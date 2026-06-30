ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί στη Ζαπορίζια εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Δύο νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των ρωσικών βομβαρδισμών της Τρίτης (30/6) στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φέντοροφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Φέντοροφ ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την Ζαπορίζια με επτά κατευθυνόμενες βόμβες, σε διάστημα 90 λεπτών.

Ένας 62χρονος και ένας 45χρονος σκοτώθηκαν, ενώ 15 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα, διευκρίνισε.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα.

Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

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