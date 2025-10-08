Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Κάτι επικίνδυνο συμβαίνει στους ουρανούς μας – Είναι υβριδικός πόλεμος

Σαφή προειδοποίηση ότι οι παραβιάσεις του τελευταίου διαστήματος στον εναέριο χώρο της Ευρώπης αποτελούν υβριδικό πόλεμο απηύθηνε μιλώντας στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Οι πρόσφατες εισβολές στους ουρανούς μας αποτελούν μέρος ενός μοτίβου αυξανόμενων απειλών» είπε και πρόσθεσε:

«Ήρθε η ώρα να το πούμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να αντιδρά και να προστατεύει τους ουρανούς της».

«Δεν πρόκειται για τυχαία παρενόχληση» είπε η πρόεδρος της Κομισιόν από το Στρασβούργο.

Και συμπλήρωσε:

«Είναι μια ξεκάθαρη και κλιμακούμενη εκστρατεία για να ανησυχήσει τους πολίτες μας, να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να διχάσει την ένωσή μας και να αποδυναμώσει τη στήριξή μας προς την Ουκρανία…».

«Πρέπει να διερευνήσουμε κάθε περιστατικό» σημείωσε τονίζοντας παράλληλα ότι η Ρωσία θέλει να σπείρει τη διχόνοια στην Ευρώπη.

«Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη στρατηγική δυνατότητα να απαντήσει. Πρέπει να είμαστε έτοιμη να απαντήσουμε σε πραγματικό χρόνο» υπογράμμισε παράλληλα, εξηγώντας παράλληλα ότι τα επόμενα βήματα άμυνας θα πρέπει να σχεδιαστούν από κοινού με το ΝΑΤΟ.

Τόνισε παράλληλα πως «το drone wall είναι η απάντησή μας στις νέες πολεμικές προκλήσεις» εξηγώντας παράληλα πως «η ΕΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μαχητικά και πυραύλους για να καταρρίπτει φτηνά drones».

«Χρειαζόμαστε ένα σύστημα αντιdrone για γρήγορη αναγνώριση, αναχαίτιση και εξουδετέρωση» είπε.

«Χωρίς ισχυρή αμυντική βιομηχανία εντός ΕΕ, τίποτα από όλα όσα πρέπει να γίνουν δεν θα είναι βιώσιμο. Το μεγαλύτερο μέρος των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης κατευθύνεται εκτός ΕΕ» πρόσθεσε.

«Η επιλογή είναι πολύ απλή. Μπορούμε είτε να φανούμε δειλοί και να δούμε τις ρωσικές απειλές να αυξάνονται, ή να τις αντιμετωπίσουμε με ενότητα, αποτροπή και αποφασιστικότητα» κατέληξε.