασφαλιστική, την ίδια μέρα, με διαδοχικούς αριθμούς. Κέρδισε η ΝΗΣΩΝ, με έκπτωση 1,59%», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον δεύτερο διαγωνισμό, επισήμανε: «Στις Ραχές ο μόνος ανταγωνιστής της 3C+P ήταν η ΜΕΤΑΚΟΝ, η μητρική της ΝΗΣΩΝ. Στις 9:20 κατέθεσε η 3C+P, στις 9:22 κατέθεσε η ΜΕΤΑΚΟΝ. Τέσσερις μήνες μετά η ΝΗΣΩΝ πέρασε στον Χατζηγιαννάκη».

Ο ίδιος επικαλέστηκε, επίσης, οικονομικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των δύο εταιρειών: «Σε δεκαέξι μήνες η ΝΗΣΩΝ και η 3C+P υπέγραψαν συμβάσεις 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε 11 μήνες έχουν εισπράξει 1,6 εκατομμύρια από το ταμείο. Η ΝΗΣΩΝ δεν είχε ούτε ένα ευρώ έσοδα για τρία χρόνια».

Στο σκέλος των καταγγελιών για τη στέγαση του κόμματος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης παραδέχθηκε την παραχώρηση του 80% των γραφείων στο κόμμα, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας τελούσε εν γνώσει της υπόθεσης.

Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Δουδωνής έστρεψε τα πυρά του προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνοντας δύο ερωτήματα: «Κύριε Τσίπρα, αυτό είναι το παράδειγμα ήθους στη δημόσια ζωή; Έτσι διαχειρίζεστε εσείς και η παρέα σας το δημόσιο χρήμα;»