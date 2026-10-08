Ουκρανία: Ρωσικό drone έπληξε αυτοκίνητο στο Κραματόρσκ, νεκροί οι δύο επιβαίνοντες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/10) από ρωσικό drone στην πόλη Κραματόρσκ της ανατολικής Ουκρανίας, όπως ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο μέσω Telegram.

Ως εκ τούτου, ο απολογισμός των σημερινών ρωσικών πληγμάτων στην περιοχή του Κραματόρσκ ανήλθε σε τουλάχιστον 35 νεκρούς.

Δύο λεωφορεία βομβαρδίστηκαν το πρωί στο Κραματόρσκ, με αποτέλεσμα 30 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο κι άλλοι 18 να τραυματιστούν. «Δεν θα αφήσουμε αυτήν την επίθεση χωρίς απάντηση», υποσχέθηκε ο ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκε επίσης η γειτονική κοινότητα Μπιλένκε, όπου τρεις κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.