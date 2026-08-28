Ουκρανία: Τέσσερις τραυματίες από επίθεση drones στην Σεβαστούπολη

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση drones στη Σεβαστούπολη, στην κατεχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τον διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της πόλης, Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, drones έπληξαν πενταώροφο κτίριο κατοικιών, προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Από την επίθεση και την πτώση συντριμμιών προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε ξενοδοχείο, νηπιαγωγείο και περισσότερα από δώδεκα οχήματα.

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση κοντά σε δεξαμενές πετρελαϊκών προϊόντων. Σύμφωνα με τον Ραζβοζάγεφ, οι ίδιες οι δεξαμενές δεν τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Κριμαία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, κίνηση που δεν αναγνωρίζεται από την Ουκρανία και τη διεθνή κοινότητα.

Ρωσικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις της Nova Poshta

Την ίδια ώρα, ρωσικές επιθέσεις κατέστρεψαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και κέντρα διαλογής της Nova Poshta στην περιοχή του Κιέβου και στο Σούμι, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές και την ίδια την εταιρεία.

Η Nova Poshta, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών και logistics της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι τέσσερις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες έπληξαν εγκατάστασή της στο Σούμι.

Наслідки прильоту дрону до будинку де були розквартовані екіпажі БПЛА у ТО Севастополі. pic.twitter.com/tx2yFZLqeI — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) August 28, 2026

Από την επίθεση καταστράφηκαν εγκαταστάσεις και υπέστησαν ζημιές τρία φορτηγά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, κανένας εργαζόμενος δεν τραυματίστηκε, ενώ οι επιχειρησιακές δραστηριότητες συνεχίζονται.