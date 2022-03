Ουκρανία: “Λάβαμε πρόσθετες υποσχέσεις από τις ΗΠΑ για την εξέλιξη της αμυντικής μας συνεργασίας”

Η Ουκρανία έλαβε πρόσθετες δεσμεύσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της Dmytro Kuleba.

“Λάβαμε πρόσθετες υποσχέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η αμυντική μας συνεργασία”, δήλωσε ο Κουλέμπα στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Oleksii Reznikov δήλωσε το Σάββατο ότι ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών Dmytro Kuleba είχαν κοινή συνάντηση με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ για πρώτη φορά.

“Συζητάμε τρέχοντα θέματα & συνεργασία στις πολιτικές και αμυντικές κατευθύνσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ”, ανέφερε ο Ρεζνίκοφ στο Twitter, αναρτώντας φωτογραφία από τη συνάντηση στη Βαρσοβία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν.

O Ντμίτρο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο twitter δήλωσε πως η συνάντηση υπουργών και των δύο χαρτοφυλακίων ”μας επιτρέπει να αναζητήσουμε πρακτικές αποφάσεις τόσο στον πολιτικό όσο και στον αμυντικό τομέα, προκειμένου να ενισχύσουμε την ικανότητα της Ουκρανίας να αποκρούσει τη ρωσική επιθετικότητα”.

Να σημειωθεί πως οι δύο Ουκρανοί υπουργοί θα συναντηθούν και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπαίντεν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του δεύτερου στην Ουκρανία, κάτι που θα αποτελέσει την πρώτη συνάντηση του ”πλανητάρχη” με υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους από το ξεκίνημα του πολέμου.

