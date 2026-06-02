Οζγκιούρ Οζέλ: «Η δημοκρατική κρίση της Τουρκίας μετατρέπεται σε κρίση ασφαλείας»

Αιχμές στη διακυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη δημοκρατική κρίση που αντιμετωπίζει η Τουρκία αφήνει ο ηγέτης του ρεπουμπλικανικού λαϊκού κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ σε άρθρο παρέμβασης στο διεθνές περιοδικό Newsweek.

Ο αρχηγός της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο άρθρο του, σημειώνει πως «για χρόνια, οι συζητήσεις σχετικά με την παρακμή της δημοκρατίας στην Τουρκία περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του συνταγματικού δικαίου και της εσωτερικής πολιτικής».

Όπως τονίζει «οι διεθνείς παρατηρητές θεωρούσαν τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών ως ένα ανησυχητικό αλλά κυρίως εσωτερικό ζήτημα· μια πρόκληση που έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι πολίτες στο πλαίσιο του δικού τους πολιτικού συστήματος».

«Ένα πιο σκοτεινό κεφάλαιο ξεκίνησε»

Ο Οζέλ προειδοποιεί πως «αυτή η εποχή τελείωσε και ένα πιο σκοτεινό κεφάλαιο ξεκίνησε».

Σε άρθρο που δημοσιεύεται στο διεθνές περιοδικό Newsweek, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία Οζγκιούρ Οζέλ (CHP) παρεμβαίνει για την πολιτική κατάσταση στη χώρα του, υποστηρίζοντας ότι η δημοκρατική κρίση στην Τουρκία έχει πλέον εξελιχθεί σε ζήτημα περιφερειακής ασφάλειας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα με τίτλο «Η δημοκρατική κρίση της Τουρκίας εξελίσσεται σε κρίση ασφάλειας», ο πολιτικός αναλύει τις επιπτώσεις της εσωτερικής πολιτικής έντασης στην Τουρκία για την ευρύτερη σταθερότητα.

Ο ηγέτης του CHP περιγράφει τη μετάβαση της Τουρκίας από ένα εσωτερικό πολιτικό πρόβλημα σε διεθνή πρόκληση ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση αφορά πλέον όχι μόνο τη δημοκρατία αλλά και τη σταθερότητα της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ και της ευρύτερης περιοχής.

«Κρίση που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα»

Ο Οζέλ προειδοποιεί ότι η κρίση στην Τουρκία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και επηρεάζει την περιφερειακή ασφάλεια.

Πριν από την παράθεση της θέσης του, τονίζει ότι οι εξελίξεις αγγίζουν άμεσα τη Μαύρη Θάλασσα, την ανατολική Μεσόγειο και το σύστημα ασφαλείας της Δύσης.

«Η δημοκρατική κρίση της Τουρκίας έχει μετεξελιχθεί σε κάτι πολύ ευρύτερο. Προσλαμβάνει πλέον τις διαστάσεις μιας κρίσης ασφαλείας, οι επιπτώσεις της οποίας εκτείνονται πολύ πέραν των συνόρων της. Οι τρέχουσες εξελίξεις στην Τουρκία δεν θα πρέπει να απασχολούν μόνον όσους μεριμνούν για τη δημοκρατία, αλλά και όσους ενδιαφέρονται για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ο λόγος είναι απλός: η Τουρκία κατέχει υπερβολικά στρατηγική σημασία για να περιέλθει σε κατάσταση πολιτικής αστάθειας».

Ο επικεφαλής του CHP αναφέρεται στον κίνδυνο εσωτερικής αποδόμησης και πιθανών εξωτερικών επιπτώσεων, τονίζοντας ότι η απουσία δημοκρατικών διεξόδων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αστάθεια.

«Βαθιά πολιτική και οικονομική αποσάρθρωση»

«Η χώρα βρίσκεται επί του παρόντος αντιμέτωπη με μια βαθιά πολιτική και οικονομική αποσάρθρωση: η κυβέρνηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό της το μεγαλύτερο μέρος του κρατικού μηχανισμού, επιχειρεί να εξοβελίσει την τελευταία ουσιαστική δημοκρατική εναλλακτική επιλογή, την ώρα που η κοινωνία βυθίζεται έτι περαιτέρω στην οικονομική δυσπραγία, την κοινωνική απογοήτευση, την απώλεια εμπιστοσύνης προς τους δημόσιους θεσμούς και την αβεβαιότητα για το μέλλον».

«Η χώρα μας μπορεί να αναδειχθεί σε έναν από τους πολυτιμότερους εταίρους της Ευρώπης»

Καταλήγοντας, ο Οζέλ υπογραμμίζει ότι η Τουρκία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εταίρο της Ευρώπης, εφόσον ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί.

«Ως ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, πιστεύω ακράδαντα ότι η χώρα μας μπορεί να αναδειχθεί σε έναν από τους πολυτιμότερους εταίρους της Ευρώπης -και τελικά σε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης- σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ευρώπη οικοδομεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ωστόσο, οι βιώσιμες εταιρικές σχέσεις προϋποθέτουν δημοκρατική νομιμοποίηση».

Ο ίδιος αναφέρει πως η δημοκρατική πορεία της Τουρκίας θα έχει συνέπειες όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για την ευρύτερη περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα.