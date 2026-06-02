Ουκρανία: Τρεις νεκροί και 51 τραυματίες στο Κίεβο μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση

Βαρύς είναι ο απολογισμός της ευρείας κλίμακας ρωσικήςαεροπορικής επιδρομής που έπληξε το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς οι ουκρανικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό 51 ακόμη.

«Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τριών ανθρώπων στο Κίεβο ως τώρα», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο παιδιά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των ουκρανικών αρχών.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε διαφορετικά σημεία του Κιέβου, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν για τον εντοπισμό θυμάτων και την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στις πληγείσες περιοχές. Η νέα επίθεση έρχεται να προστεθεί στη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων εναντίον ουκρανικών πόλεων, την ώρα που οι μάχες και οι αεροπορικές επιθέσεις παραμένουν σε υψηλή ένταση σε πολλά μέτωπα του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP