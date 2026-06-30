Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί στη Ζαπορίζια εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων

Δύο νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των ρωσικών βομβαρδισμών της Τρίτης (30/6) στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Φέντοροφ ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την Ζαπορίζια με επτά κατευθυνόμενες βόμβες, σε διάστημα 90 λεπτών.

Ένας 62χρονος και ένας 45χρονος σκοτώθηκαν, ενώ 15 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, διευκρίνισε.

Esto es lo que está ocurriendo desde ayer en Zaporizhia, en el este de #Ucrania Moscú ha lanzado una ofensiva aérea en el centro de la localidad con drones FPV como este pero también con otros tipo Shahid, bombas de 250 kilos y cohetes. #Ukrainepic.twitter.com/9wmDXQaDzO — Javier Espinosa (@javierespinosa2) June 30, 2026

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.

Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

Un dron Shahid ha impactado a pocos metros de nuestro vehículo esta mañana en #ZaporizhiaEsta siendo un día de repetidos bombardeos aéreos en esta ciudad ucraniana. #Ucrania#Ukrainepic.twitter.com/8URD2lq1e9 — Javier Espinosa (@javierespinosa2) June 30, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters