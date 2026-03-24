Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Έκκληση για άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απηύθυνε την Τρίτη έκκληση για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «κρίσιμη» για τις παγκόσμιες αλυσίδες προμήθειας ενέργειας.

«Όλοι αισθανόμαστε τις επιπτώσεις στις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις κοινωνίες μας», τόνισε η Φον ντερ Λάιεν, σε κοινή συνέντευξη με τον πρωθυπουργό της Αυστραλία, Άντονι Αλμπανέζε, στην Καμπέρα.

Σύμφωνα με την ίδια, είναι καίριας σημασίας η εξεύρεση διαπραγματευτικής λύσης που θα θέσει τέλος στις συγκρούσεις, διασφαλίζοντας σταθερότητα στις αγορές ενέργειας και μειώνοντας την κρίση που πλήττει επιχειρήσεις και κοινωνίες διεθνώς.

Πηγή: AFP