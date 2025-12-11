Ουκρανικά drones έπληξαν για πρώτη φορά ρωσική πλατφόρμα πετρελαίου στην Κασπία

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν για πρώτη φορά σήμερα ρωσική πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στην Κασπία Θάλασσα, προκαλώντας την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης που ανήκει στη Lukoil, σύμφωνα με αξιωματούχο της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

Η επίθεση στράφηκε κατά της εξέδρας Φιλάνοφσκι — η οποία αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου πετρελαϊκού πεδίου της Ρωσίας στην περιοχή — και εντάσσεται στην προσπάθεια του Κιέβου να ενισχύσει την πίεση στη ρωσική πετρελαϊκή και ενεργειακή παραγωγή.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τουλάχιστον τέσσερα drone χτύπησαν την εγκατάσταση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η εξόρυξη σε πάνω από 20 πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το πεδίο Φιλάνοφσκι, που ανακαλύφθηκε το 2005 και εγκαινιάστηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν το 2016, παράγει περίπου 120.000 βαρέλια ημερησίως.

Η Lukoil δεν έχει ακόμη σχολιάσει το περιστατικό.

Μία πλατφόρμα πετρελαίου της Lukoil στην Κασπία Θάλασσα (AP Photo/RIA-Novosti, Dmitry Astakhov, Government Press Service)

Προς το παρόν δεν είναι σαφές από ποιο σημείο ξεκίνησε η ουκρανική επίθεση, καθώς η Κασπία Θάλασσα βρίσκεται πάνω από 700 χιλιόμετρα μακριά από τα πλησιέστερα ουκρανικά σύνορα.

Κατά τη διάρκεια του έτους, το Κίεβο έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων με drones σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, στοχεύοντας κυρίως διυλιστήρια στο ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να περιορίσει τα οικονομικά έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο.

Τον περασμένο μήνα η ουκρανική εκστρατεία επεκτάθηκε σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο μέσω της Μαύρης Θάλασσας χωρίς να τηρούν κανονισμούς. Τρία τέτοια πλοία έχουν δεχθεί επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Από τον Δεκέμβριο του 2024 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον επτά εκρήξεις σε άλλα τάνκερ που δραστηριοποιούνται σε ρωσικά λιμάνια, αν και η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.

Η Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, κατηγορεί το Κίεβο για πειρατικές ενέργειες και απειλεί με αντίποινα, μεταξύ των οποίων και ο περιορισμός της ουκρανικής πρόσβασης στη θάλασσα.