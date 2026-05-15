Ουκρανία: Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν διυλιστήριο στην ρωσική πόλη Ριαζάν

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα διυλιστήριο στην ρωσική πόλη Ριαζάν στην κεντρική Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Η πόλη Ριαζάν βρίσκεται περίπου σε απόσταση 200 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μόσχας. Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι , διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, είπε επίσης ότι τα στρατεύματα του έπληξαν κατά την διάρκεια της νύχτας 23 στρατιωτικούς στόχους και εγκαταστάσεις στην Ρωσία όπως επίσης και στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού επιβεβαίωσε το πλήγμα στο διυλιστήριο, αναφέροντας ότι μια μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του.

Στην ανακοίνωση του προστίθεται ότι επίσης επλήγησαν μια μικρή πυραυλάκατος και ένα ναρκαλιευτικό στην ναυτική βάση Κασπίσκ στην Κασπία Θάλασσα.

