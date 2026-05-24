Ουκρανία: Με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους τα ρωσικά πλήγματα – Στους 4 οι νεκροί και 83 οι τραυματίες

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας τέσσερις τύπους πυραύλων (Ορέσνικ, Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν) σε νυχτερινές επιθέσεις της Κυριακής, ως αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου εναντίον πολιτικών στόχων στη Ρωσία, μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι επιθέσεις, οι οποίες ήταν όλες επιτυχείς σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, πραγματοποιήθηκανεναντίον ουκρανικών στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων εγκαταστάσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας, ανέφερε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones έπληξε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών ακόμη, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ο δήμαρχος,Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι επτά τραυματίες νοσηλεύονται, ενώ επιβεβαίωσε πως επλήγη σχολείο στη συνοικία Σεφτσενκίφσκι και ότι συντρίμμια από άλλο πλήγμα έπεσαν στην είσοδο καταφυγίου κοντά σε δεύτερο σχολικό συγκρότημα, όπου είχαν καταφύγει κάτοικοι για προστασία.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες από το πεδίο των συγκρούσεων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι τουλάχιστον 83 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, που έγινε με 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 90 πυραύλους.

Πηγή: Reuters