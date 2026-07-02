Ουκρανία: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 85 τραυματίες από τη μαζική επίθεση στο Κίεβο

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας το Κίεβο , με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 85, στη χειρότερη επίθεση που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στην ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχό της, την ώρα που το Κρεμλίνο λέει ότι «θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση» στην Ουκρανία.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, η Ουκρανία δέχτηκε επίθεση με 496 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 74 πυραύλους διαφόρων τύπων. Σύμφωνα με την αντιαεροπορική άμυνα, αναχαιτίστηκαν 476 drones και 48 πύραυλοι. Ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ είπε ότι ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων ήταν ασυνήθιστα υψηλός και το ποσοστό αναχαίτισής τους χαμηλό. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πυραύλους Patriot τους τελευταίους μήνες.

Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχτηκε το Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι άκουγαν εκρήξεις επί ώρες και ο αντιαεροπορικός συναγερμός κράτησε περισσότερες από 11 ώρες. Σε μια από τις συνοικίες που επλήγησαν, ένας δημοσιογράφος είπε ότι είδε να ανασύρουν έναν νεκρό από τα χαλάσματα.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 21 και οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται. Περίπου 130 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές.

Τμήματα πολυκατοικιών κατέρρευσαν, ένα κτίριο που στεγάζει ασθενοφόρα χτυπήθηκε όπως επίσης και μια περιοχή όπου κατοικούν μέλη του διπλωματικού προσωπικού της ΕΕ, σύμφωνα με την Καταρίνα Ματέρνοβα, την πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο είπε ότι αυτή ήταν «η μαζικότερη επίθεση» στην πρωτεύουσα από το 2022 και κήρυξε την Παρασκευή «ημέρα πένθους» για την πόλη.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία και επέστρεψε εσπευσμένα στη χώρα του, επισκέφθηκε μια εννιαώροφη πολυκατοικία που έχει εν μέρει καταστραφεί και επέρριψε ευθύνες στους συμμάχους της Ουκρανίας που δεν την έχουν ακόμη εφοδιάσει με τα αντιαεροπορικά συστήματα τα οποία υποσχέθηκαν. «Αν οι εταίροι μας είχαν υλοποιήσει τις υποσχέσεις τους εγκαίρως, νομίζω ότι θα είχαμε σώσει περισσότερα σπίτια και ζωές σήμερα», είπε ο Ζελένσκι, που έδειχνε κουρασμένος και εμφανώς ταραγμένος. «Το μόνο που ζητάμε από τους εταίρους μας είναι απλώς να κάνουν αυτά που συμφωνήσαμε. Δεν ζητάμε περισσότερα», πρόσθεσε.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, με ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι η «μαζική επίθεση» με πυραύλους ακριβείας, μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και άλλες περιοχές. Η Μόσχα λέει ότι οι επιθέσεις ήταν αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Κίεβο ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε ένα διυλιστήριο στην περιοχή Νίζνι Νόβγκοροντ, ο κυβερνήτης της οποίας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επιθέσεις και ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εντείνει την πίεση στην Ουκρανία για να επιτύχει τους στόχους της, όπως είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.