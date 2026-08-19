Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικό drone που έπληξε λεωφορείο στη Χερσώνα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) εναντίον λεωφορείου στην πόλη της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν επίσης στην επίθεση και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, πρόσθεσε ο Ολεξάντρ Προκούντιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης ανήρτησε φωτογραφίες με θολωμένη εικόνα από ένα κίτρινο λεωφορείο με αίμα στα σκαλιά του και σπασμένα παράθυρα.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε παράλληλα, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 453 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Οι αρχές της ρωσικής δημοκρατίας του Μπασκορτοστάν προσπαθούν να σβήσουν μικρή πυρκαγιά μετά την πτώση ενός drone σε βιομηχανική περιοχή της πόλης Ούφα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ραντίι Χαμπίροφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Ο αξιωματούχος αυτός πρόσθεσε ότι ένα από τα drones έπληξε κτίριο διαμερισμάτων και λίγα αυτοκίνητα στην Ούφα, πόλη που αποτελεί κόμβο διύλισης πετρελαίου, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ανθρώπου.