Π. Χρηστίδης: Υποκριτική η πρόταση Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο, είναι φαρισαϊσμός – Το μείζον ζήτημα είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

“Θεωρώ την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη υποκριτική. Είναι φαρισαϊσμός αυτό που κάνει ο πρωθυπουργός” τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ερωτηθείς για την εισήγηση του Πρωθυπουργού να εφαρμοστεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτού.

“Είναι κάτι το οποίο γίνεται για να αλλάξει η ατζέντα της συζήτησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το γαλάζιο σκάνδαλο το οποίο έχουμε επισημάνει πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη να λειτουργήσουν οι θεσμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όταν ζητήσαμε να ελέγξουμε, όχι να καταδικάσουμε υπουργούς, είτε για τα Τέμπη, είτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε για τις υποκλοπές, έχουμε την πλήρη προστασία τους εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Στα Τέμπη, τον κύριο Καραμανλή, τον προστάτεψε η κυβερνητική πλειοψηφία από την πρώτη στιγμή και θα θυμάστε με τα χειροκροτήματα της συντριπτικής πλειοψηφίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτό γιατί το λέω; Το λέω διότι ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί μια προπαγανδιστική λογική, η οποία τι λέει για να ξεχάσουμε ένα θέμα, πες ένα μεγαλύτερο ψέμα.

Αυτό λοιπόν είναι το οποίο εφαρμόζει αυτή τη στιγμή και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, στο γενικό επίπεδο θέλω να σας πω ότι δεν θα φύγει η προσοχή μας, δεν θα φύγει το ενδιαφέρον μας, δεν θα φύγει η συζήτηση από το μείζον ζήτημα, το οποίο είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ” ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Εγώ δεν θα πω ότι αυτά τα πράγματα δεν συνέβαιναν επί άλλων κυβερνήσεων, αλλά να πω τι έχει και ο καθένας από εμάς. Εμείς ως κυβερνήσεις αυτό το οποίο κάναμε μετά από πολλά χρόνια στα οποία βλέπαμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως ήταν λάθος πράγματα, είναι το ΑΣΕΠ, πρέπει να σκεφτούμε σήμερα ποιες είναι οι κυβερνήσεις αυτές οι οποίες προσπαθούν να ξηλώσουν το ΑΣΕΠ και να βάλουν ανθρώπους στο Δημόσιο χωρίς ΑΣΕΠ. Εμείς κάναμε ΑΣΕΠ αυτοί προσπαθούν να ξηλώσουν ΑΣΕΠ. Δεύτερον, κάναμε Διαύγεια. Σήμερα είτε ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ είτε Νέα Δημοκρατία είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα γκουγκλάρεις, γράφεις Διαύγεια και βλέπεις τι γίνεται με τα χρήματά σου. Τρίτον, opengov. Σε αυτές τις τρεις διαδικασίες επιμείναμε, σε μια περίοδο μάλιστα που ήταν και εξαιρετικά δύσκολη, όπως ήταν η περίοδος ’10- ’11-’12. Απέναντι σε αυτό έχουμε μια κυβέρνηση που 7 χρόνια τώρα ορκίζεται στην αριστεία και έχει Πάτσηδες, έχει Καραμανλήδες” προσέθεσε.

Απαντώντας στο επιχείρημα ότι η χώρα πλήρωνε πρόστιμα και πριν το 2019, επισήμανε “είναι διαφορετικό πράγμα οι καθυστερήσεις. (…) Είναι δυνατόν, να θεωρούμε, δηλαδή η ελληνική Δικαιοσύνη για 15 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια έχουν αλλάξει όλες οι κυβερνήσεις, δεν έκανε τίποτα; Δηλαδή υπήρχε σκάνδαλο εσείς λέτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η ελληνική δικαιοσύνη δεν έκανε τίποτα;”.

Οι προηγούμενες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με καθυστερήσεις, με αναβολές και με ζητήματα τα οποία έχουν άλλου τύπου διαδικασίες, προσέθεσε ο κ. Χρηστίδης. “Δεν έχει καμία σχέση με ένα οργανωμένο σκάνδαλο σαν αυτό το οποίο είδαμε να αποκαλύπτεται στη Βουλή με τους Φραπέδες, τους Χασάπηδες, τη Σεμερτζίδου, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν και με τις πόρσε και τα φεράρι και τα τζόκερ τα οποία κέρδιζαν κάποιοι κάθε χρόνο τέσσερις και πέντε και έξι φορές. Αυτά τα πράγματα είναι τα οποία μας απασχολούν και τα οποία γίνονται από το 2019 και μετά. Και αυτό είναι το οποίο κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και να ρίξουμε φως και δεν μας άφησε η κυβέρνηση να ρίξουμε” συμπλήρωσε.

Απαντώντας και στα συμφραζόμενα από όσα λένε στελέχη της κυβέρνησης, ότι ουσιαστικά είναι αστείο να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για σκάνδαλα και για ρουσφέτια, ο κ. Χρηστίδης είπε χαρακτηριστικά “όλες οι μεγάλες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που αφορούν τον Γκρούεζα και τους υπόλοιπους, έγιναν επί κράτους της Δεξιάς. Όλες. Και αυτό δεν είναι τυχαίο”.

“Το καταλαβαίνουν όλοι όσοι μας ακούν. Εάν για 70 χρόνια, 80 χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο, η συζήτηση για τα ρουσφέτια είναι η συζήτηση μιας 15ετίας κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πάει πολύ καλά. Γιατί σας λέω ότι ο νόμος για το ΑΣΕΠ έγινε το 1994, σας λέω ότι όλες οι επιλογές οι οποίες έγιναν από ένα σημείο και μετά ήταν επιλογές οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν τις πελατειακές σχέσεις. Και εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει να κυβερνήσει αυτοδύναμα δεκαεπτά χρόνια και όταν κυβερνήσει το 2010, αυτό το οποίο έκανε, επαναλαμβάνω, ήταν η Διαύγεια και το opengov. Θέλετε να σας θυμίσω τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης ως υπουργός Εσωτερικών; Προσπάθησε να παραβιάσει τη Διαύγεια” συμπλήρωσε.

Σχετικά με την εισήγηση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο, ανέφερε “ας εφαρμόσουν τα υπόλοιπα που εφαρμόζονται στη Γαλλία, πρώτα για το κομμάτι της δικαιοσύνης, όπου πρώην πρωθυπουργοί μπήκαν στη φυλακή τους οποίους μας παρουσίαζε η Νέα Δημοκρατία ως σωτήρες της Ευρώπης, όπως ο κ. Σαρκοζί και θα συζητήσουμε μετά και το τι κάνουν με τους υπουργούς στη Γαλλία. Λοιπόν, εδώ ας δούμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κάθαρση του πολιτικού συστήματος. Στη Γαλλία δεν φοβήθηκαν να κάτσουν τον κύριο Σαρκοζί στην καρέκλα του κατηγορουμένου. Εδώ πέρα δεν μας αφήνουν καν να διερευνήσουμε τις ποινικές ευθύνες υπουργών για ζητήματα. Αυτό είναι το μεγάλο μας θέμα. Άρα ας αφήσει ο κύριος Μητσοτάκης την επικοινωνία και να πάμε στην ουσία. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι 7 χρόνια αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, αποτελέσματα στη διαφάνεια του πολιτικού χρήματος, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών δεν έχουμε. Δεν υπάρχει μία θεσμική μεταρρύθμιση που να έγινε σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο, όχι μετά από σκάνδαλα, όχι μετά από το ξεφτιλίκι το οποίο βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, που να δείχνει καθαρό πολιτικό χρήμα”.

Όσο αφορά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, επισήμανε “μα η ΑΑΔΕ ήταν αυτή που θα έπρεπε να έχει βρει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρώπη” και τόνισε ότι η ΑΑΔΕ δε διασφαλίζει τη διαφάνεια, καθώς ο ελεγκτής είναι ταυτόχρονα και ελεγχόμενος. “Εδώ ζητάμε, η ΑΑΔΕ που είναι αυτή που ελέγχει την επιχείρηση, που παίρνει χρηματοδότηση, να είναι και αυτή που θα δίνει στην επιχείρηση τη χρηματοδότηση” εξήγησε.

“Βρείτε μου μία ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει αυτόνομο μηχανισμό απόδοσης των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων. Καμία. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Μόνο στην Ελλάδα έγινε αυτό με την ΑΑΔΕ. Και ναι, να σας πω ότι ο Οργανισμός ο οποίος θα έπρεπε να ελέγχει και να έχει βρει το σκάνδαλο αυτό είναι η ΑΑΔΕ. Εσάς, εάν μπουν στον λογαριασμό σας 3.000 ευρώ παραπάνω, την επόμενη μέρα θα έχετε έλεγχο. 3.000 ευρώ παραπάνω. Εάν πάτε να καταθέσετε 3.000 ευρώ στο λογαριασμό σας αύριο το πρωί. Εδώ πέρα, η ΑΑΔΕ δεν είναι εκείνη η οποία θα έπρεπε να έχει βρει ποιος έχει καταθέσει και ποιος παίρνει αυτοκίνητα και αυτοκίνητα και παίρνει Τζόκερ και ξανά Τζόκερ και λαχεία και ξανά λαχεία; (…)

Εν έτει 2026 χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για μια κυβέρνηση που λέει ότι τα θέματα των επιδοτήσεων κλείνουν χεράτα; Δηλαδή πρέπει να προσθέσω κάτι άλλο;

Το ακούμε όμως εν έτει 2026 να ακούγεται από μία κυβέρνηση η οποία λέει η Ελλάδα 2.0, κανονικότητα κλπ. Φανταστείτε να μην ήταν άριστη. Έχουμε την κυβέρνηση χεράτης αριστείας” είπε καταλήγοντας.