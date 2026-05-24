Ουκρανία: Σχολείο στο Κίεβο χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο και τυλίχτηκε στις φλόγες – Δείτε βίντεο

Στο στόχαστρο νέας ρωσικής επίθεσης βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με ένα σχολείο στη συνοικία Σεφτσενκίφκσι να τυλίγεται στις φλόγες μετά από πλήγμα πυραύλου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για μαζική επιδρομή με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Όπως ανέφερε ο Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram, «ακόμη ένα σχολείο χτυπήθηκε. Στη συνοικία Σεφτσενκίφκσι. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον δεύτερο όροφο», λίγη ώρα αφού έκανε λόγο για πλήγμα «κοντά» σε σχολείο, με συντρίμμια να φράσσουν την είσοδο καταφυγίου όπου είχαν σπεύσει κάτοικοι.

Ένα κτίριο καίγεται μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας, Κυριακή, 24 Μαΐου 2026 AP Photo / Efrem Lukatsky

Πυροσβέστες εργάζονται στο σημείο που κατεστραμμένο κτίριο του Μουσείου του Τσερνομπίλ μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο της Ουκρανίας, Κυριακή 24 Μαΐου 2026. AP Photo/Efrem Lukatsky

Οι αρχές έχουν καταγράψει έναν νεκρό και 10 τραυματίες μέχρι στιγμής, εκ των οποίων οι πέντε μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο.