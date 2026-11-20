Νέα διάσταση αποκτά η εκκλησιαστική αντιπαράθεση μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, καθώς οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών στην Κέρκυρα και οι επαφές Έλληνα ιεράρχη με το Πατριαρχείο Μόσχας προκαλούν την επίσημη αντίδραση της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Η υπόθεση αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό της Εκκλησίας της Ελλάδος απέναντι στο ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα, παρά τη συνοδική απόφαση του 2019.

Στη συνεδρίασή της στις 19 Νοεμβρίου 2026, η Ιερά Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, υπό τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο, αποφάσισε να αποστείλει ανοιχτή επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, καταγγέλλοντας τις ενέργειες του Μητροπολίτη Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων Νεκταρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη συνοδική ανακοίνωση, η ουκρανική πλευρά κατηγορεί τον Έλληνα μητροπολίτη ότι κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία ενθάρρυνε δημόσια τις ενέργειες και τη διδασκαλία του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου περί «Ρωσικού Κόσμου», ενώ παράλληλα συνέβαλε στην εγκατάσταση μοναστηριακής δομής στην Κέρκυρα που συνδέεται με την ουκρανική εκκλησιαστική ιεραρχία υπό τον Μητροπολίτη Ονούφριο.

Η Σύνοδος χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες ενέργειες ως υποστήριξη της ρωσικής επιθετικότητας και των εκκλησιαστικών διαιρέσεων στην Ουκρανία, ενώ θεωρεί την υπόθεση του μοναστηριακού οίκου παρέμβαση στις εκκλησιαστικές υποθέσεις της αυτοκέφαλης ουκρανικής Εκκλησίας.

Οι επαφές του Μητροπολίτη Κερκύρας με τη Μόσχα

Η υπόθεση συνδέεται αρχικά με την επίσκεψη του Μητροπολίτη Νεκταρίου στη Ρωσία, από τις 17 έως τις 24 Αυγούστου 2026, με αφορμή τη μεταφορά της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος για προσκύνηση από τους Ρώσους πιστούς.

Σύμφωνα με το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεως του Πατριάρχη Κυρίλλου και με την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατά την παραμονή του στη ρωσική πρωτεύουσα, ο Μητροπολίτης Νεκτάριος συναντήθηκε με ανώτατους αξιωματούχους του Πατριαρχείου Μόσχας και στις 19 Αυγούστου συλλειτούργησε με τον Πατριάρχη Κύριλλο στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού.

Η επίσκεψη συνοδεύτηκε από ανταλλαγή εκκλησιαστικών διακρίσεων. Ο Κύριλλος τίμησε τον Έλληνα ιεράρχη με το παράσημο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, ενώ ο Νεκτάριος απένειμε στον Ρώσο Πατριάρχη τον Χρυσό Σταυρό μετά Αστέρος του Αγίου Σπυρίδωνος.

Η Μητρόπολη Κερκύρας παρουσίασε την επίσκεψη ως θρησκευτικό γεγονός με επίκεντρο την τιμή προς τον Άγιο Σπυρίδωνα και τη διατήρηση των πνευματικών δεσμών μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Ωστόσο, για την ουκρανική πλευρά, η δημόσια παρουσία Έλληνα ιεράρχη στο πλευρό του Κυρίλλου αποκτά διαφορετική σημασία, καθώς ο Πατριάρχης Μόσχας έχει ταυτιστεί με τη θρησκευτική υποστήριξη της ρωσικής πολιτικής απέναντι στην Ουκρανία.

Η χρονική συγκυρία ενισχύει τον συμβολισμό της επίσκεψης. Η Μόσχα συνεχίζει να αμφισβητεί την κανονικότητα της αυτοκέφαλης Εκκλησίας υπό τον Επιφάνιο, ενώ οι σχέσεις της με Εκκλησίες που έχουν αναγνωρίσει το ουκρανικό Αυτοκέφαλο παραμένουν επιβαρυμένες.

Ο μοναστηριακός οίκος στην Κέρκυρα και η παρουσία του Ονουφρίου

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το Κίεβο φαίνεται να αποκτά η λειτουργία μοναστηριακού οίκου στην Κέρκυρα, ο οποίος συνδέεται με την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία υπό τον Μητροπολίτη Ονούφριο. Στις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του μοναστηριακού οίκου και ο αγιασμός του ναού του, αφιερωμένου στους Οσίους Πατέρες των Σπηλαίων του Κιέβου, με αφορμή τη συμπλήρωση 975 ετών από την ίδρυση της Λαύρας των Σπηλαίων. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας υπό τον Ονούφριο, της ακολουθίας προέστη ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος, με τη συμμετοχή επτά Ουκρανών ιεραρχών, οι οποίοι έλαβαν την ευλογία του Μητροπολίτη Ονουφρίου.

Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι ο μοναστηριακός οίκος δημιουργήθηκε κατόπιν ενεργειών του Ονουφρίου και του Μητροπολίτη Οδησσού Αγαθαγγέλου, με την ευλογία του Μητροπολίτη Κερκύρας.

Η εξέλιξη αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της νέας αντιπαράθεσης. Η αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη δομή ως ενίσχυση μιας ανταγωνιστικής εκκλησιαστικής ιεραρχίας, της οποίας αμφισβητεί την κανονική δικαιοδοσία στην ουκρανική επικράτεια.

Από την άλλη πλευρά, η Εκκλησία υπό τον Ονούφριο εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό της κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και έχει δηλώσει την ανεξαρτησία της από τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή του 2022, θέση την οποία η Εκκλησία υπό τον Επιφάνιο αμφισβητεί ως προς την πραγματική έκταση της αποδέσμευσης.

Η παρουσία της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής δομής στην Κέρκυρα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μητρόπολη της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία έχει αναγνωρίσει επισήμως την Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας υπό τον Επιφάνιο.

Η απόφαση του 2019 και οι διαφορετικές στάσεις στην Εκκλησία της Ελλάδος

Η παρέμβαση του Κιέβου επαναφέρει στο προσκήνιο τη συνοδική απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος της 12ης Οκτωβρίου 2019, όταν η Ιεραρχία αναγνώρισε το δικαίωμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου να παραχωρήσει την Αυτοκεφαλία στην Ουκρανία, αποδεχόμενη την εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου. Λίγες ημέρες αργότερα, η επίσημη επικοινωνία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών με τον Μητροπολίτη Επιφάνιο επιβεβαίωσε την εκκλησιαστική αναγνώριση.

Παρά την εξέλιξη αυτή, το ουκρανικό ζήτημα εξακολούθησε να προκαλεί διαφωνίες μεταξύ Ελλήνων ιεραρχών, ιδιαίτερα ως προς τη διαχείριση των σχέσεων με το Πατριαρχείο Μόσχας και την εκκλησιαστική ιεραρχία υπό τον Ονούφριο.

Οι πρόσφατες ενέργειες του Μητροπολίτη Κερκύρας καταδεικνύουν ότι η επίσημη συνοδική θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν έχει οδηγήσει σε ενιαία αντιμετώπιση όλων των πτυχών του ουκρανικού εκκλησιαστικού ζητήματος.

Για το Κίεβο, το ζήτημα αποκτά πλέον θεσμικό χαρακτήρα. Η επιλογή να απευθυνθεί απευθείας στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και στην Ιερά Σύνοδο σηματοδοτεί την πρόθεση της ουκρανικής εκκλησιαστικής ηγεσίας να ζητήσει επίσημη τοποθέτηση για τις ενέργειες ενός μητροπολίτη Εκκλησίας που έχει αναγνωρίσει την Αυτοκεφαλία της.

Η καταδίκη του Κυρίλλου και η διεύρυνση της αντιπαράθεσης

Την ίδια ημέρα, στις 19 Νοεμβρίου, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ουκρανίας προχώρησε και σε ευθεία καταδίκη της διδασκαλίας του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλλου για τον «Ρωσικό Κόσμο» και τη θρησκευτική δικαιολόγηση του πολέμου.

Η απόφαση συνδέεται με το βιβλίο του Κυρίλλου «Πόλεμος. Πέρα από τα ορατά αίτια και τις συνέπειες», που εκδόθηκε το 2026 από το Πατριαρχείο Μόσχας.

Η ουκρανική Σύνοδος χαρακτηρίζει τη σχετική διδασκαλία αντίθετη προς το Ευαγγέλιο και την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, απορρίπτοντας τη θεώρηση του πολέμου ως ιερού καθήκοντος.

Η καταδίκη αυτή προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στην υπόθεση του Μητροπολίτη Κερκύρας. Το Κίεβο συνδέει τις επαφές με τον Πατριάρχη Μόσχας με την ευρύτερη θεολογική και εκκλησιαστική αντιπαράθεση που έχει διαμορφωθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η αντιπαράθεση ξεπερνά πλέον τα όρια της διαφωνίας για την αναγνώριση του Αυτοκεφάλου, καθώς η ουκρανική πλευρά ζητεί ουσιαστικά από τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες να λάβουν υπόψη και τη δημόσια στάση του Κυρίλλου απέναντι στον πόλεμο.

Το εκκλησιαστικό ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί η Αθήνα

Η απόφαση της ουκρανικής Συνόδου διαμορφώνει μια νέα συνθήκη για την Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς η αντιπαράθεση για το ουκρανικό Αυτοκέφαλο συνδέεται πλέον με συγκεκριμένες ενέργειες Έλληνα μητροπολίτη.

Η Μόσχα εξακολουθεί να διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και λειτουργικής συνεργασίας με Έλληνες ιεράρχες, παρά τη ρήξη που προκάλεσε η αναγνώριση της Εκκλησίας υπό τον Επιφάνιο. Παράλληλα, η εκκλησιαστική δομή υπό τον Ονούφριο διατηρεί επαφές και παρουσία εκτός Ουκρανίας, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση του Κιέβου.

Η νέα παρέμβαση αναδεικνύει τη δυσκολία συνύπαρξης αυτών των σχέσεων με τη συνοδική θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι οι ενέργειες του Μητροπολίτη Νεκταρίου υπονομεύουν την εκκλησιαστική αναγνώριση του 2019, ενώ η υπόθεση θέτει ευρύτερα το ζήτημα των ορίων της πρωτοβουλίας των επιμέρους ιεραρχών σε ένα θέμα που εξακολουθεί να διχάζει την παγκόσμια Ορθοδοξία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Αθήνα και στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η επίσημη ουκρανική παρέμβαση. Επτά χρόνια μετά την αναγνώριση του Αυτοκεφάλου, η σύγκρουση Κιέβου και Μόσχας αποκτά νέα προέκταση στο εσωτερικό της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας αντιπαράθεσης που παραμένει ανοιχτή.